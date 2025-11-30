A veces uno se acostumbra tanto a ciertos lugares que, sin querer, los convierte en parte del paisaje emocional de la ciudad. Y digo esto porque durante los últimos años, cada vez que alguien mencionaba Wynwood, era casi inevitable que surgiera también el nombre de Smorgasburg Miami, ese mercado de comida al aire libre que logró hacerse un espacio propio entre turistas y familias.

Y justo ahora, cuando muchos pensamos que seguiría ahí por mucho tiempo más, llegó la noticia que nadie quería escuchar. El mercado cerrará sus puertas el 7 de diciembre de 2025, y no será uno temporal: el terreno será transformado en un proyecto residencial que reemplazará ese rincón de food trucks, aromas mezclados y fines de semana animados por condominios nuevos, probablemente tan lujosos como los que ya dominan la zona.

Smorgasburg Miami se caracterizaba por su buen ambiente para toda la familia (Foto: Smorgasburg Miami / Instagram)

EL FIN DE UNA ETAPA EN MIAMI

Desde el equipo de Smorgasburg Miami confirmaron que la mudanza es definitiva para el espacio ubicado junto a Wynwood Walls, donde estuvieron por tres años y medio. El propietario del terreno, Gastón Becherano, explicó que el proyecto residencial avanzará como estaba previsto, cerrando así el ciclo del mercado en Northwest Second Avenue. Lo dijo con nostalgia, describiendo a Wynwood como “un verdadero hogar”, aunque dejando claro que el concepto del mercado no muere: solo cambia de sitio.

UNA COMUNIDAD QUE NACIÓ DE UN TERRENO VACÍO

Cuando el mercado llegó en 2022, el área era poco más que un espacio desolado lleno de maleza. Conversando con amigos que pasaron por allí en sus primeros días, todos coinciden en lo mismo: fue impresionante ver cómo ese lote se convirtió en un patio de comidas al aire libre capaz de convocar a más de dos millones de visitantes, con cientos de vendedores y una oferta gastronómica que mezclaba hamburguesas, dumplings, comida filipina, ceviches, postres y más.

En Smorgasburg Miami podías encontrar comida de todo tipo (Foto: Smorgasburg Miami / Instagram)

LA HISTORIA DETRÁS EL ÉXITO

El propio equipo recordó en Instagram todas las horas que hubo detrás de cada fin de semana: cocinar bajo el sol de Miami, lidiar con tormentas, con equipos que fallaban, con ventas buenas y malas. Esa parte del relato me tocó, porque cualquiera que haya visto a vendedores locales intentando levantar sus negocios sabe lo complejo que puede ser. Y Smorgasburg se convirtió en una plataforma para ellos, un espacio donde ideas pequeñas lograron transformarse en brands reconocibles.

LO QUE SIGNIFICÓ PARA LOS NEGOCIOS

Becherano lo resumió bien: la misión siempre fue permitir que las ideas crecieran. Y, desde afuera, uno lo podía ver. Muchos negocios que empezaron ahí como experimentos se volvieron propuestas gastronómicas sólidas dentro de la escena de Miami. Esa mezcla de creatividad, constancia y sabor fue gran parte de la identidad del mercado.

LA DESPEDIDA

Aunque el cierre ya es oficial, el equipo quiso despedirse a lo grande. Antes de bajar la cortina, organizarán el UbeFest, el 29 y 30 de noviembre, un evento dedicado a sabores filipinos y AAPI. Habrá halo-halo, lumpia, pancit, postres de ube, barbacoa de cerdo y un festín Kamayan dirigido por chefs como Leicel Ros, Nancy Dominguez, Reiji Yoshizawa y Oliver Lustado. Algo así como una última celebración colectiva antes de que el espacio comience su transición hacia condominios que, según se especula, rondarán precios millonarios.

EL CONCEPTO SE MUDARÁ

A pesar de todo, Becherano insistió en que el concepto continuará en otra zona de la ciudad. Según dijo, apenas después del cierre comenzarán a preparar una nueva sede para seguir lo que empezaron en marzo de 2022. Y, francamente, eso ayuda a digerir un poco mejor el anuncio.

Smorgasburg se convirtió en un hábito para muchos: un punto de encuentro, un pretexto para probar cosas nuevas, un espacio donde turistas y residentes coincidían sin mayores complicaciones. Por eso su salida de Wynwood no pasa desapercibida, sobre todo en una ciudad que cambia tan rápido como Miami.

Quizá lo que más deja este cierre es la sensación de que Wynwood sigue transformándose, a veces con decisiones que no siempre emocionan a quienes disfrutábamos estos espacios más informales. Pero, conociendo el ritmo de Miami, es probable que pronto sepamos cuál será la nueva casa de Smorgasburg, y si logrará crear la misma energía que definió su paso por Wynwood.

