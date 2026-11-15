A poco de iniciar una nueva semana, los residentes de Miami tienen una nueva oportunidad de ahorro. Sucede que, del 16 al 19 de noviembre, decenas de despensas estarán habilitadas para entregar alimentos gratis. De esta manera, cada hogar podrá aliviar la carga económica que presentan mensualmente. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Muchas familias tienen dificultades para lograr que sus ingresos alcancen hasta fin de mes. Ante el costo de vida que representa esta ciudad, cada hogar necesita contar con buenos ingresos; sin embargo, la realidad suele ser distinta.

Con la finalidad de brindarle ese apoyo a los habitantes de Miami, Feeding South Florida anunció que sus despensas aliadas habilitarán sus puertas para la entrega de distintos productos nutritivos sin la necesidad de gastar dinero.

Es posible que cada persona interesada reciba proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Tampoco se descarta la entrega de artículos de aseo personal.

No se descarta la entrega de comidas calientes en ciertas despensas de Miami. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y despensas de alimentos gratis en Miami del 16 al 19 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Mas Access 2955 NW 75th St., Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Bethsaida SDA Church 10185 NW 7th Ave, Miami, FL 33150 2 a 3 p.m. Iglesia de Dios Pent 1751 NW 115th St, Miami, FL 33167 5 a 7:30 p.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Martes 17 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Miami Dade Community Services 1901 SW 1st St., Miami, FL 33135 10 a.m. a 4 p.m. Curley’s House 6025 NW 6th Ct., Miami, FL 33127 11 a.m. a 3 p.m. Remar USA 1871 NW 62nd St, Miami, FL 33147 11 a.m. a 1 p.m. Glory Temple Ministry FP 7950 NW 22nd Ave., Miami, FL 33147 11 a.m. a 2 p.m. Mas Access 2955 NW 75th St., Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Bible Baptist Church 9801 NW 24th Ave, Miami, FL 33147 7 a 9 a.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Miércoles 18 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Miami Dade Community Services 1901 SW 1st St., Miami, FL 33135 10 a.m. a 4 p.m. Sunshine Community Group 3990 West Flagler St, Miami, FL 33134 10 a.m. a 1 p.m. Mas Access 2955 NW 75th St., Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Good News Food Pantry 12695 NW 7th Ave, North Miami, FL 33168 3 a 5 p.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Jueves 19 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Miami Dade Community Services 1901 SW 1st St., Miami, FL 33135 10 a.m. a 4 p.m. Ephphatha Baptist Church 157 NE 78th St, Miami, FL 33138 3 a 5:30 p.m. Mas Access 2955 NW 75th St., Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Ebenezer Spanish SDA Church 6566 SW 33rd St, Miami, FL 33155 2 a 5 p.m. New Revelation Church 777 NW 106th St, Miami, FL 33150 4 a 6 p.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Cada persona podrá recibir una caja de alimentos en una de las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / FaustFoto

Si consideras que estas opciones quedan lejanas a tu ubicación, puedes ingresar al sitio web de Feeding South Florida . En esta plataforma te puede revelar las despensas más cercanas con solo introducir tu dirección y código postal.

Es una gran oportunidad para que sigas ahorrando dinero. La alimentación suele ser el principal gasto de cada hogar y qué mejor recibir distintos productos sin la necesidad de gastar un dólar. Ten en cuenta que debes acudir antes de la hora señalada para evitar largas colas.