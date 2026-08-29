Miami-Dade podría aprovechar la llegada de Grand Theft Auto VI para llevar parte de la estética de Vice City a lugares que millones de personas reconocen incluso sin haber jugado la saga: el Aeropuerto Internacional de Miami, el Metromover entre Downtown y Brickell, PortMiami, Biscayne Bay y algunas playas del condado. Y si eres un fanático del videojuego, seguro que quisieras ver dichos lugares reales. Para quienes viven en el sur de Florida, la idea mezcla escenarios cotidianos —el trayecto rumbo al trabajo, el cafecito antes de entrar a la oficina, los cruceros frente a la bahía o una tarde junto al agua— con el universo ficticio que Rockstar Games construyó a partir de referencias evidentes de Miami. Sin embargo, hay una precisión esencial: por ahora, no existe un acuerdo definitivo ni una campaña aprobada.

La posibilidad surgió después de que The Miamian reportara haber obtenido, mediante una solicitud de registros públicos, una presentación relacionada con acciones promocionales para el estreno de Grand Theft Auto VI. El documento plantea intervenciones temporales y experiencias públicas inspiradas en Vice City en distintos espacios de Miami-Dade. Según ese reporte, Rockstar habría entregado el pitch a funcionarios del condado el 29 de junio.

Rockstar Games tiene previsto lanzar Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La nueva entrega estará ambientada en Vice City y Leonida, un estado ficticio basado en Florida.

Rockstar está a pocos meses de lanzar el juego GTA 6 (Foto: Rockstar Games)

UNA PROPUESTA, NO UN PLAN APROBADO

La noticia ha despertado interés porque invierte la relación que Miami mantiene desde hace décadas con Vice City. Esta vez no se trataría únicamente de que los jugadores exploren una versión ficticia del sur de Florida desde una consola: algunos escenarios que sirvieron de inspiración podrían convertirse, de forma temporal, en parte de una activación vinculada al videojuego.

Carlos Suárez, director de Comunicaciones de Miami-Dade, indicó que hubo conversaciones sobre posibles oportunidades relacionadas con el estreno del título. Sin embargo, no existe un convenio firmado ni se ha autorizado ninguna instalación. Cualquier acción deberá pasar por los procesos de evaluación correspondientes antes de avanzar.

Pregunta Situación actual ¿Miami-Dade ya aprobó una campaña de Vice City? No ¿Existe un acuerdo definitivo con Rockstar Games? No ¿Ha habido conversaciones sobre posibles acciones? Sí ¿Cuándo sale GTA 6 19 de noviembre de 2026 ¿En qué plataformas llegará? PlayStation 5 y Xbox Series X|S ¿Qué zonas aparecen en la propuesta? MIA, Rickenbacker Beach, Metromover, Metrorail, Downtown, Brickell, PortMiami, Biscayne Bay y Tropical Park.

LOS LUGARES DE MIAMI QUE PODRÍAN CAMBIAR

La presentación describe una estrategia distribuida en varios puntos de Miami-Dade. En vez de concentrar las acciones en un solo espacio, la campaña buscaría integrarse a zonas utilizadas a diario por residentes, trabajadores, visitantes y pasajeros de cruceros.

Lugar Transformación propuesta Miami International Airport Avión de exhibición, áreas de equipaje, carruseles, carritos y señalización con estética de Vice City. Rickenbacker Beach Escultura, marco fotográfico, obra de arte público o mirador con vista hacia Biscayne Bay. Metromover Vagones y elementos gráficos con colores y referencias visuales de Vice City. Estaciones de Metrorail Señalización temática en puntos como Government Center, Brickell y Bayfront Park. Downtown Miami y Brickell Tapas de alcantarilla y cajas de servicios públicos intervenidas por artistas. PortMiami Mural o instalación inspirada en Port Gellhorn, con referencias a contenedores, grúas y cruceros. Biscayne Bay Posible experiencia en taxi acuático vinculada a la campaña. Tropical Park Evento familiar con autos clásicos, lowriders, motocicletas, música, comida y arte público.

Las iniciativas siguen sujetas a revisión y no tienen una fecha confirmada de ejecución.

EL AEROPUERTO DE MIAMI PODRÍA SER LA PRIMERA BIENVENIDA A VICE CITY

Uno de los puntos más llamativos se ubicaría en Miami International Airport, conocido por muchos viajeros como MIA. El aeropuerto podría recibir a pasajeros con una experiencia temática desde el momento de su llegada, aprovechando su papel como una de las principales puertas de entrada al sur de Florida.

Entre las alternativas se mencionan un avión de exhibición con diseño de Vice City, carruseles de equipaje personalizados, columnas intervenidas, carritos para maletas, etiquetas de edición limitada y señalización vinculada con el lanzamiento.

En una ciudad que recibe visitantes de América Latina, el Caribe, Europa y otros estados del país, el aeropuerto funcionaría como una vitrina inmediata. La intención sería que el vínculo entre Miami y el mundo de GTA aparezca antes de que el viajero llegue a South Beach, Brickell o Calle Ocho.

Eso no significa que una aerolínea o una terminal estén confirmadas. La eventual activación tendría que superar evaluaciones operativas, comerciales y de seguridad, además de las autorizaciones de las entidades involucradas.

DE BRICKELL AL METROMOVER

El transporte público también forma parte de la iniciativa. Para muchos trabajadores y residentes de Downtown, Brickell o el entorno de Government Center, el Metromover es una conexión diaria entre oficinas, viviendas, restaurantes, estaciones y eventos.

El documento contempla trenes decorados con los colores de Vice City y señalización promocional en paradas del Metrorail y Metromover, con referencias a Stephen P. Clark Government Center, Brickell y Bayfront Park.

La presencia de GTA 6 también podría bajar al nivel de la calle. En Downtown Miami y Brickell se proponen diseños de artistas para tapas de alcantarillas y cajas de servicios públicos. Son intervenciones discretas, pero encajan con una experiencia urbana que cambiaría de cuadra en cuadra.

Zona Posible intervención Government Center Señalización temática y conexión con Metrorail. Brickell Elementos gráficos en estaciones, calles y mobiliario urbano. Downtown Miami Arte urbano, tapas intervenidas y cajas de servicios públicos. Bayfront Park Señalización y activaciones para residentes y turistas. Área del Kaseya Center Punto de partida potencial para un recorrido en taxi acuático.

PLAYA, PUERTO Y AUTOS CLÁSICOS

Rickenbacker Beach aparece como otro posible escenario. Allí se plantea instalar una escultura, un marco para fotografías o una estructura con sombra y vista hacia Biscayne Bay, entre palmeras, botes y atardeceres.

El plan incluiría posibles mejoras de uso público, como estacionamientos para bicicletas y estaciones para rellenar botellas de agua. La intención sería combinar una acción temporal de mercadeo con elementos que puedan beneficiar a quienes frecuentan el lugar.

PortMiami, por su parte, podría recibir un mural o una instalación inspirada en Port Gellhorn, una de las localidades del universo de GTA VI. El concepto aprovecharía elementos propios del puerto, como contenedores, grúas, embarcaciones de carga y cruceros.

También se plantea una experiencia en taxi acuático por Biscayne Bay, con salida cerca de la zona posterior del Kaseya Center. De concretarse, el recorrido ofrecería una vista distinta del skyline, la bahía y el movimiento marítimo de la ciudad.

Tropical Park sería el espacio destinado a una celebración de la cultura automotriz. El evento podría incluir autos clásicos, vehículos modificados, lowriders, motocicletas, DJs, puestos de comida y artistas.

La alternativa buscaría atraer tanto a fanáticos de la franquicia como a comunidades locales vinculadas con los carros personalizados y las exhibiciones de motores, una afición muy presente en distintos sectores del sur de Florida.