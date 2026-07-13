La construcción del campus de Micron en el centro de Nueva York alcanzó un nuevo hito. Seis meses después del inicio de las obras, los trabajadores comenzaron a verter los primeros cimientos del complejo de fabricación de semiconductores, considerado el proyecto de construcción privado más grande en la historia del estado. La gobernadora Kathy Hochul aseguró que el avance refleja la coordinación entre las agencias estatales, la empresa y los socios locales.

Según el sitio web oficial del Gobernador del Estado de Nueva York, el proyecto contempla una inversión de US$100.000 millones y, una vez finalizado, dará lugar al mayor campus de fabricación de semiconductores de Estados Unidos. Además, se espera que impulse un nuevo polo tecnológico en el norte del estado y fortalezca la producción nacional de chips.

“Este nuevo hito marca otro gran paso para Micron en el centro de Nueva York, y lo que lo hace aún más extraordinario es que estamos aquí en julio, meses antes de lo previsto, vertiendo los cimientos de concreto”, afirmó la gobernadora Kathy Hochul.

La mandataria destacó el impacto económico que ya comienza a generar la iniciativa.

“Esta es la mayor inversión privada en la historia del estado de Nueva York y ya está beneficiando a los neoyorquinos, a la economía estatal y a las empresas locales. Con hasta 50.000 empleos en el horizonte, estamos construyendo el futuro de la fabricación de memorias en Estados Unidos aquí mismo, en el centro de Nueva York, y lo estamos haciendo rápidamente”, agregó.

La iniciativa creará hasta 50.000 empleos y busca convertir al estado en un líder de la fabricación de chips en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuántos empleos generará el proyecto de Micron?

Las autoridades estatales estiman que el campus de Micron y toda su cadena de suministro crearán hasta 50.000 empleos bien remunerados, además de decenas de miles de puestos relacionados con la construcción durante los próximos años.

Entre los principales beneficios previstos se encuentran:

Hasta 50.000 nuevos empleos directos e indirectos.

directos e indirectos. Miles de puestos de trabajo en la construcción.

Expansión de la industria de semiconductores en Nueva York.

Impulso a pequeñas empresas y proveedores locales.

Mayor inversión en infraestructura, transporte y energía.

Micron aumentará sus inversiones en Estados Unidos

El presidente y director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, afirmó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la producción nacional de semiconductores.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250.º aniversario, los datos y la memoria son fundamentales para la economía moderna, y Micron está aumentando sus inversiones en Estados Unidos a más de US$250.000 millones hasta 2035 para responder a ese momento”, señaló.

También agradeció el respaldo de las autoridades federales, estatales y locales.

“Quiero agradecer al presidente Trump, al secretario Lutnick, a la gobernadora Hochul, al senador Schumer, al ejecutivo del condado McMahon y a nuestros socios del gobierno y la comunidad por su liderazgo. Alcanzar este hito antes de lo previsto refleja la rapidez y la determinación detrás de este proyecto. Micron se enorgullece de traer la fabricación de memorias más avanzada del mundo al centro de Nueva York, fortalecer la cadena nacional de suministro de semiconductores y ayudar a asegurar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos para las próximas generaciones”, expresó.

El gobierno de Kathy Hochul también anunció inversiones en infraestructura, vivienda y capacitación laboral para acompañar el crecimiento de la región. (Foto: AFP)

El gobierno estatal destacó que la inversión de Micron forma parte del crecimiento acelerado de la industria de semiconductores en Nueva York. Desde que Kathy Hochul asumió el cargo, distintas compañías del sector anunciaron más de US$125.000 millones en nuevas inversiones en el estado.

Las autoridades estiman que, hacia finales de esta década, uno de cada cuatro chips fabricados en Estados Unidos se producirá dentro de un radio de 350 millas del norte del estado de Nueva York, consolidando a la región como uno de los principales centros tecnológicos del país.

El proyecto impulsará vivienda, infraestructura y capacitación laboral

Además de la construcción de la planta, el estado anunció varias iniciativas para preparar a la región ante el crecimiento económico que traerá Micron. Entre ellas figuran inversiones en sistemas de agua, energía, transporte y sostenibilidad, un fondo comunitario de US$500 millones, un programa de capacitación laboral valorado en US$200 millones y un fondo de US$150 millones destinado a acelerar la construcción de viviendas.

Las proyecciones oficiales indican que la inversión de Micron podría atraer más de 84.000 nuevos residentes a Nueva York, de los cuales alrededor de 76.000 se establecerían en el centro del estado.

Para las autoridades, este megaproyecto representa una oportunidad histórica para fortalecer la economía, crear empleos de alta calidad y posicionar a Nueva York como uno de los principales puntos de fabricación de semiconductores de Estados Unidos.

Un semiconductor es un material que puede actuar como conductor o como aislante de la electricidad según las condiciones. (Foto referencial: Magnific)

Qué es Micron Technology y a qué se dedica

Micron Technology es una multinacional tecnológica con sede en Boise, Idaho (Estados Unidos), fundada en 1978. Es reconocida mundialmente como uno de los principales fabricantes de semiconductores, material que puede actuar como conductor o como aislante de electricidad dependiendo de las condiciones físicas, siendo un componente fundamental de la tecnología actual y sirviendo como base para fabricar chips, transistores y circuitos integrados.

La compañía se especializa en soluciones de almacenamiento y memoria ultrarrápida, incluyendo tecnologías como DRAM, NAND Flash y memorias de alto ancho de banda (HBM). Estos elementos son clave para el funcionamiento de dispositivos modernos, centros de datos, teléfonos inteligentes, la industria automotriz y, especialmente, para el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial.