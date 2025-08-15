Un padre fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras esperaba para recoger a su hijo de la escuela primaria Linda Vista, en San Diego, California, el jueves por la tarde, según confirmó el Distrito Escolar Unificado.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:10 p. m. frente al campus, donde varias familias, aunque sin incluir a los estudiantes, fueron testigos de la detención.

La directora de la escuela, Miriam Atlas, informó a los padres en una carta que están trabajando con las agencias escolares, incluyendo el Departamento de Policía Unificado de San Diego, la Oficina del Superintendente y los Servicios Juveniles, para garantizar que la familia afectada reciba los recursos necesarios durante este momento difícil.

Una persona fue detenida por ICE mientras esperaba para recoger a su hijo de la escuela primaria Linda Vista. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Atlas aclaró que ICE no puede entrar al campus sin una orden judicial válida y que la administración escolar ha recordado al personal las normas y procedimientos pertinentes. Además, dirigió a las familias al sitio web de la División de Equidad del SDUSD, que ofrece información sobre los derechos de la comunidad del distrito, y aseguró que habrá recursos disponibles en la escuela para los estudiantes o sus familias que necesiten apoyo emocional.

La superintendente del distrito, Dra. Fabiola Bagula, se pronunció sobre el incidente, reafirmando el compromiso del distrito de mantener las escuelas como lugares seguros para todos los estudiantes.

Sabrina Bazzo, miembro de la junta del Distrito Escolar Unificado de San Diego, también condenó la detención durante la conferencia de prensa: “Lo ocurrido cerca de nuestras escuelas es inaceptable. Somos un distrito escolar que acoge a todos los estudiantes y sus familias, y estamos decididos a mantener un ambiente escolar donde todos se sientan bienvenidos”.

Varias familias presenciaron el incidente que ocurrió fuera del campus. | Crédito: ICE - AP

Algunos padres, como Anna López, temen que este tipo de incidentes afecte la asistencia escolar. “Creo que es horrible que esto esté sucediendo porque ahora los padres tendrán miedo de traer o recoger a sus hijos. No me sorprendería que los niños dejaran de faltar tanto a la escuela ahora”, comentó López.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y plantea un nuevo debate sobre la seguridad y la tranquilidad de los padres y estudiantes frente a las acciones de ICE.

