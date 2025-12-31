Tras el inicio de la política migratoria de la administración de Donald Trump, muchos inmigrantes viven en incertidumbre porque las redadas cada vez son más intensas, ya que no saben si cuando se encuentren con los agentes pueden ser detenidos y deportados. Debido a esta situación, si eres un migrante en Estados Unidos y quieres saber si existe un caso activo que haya iniciado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y esté en manos de un juez migratorio, se ha puesto a disposición de este grupo de personas un sistema automatizado totalmente gratuito para verificarlo. A continuación, te damos a conocer las dos opciones que tienes.

El gobierno de Donald Trump está firme en su política migratoria muy estricta (Foto: Freepik)

¿CÓMO SABER SI TENGO UN CASO ACTIVO CON EL ICE O UN JUEZ MIGRATORIO?

Los extranjeros que necesitan saber si tienen un caso activo con el ICE o un juez migratorio en Estados Unidos tienen dos opciones gratuitas para hacer las consultas: una en línea y otra por teléfono.

Esto se logra gracias al ACIS (Automated Case Information System) que es el Sistema Automatizado de Información de Casos del Departamento de Justicia que sirve para consultar el estado de casos de inmigración en las cortes migratorias. Con él se puede saber fechas de audiencia programadas, así como órdenes de deportación ingresando el Número A (número de registro de extranjero).

PASOS PARA CONSULTAR SI TIENES UN CASO ACTIVO EN ACIS

Antes de comenzar a consultar tu caso en ACIS, te recomendamos tener a la mano tu número de registro de extranjero (número A), también conocido como Alien Number o A-Number (que otorga el gobierno a cada inmigrante en los trámites, el cual siempre comienza con la letra “A” y luego es seguido por nueve dígitos).

Por internet

1. Ingresa al sitio oficial de ACIS haciendo clic aquí o escribe el siguiente enlace: https://acis.eoir.justice.gov/es/ (versión en español).

2. Ingresa tus datos

Escribe tu número A en el campo “A‑Number (obligatorio)”

Selecciona tu nacionalidad en el menú desplegable (el país que aparece en tus documentos de inmigración).

3. Envía la consulta

Haz clic en “Enviar”.

El sistema mostrará información básica: próxima audiencia (fecha, hora y ciudad), juez asignado y, en algunos casos, si hay decisión o apelación pendiente.

4. Revisa con frecuencia

Si tu caso aún no aparece, especialmente si recibes un Aviso de aparición hace poco, se recomienda revisar una vez por semana hasta que se registre.

Página de inicio del sitio web del Sistema de Información Automatizada de Casos (Foto: ACIS)

Por teléfono

1. Llama a la línea automatizada

Marque 1‑800‑898‑7180 y presione 2 para seleccionar idioma español.

2. Ingresa tu número A

El sistema te pedirá que marques los dígitos de tu número A (sin la letra “A”), siguiendo las instrucciones de la grabación.

3. Escucha la información

Cuando te conectes podrás escuchar la fecha y hora de tu próxima audiencia, el tribunal de inmigración y, a veces, si hay una orden de deportación u otra decisión.

IMPORTANTE. Como el ACIS solamente brinda información básica y no muestra todos los detalles ni documentos del caso; si hay duda, mandan las notificaciones escritas de la corte.

Si en caso el sistema no muestra datos o marca el caso como “Do Not Release”, lo mejor es contactar directamente al tribunal de inmigración o hablar con un abogado de inmigración.

