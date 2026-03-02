Cada vez más ciudadanos estadounidenses están optando por mudarse fuera del país para comenzar una nueva etapa en el extranjero. Este movimiento alcanzó niveles que no se veían desde hace décadas, marcando un cambio notable en los patrones migratorios recientes. Según un informe publicado por The Wall Street Journal, en 2025 Estados Unidos registró un inusual saldo migratorio negativo. Dicho de otra manera: fueron más los estadounidenses que se fueron a vivir a otros países en comparación con los que llegaron al territorio nacional, algo que no ocurría desde 1935.

Aunque no existe una cifra exacta, se estima que al menos 180.000 ciudadanos se trasladaron al exterior el año pasado. No se descarta la posibilidad de que el número real sea incluso mayor.

Especialistas señalan que esta tendencia responde a varios factores combinados. Por un lado, el aumento en el costo de la vivienda y en gastos básicos como alimentos y atención médica llevó a muchas personas a buscar alternativas más asequibles en el extranjero.

Destinos como Portugal, Irlanda, Tailandia y Bali se convirtieron en opciones recurrentes para quienes buscan reducir gastos y mejorar su calidad de vida.

El crecimiento del trabajo remoto también facilitó esta decisión. Hoy en día, muchos profesionales pueden conservar empleos con sede en Estados Unidos y mantener sus salarios en dólares mientras viven en países donde el costo de vida es menor.

Sin embargo, el dinero no es la única razón. Algunos estadounidenses afirman que buscan un estilo de vida distinto, con menos estrés y mayor equilibrio entre trabajo y vida personal. Otros valoran sistemas de protección social más sólidos o entornos que perciben como más seguros para sus familias.

Uno de los expatriados entrevistados, ahora residente en Berlín, explicó su perspectiva al medio citado: “No enfrentas la posibilidad de que tu hijo de 5 años entre al jardín de infancia y tenga que hacer un simulacro por un tiroteo”.

“Los salarios son más altos en EE. UU., pero la calidad de vida es más alta en Europa”, agregó.

Aunque históricamente los estadounidenses salen del país por estudios o empleo, los investigadores destacan que el actual aumento es distinto porque involucra perfiles más diversos. Entre quienes se han mudado hay jubilados, estudiantes, profesionales jóvenes y familias con hijos, lo que demuestra que las motivaciones son variadas.

Determinar la cifra exacta de ciudadanos que viven en el extranjero sigue siendo complicado. Estados Unidos no cuenta con un sistema integral que registre a quienes se establecen fuera del país, por lo que las estimaciones se basan en datos de gobiernos extranjeros y registros de visas.

Además, demógrafos advierten que este incremento en la emigración voluntaria, sumado a políticas migratorias y de deportación más estrictas implementadas durante la administración Trump, podría influir en el crecimiento poblacional del país en los próximos años, de acuerdo con un informe de enero de 2026 de la U.S. Census Bureau.

A qué se debe el aumento del costo de vida en Estados Unidos

El aumento del costo de vida en Estados Unidos está muy ligado al crecimiento de los precios de bienes y servicios en el país, un fenómeno conocido como inflación. Esta se refleja en los índices de precios al consumidor y puede elevar el costo de alimentos, vivienda, energía y otros gastos cotidianos cuando la oferta de productos no crece al mismo ritmo que la demanda.

Según Investopedia, un factor importante es el incremento en los costos de la vivienda, que en muchas ciudades estadounidenses supera el rango de los ingresos de los residentes. La escasez de oferta de viviendas, junto con tasas hipotecarias altas y un mercado competitivo, empuja los precios de compra y alquiler hacia arriba.

Además, el encarecimiento de servicios como la atención médica y la energía contribuye a que el costo de vida suba más rápido que los salarios. La mayor demanda de servicios médicos y los costos energéticos influenciados por factores globales hacen que las facturas aumenten año tras año para muchos hogares estadounidenses.

