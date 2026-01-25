Texas está enfrentando una de las jornadas más complejas debido al impacto de una tormenta invernal que ha dejado a miles de familias en situación de vulnerabilidad extrema. Con temperaturas gélidas en el estado, el corte masivo de electricidad ha transformado los hogares en refugios improvisados contra el frío. Ante la situación, la incertidumbre crece en las zonas más golpeadas, donde la falta de energía complica las tareas más básicas. En los siguientes párrafos, te revelaré qué áreas están sufriendo los mayores impactos y qué medidas de seguridad son urgentes para que protejas tu integridad y la de tu familia. Presta atención.

Según reportes de CBS News , para este domingo 25 de enero, miles de tejanos se quedaron sin electricidad, debido al impacto drástico de la nieve, aguanieve y lluvia helada que se registró durante la jornada del sábado 24.

Hasta las 4:30 p.m. de hoy, más de 19,000 clientes que adquieren el servicio de Texas Oncor no cuentan con energía eléctrica. La mayoría de los afectados residen en el este del estado y al sur de la ciudad de Tyler.

Miles de familias en Texas están sin energía eléctrica durante este domingo 25 de enero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

También se han registrado cortes eléctricos en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. El medio citado especificó que más de 2,000 usuarios no pueden acceder a este servicio en su hogares.

La falta del suministro eléctrico también se hizo presente en el condado de Dallas con más de 1,000 clientes damnificados, seguido por Tarrant con 500 reportes y Colin, donde se contabilizan poco más de 100 clientes sin servicio.

Si bien la empresa Oncor comunicó que están trabajando para solucionar estos inconvenientes y restaurar la energía en las zonas afectadas, las autoridades locales incitaron a los clientes a que se mantenga atento a las alertas meteorológicas.

Muchas familias en Texas podrían quedarse sin suministro eléctrico por varias horas o días. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini' / Referencial)

Consejos si quedaste sin electricidad por tormenta invernal en Texas

Si te identificas con esta situación, es importante que mantengas el calor en tu hogar. Para ello, te aconsejo que cierres las habitaciones, selles las rendijas y reúne a tu familia en un solo espacio. No olvides de cada integrante deberá estar vestido en capas de ropa.

En caso tengas alimentos en el congelador, mantén este electrodoméstico cerrado, ya que podrá mantener dichos productos en una temperatura adecuada por muchas horas.

