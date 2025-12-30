La empresa distribuidora de carne Mountain West Food Group, LLC, con sede en Idaho, anunció el retiro del mercado de aproximadamente 2.855 libras de carne molida cruda. El producto podría estar contaminado con la bacteria E. coli O26, según informaron las autoridades sanitarias. De acuerdo con un comunicado del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS), publicado el sábado 27 de diciembre, la contaminación fue detectada durante pruebas y muestreos de rutina realizados por el organismo. En esos controles, la carne dio positivo para E. coli O26.

Según la revista People, el aviso oficial explicó que E. coli O26 es una variante de la bacteria productora de toxina Shiga (STEC). Las personas pueden enfermarse tras la exposición al microorganismo dentro de un período de hasta 28 días, aunque por lo general los síntomas aparecen antes.

La mayoría de las personas infectadas con STEC O26 presentan diarrea con sangre y vómitos, lo que puede derivar en consecuencias de salud “más graves”.

La bacteria fue detectada durante pruebas de rutina realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik)

Según el comunicado, “la rehidratación vigorosa y otros cuidados de apoyo suelen ser el tratamiento habitual; en general no se recomienda el uso de antibióticos”, ya que los síntomas suelen desaparecer en el transcurso de una semana.

Otra complicación que preocupa a las autoridades es el síndrome urémico hemolítico (HUS), un tipo de insuficiencia renal. Aunque no es común en infecciones por STEC O26, afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El FSIS indicó que síntomas como moretones fáciles, palidez y disminución en la producción de orina requieren atención médica de emergencia inmediata.

Los productos retirados corresponden a paquetes sellados al vacío de 16 onzas (una libra) de carne molida cruda, producidos el 16 de diciembre de 2025.

Aunque hasta ahora no se confirmaron personas enfermas, las autoridades temen que el producto ya esté en refrigeradores o congeladores. (Foto referencial: Freepik)

En el envase figura la leyenda “CARNE MOLIDA ALIMENTADA CON PASTO DE FORWARD FARMS”, junto con la fecha “USO DE CONGELACIÓN ANTES DEL 13/01/26” y el número de establecimiento “EST 2083”. La carne fue distribuida en California, Colorado, Idaho, Montana, Pensilvania y Washington.

Hasta el momento no se han confirmado casos de enfermedad asociados al consumo de estos productos, aunque el FSIS expresó su “preocupación” por la posibilidad de que parte de la carne ya esté en refrigeradores o congeladores de los consumidores.

Las autoridades recomiendan no consumir el producto y desecharlo o devolverlo al lugar de compra, además de recordar que la carne molida debe cocinarse a 160 grados Fahrenheit y que “la única forma de confirmar que alcanzó una temperatura suficiente para eliminar bacterias dañinas es usar un termómetro de alimentos que mida la temperatura interna”.

Qué dice la FDA sobre el contagio de E. coli

La FDA explica que, aunque la mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas, las variantes patógenas como la STEC (productora de toxina Shiga) pueden causar enfermedades graves. Los síntomas incluyen calambres abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos, pudiendo evolucionar al síndrome urémico hemolítico, una complicación que puede ser mortal y que provoca insuficiencia renal.

Las principales fuentes de infección identificadas por el organismo son el consumo de agua contaminada y alimentos crudos o mal procesados. Entre los productos de mayor riesgo se encuentran la carne de res molida poco cocida, los vegetales de hoja verde (como la lechuga), la leche no pasteurizada y, sorprendentemente, la harina cruda, la cual la FDA recomienda no consumir bajo ninguna circunstancia antes de ser horneada.

Para prevenir contagios, la FDA enfatiza el cumplimiento estricto de cuatro normas de higiene: limpiar manos y superficies, separar carnes crudas de otros alimentos, cocinar a temperaturas internas seguras (mínimo 71°C para carnes rojas) y enfriar rápidamente los productos perecederos. Estas medidas son cruciales para detener la multiplicación de la bacteria y proteger a los grupos más vulnerables.

