Lo que debía ser un domingo de vuelos tranquilos se transformó en un verdadero dolor de cabeza para miles de viajeros en gran parte de Estados Unidos. Sucede que una intensa tormenta invernal ha paralizado las pistas de despegue, provocando que decenas de vuelos sean retrasados o cancelados. Este mal tiempo ha dejado a pasajeros varados y con la duda de cuándo mejorará este panorama. En esta nota, te revelaré la lista de los aeropuertos más golpeados por este evento climático, entre otros detalles importantes.

De acuerdo con las cifras reportadas por FlightWare, las operaciones aéreas en el país fueron severamente impactadas hasta la tarde de este domingo 15 de marzo, acumulando casi 3,000 cancelaciones de vuelos y superando los 12,000 retrasos.

La razón de esta problemática se debe a las tormentas y a las severas condiciones del clima invernal, provocando interrupciones generalizadas en las salidas y llegadas de vuelos a nivel nacional, así lo estableció el Sistema Nacional del Espacio Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA NAS, por sus siglas en inglés).

Lo preocupante es que diversas alertas meteorológicas permanecen activas para este día, destacando avisos por ventiscas y rachas de viento intensas que afectarán a las regiones del Medio Oeste y las Grandes Llanuras.

Gran parte de los aeropuertos de EE.UU. han registrado condiciones no aptas de vuelo debido al mal tiempo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por consecuente, existe una elevada posibilidad de que la cifra de vuelos retrasados o cancelados continúe elevándose durante el transcurso de las próximas horas. La situación de inestabilidad podría incluso extenderse hasta los primeros días de la semana entrante.

Qué aeropuertos de EE.UU. registraron más vuelos retrasados y cancelaciones este domingo 15 de marzo

Si bien el panel de control en tiempo real de FlightWare revela la cantidad de vuelos retrasados y cancelados en el país durante el presente día, también se pudo conocer qué terminales aéreos no están operando con normalidad.

El Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint lideró la cifra de cancelaciones este domingo por la mañana, al registrar 343 vuelos interrumpidos, lo que equivale al 73% de las operaciones programadas para salir de dicho terminal.

El Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul ha sido el que ha reportado más vuelos cancelados y retrasados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por su parte, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago también reportó un impacto significativo en sus operaciones, contabilizando un total de 286 vuelos cancelados y sumar otros 205 retrasos.

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