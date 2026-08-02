Miles de personas salieron este fin de semana a recorrer las calles de Manhattan sin la presencia de automóviles como parte de una nueva jornada de 'Summer Streets’, el programa anual de la ciudad de Nueva York que convierte importantes avenidas en espacios exclusivos para peatones, corredores y ciclistas.

Durante la actividad, más de 20 millas de calles permanecieron cerradas al tránsito vehicular, permitiendo que residentes y visitantes disfrutaran de actividades recreativas, clases de ejercicio, instalaciones artísticas, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.

El comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, Mike Flynn, destacó la expansión que ha tenido el programa desde su creación.

“Este es nuestro segundo año recorriendo prácticamente toda la extensión de Manhattan, desde el Puente de Brooklyn hasta Inwood”, señaló Flynn según NBC 4 New York.

“Tuvimos alrededor de medio millón de personas el año pasado en Manhattan, así que esperamos una cifra similar este año”, afirmó el comisionado, indicando que la ciudad espera una asistencia similar a la registrada el año pasado.

El evento ofrece actividades gratuitas como música en vivo, arte y ejercicios al aire libre en más de 20 millas libres de automóviles. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los asistentes disfrutaron del deporte, el arte y la música

Los participantes aprovecharon la jornada para caminar, correr, andar en bicicleta y disfrutar de las distintas actividades organizadas a lo largo del recorrido.

“Me encanta, es una forma muy divertida de ser parte de la comunidad y conocer las diferentes cosas que están pasando”, comentó Michael Crawbuck. “Acabo de hacer seis millas y quizás continúe de camino a casa”.

La música también fue uno de los principales atractivos de la jornada.

“Escuchen esta gran música. Si la gente se anima a bailar y tocar música con nosotros, son bienvenidos”, expresó Sarah Valentina, integrante de la Honk Family Band.

Otros asistentes también valoraron el ambiente familiar. “Nos está encantando. Todo está genial, el clima es bueno”, dijo Nata Sternbach. “Cultura y deporte juntos. Es fantástico.”

Por su parte, Ron Sternbach comentó: “Es un día increíble para estar al aire libre con toda la familia. Antes salimos a correr.”

Cronograma y rutas de NYC Summer Streets 2026

Según NYC.gov, el evento Summer Streets de este año se lleva a cabo en los cinco distritos de Nueva York durante los sábados de julio y agosto, con horarios específicos según la ubicación: