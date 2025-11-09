Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, advirtió que una gran cantidad de estadounidenses podrían perderse el Día de Acción de Gracias con sus familias debido a los problemas que está causando el cierre del gobierno federal en el sistema aéreo.

Durante una entrevista con CNN, Duffy explicó que la falta de personal en los aeropuertos ya está afectando las operaciones:

“Ayer, entre 18 y 22 controladores en Atlanta no se presentaron a trabajar. Tuvimos 81 alertas por falta de personal en el espacio aéreo nacional”, señaló el funcionario.

Según el secretario, la situación podría empeorar en las próximas semanas: “esto solo va a ponerse peor. En las dos semanas previas a Acción de Gracias, el tráfico aéreo se reducirá a cuentagotas”.

Sean Duffy advirtió que los vuelos podrían reducirse hasta en un 20% si la situación no mejora. (Foto: Oliver Contreras / AFP) / OLIVER CONTRERAS

Según el New York Post, los controladores aéreos llevan trabajando sin recibir salario desde el 1 de octubre, cuando comenzó el cierre del gobierno, que este domingo alcanzó su día número 40. Ante la falta de pago, muchos de ellos buscan empleos temporales como conductores de Uber o DoorDash para cubrir sus gastos, mientras otros se retiran anticipadamente o simplemente dejan de presentarse.

“Antes del cierre tenía unos cuatro controladores que se retiraban al día. Ahora estoy en 15 o 20 diarios”, explicó Duffy. “Será más difícil recuperarnos y tener suficiente personal controlando el espacio aéreo”.

Previo a la crisis, Duffy ya trabajaba para modernizar el sistema de control aéreo del país y formar nuevos controladores con rapidez, en un intento por reducir la escasez de personal; sin embargo, el cierre detuvo esos esfuerzos y podría dejar consecuencias duraderas incluso después de que se reabra el gobierno.

La semana pasada, el secretario advirtió que hasta un 20% de los vuelos podrían cancelarse si las operaciones no se reanudan. Solo el sábado pasado se cancelaron casi 2.000 vuelos, según datos de FlightAware. Aun así, Duffy aseguró que viajar sigue siendo seguro.

Muchos controladores aéreos trabajan sin paga desde octubre y algunos han decidido retirarse o buscar otros empleos. (Foto: EFE / Erik S. Lesser)

“Estamos trabajando horas extra para garantizar la seguridad”, dijo. “Si tenemos falta de personal en ciertos lugares, reduciremos el tráfico. Eso generará demoras y cancelaciones, pero la seguridad siempre será la prioridad”.

El funcionario señaló que el pico del problema podría coincidir con el Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos.

“Muchos no podrán subir a un avión porque no habrá suficientes vuelos si esto no se soluciona”, advirtió.

“Los controladores están tomando decisiones para alimentar a sus familias. El problema es que enfrentan verdaderas dificultades económicas”, agregó.

Ante el caos, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, anunció que la cámara alta permanecerá en sesión hasta alcanzar un acuerdo que permita reabrir el gobierno y aliviar la crisis en el transporte aéreo.

Claves para entender el cierre del Gobierno en EE. UU.

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, conocido como “shutdown”, se debe a un estancamiento político entre los partidos Demócrata y Republicano en el Congreso, quienes no logran aprobar a tiempo el proyecto de ley de gastos necesario para financiar las operaciones del gobierno.

La raíz del problema es una disputa por el presupuesto anual. Las facciones no llegan a un acuerdo sobre los niveles de gasto, especialmente en temas sensibles. Las diferencias principales giran en torno a la extensión de subsidios de seguros médicos, los niveles generales de gasto federal y el financiamiento de programas sociales y de seguridad, siendo un pulso entre las prioridades Demócratas y las demandas de control de gasto Republicanas.

Un letrero informa a los visitantes que el Centro de Visitantes del Capitolio de EE. UU. está cerrado debido al cierre del gobierno federal, el 4 de noviembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Dado que la financiación gubernamental vence a la medianoche del último día del año fiscal (30 de septiembre), si no se aprueba una ley de gastos o una medida temporal de financiación (llamada Continuing Resolution), se ordena el cierre de todos los servicios gubernamentales considerados “no esenciales”.

En cuanto a cuándo terminará, no hay una fecha fija. El shutdown se extiende hasta que ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) logran aprobar un proyecto de ley de gastos que pueda ser firmado por el presidente.

La duración es incierta y depende completamente de la capacidad de los líderes de los partidos para superar sus diferencias políticas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!