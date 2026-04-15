El clima en Estados Unidos atravesará días de fuerte inestabilidad entre el 15 y el 17 de abril. Un sistema atmosférico favorecerá la aparición de tormentas intensas en una amplia franja del país, desde las llanuras centrales hasta el noreste, con riesgo de granizo y posibles tornados. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), estas condiciones severas se mantendrán activas durante varios días. Aunque el sistema irá perdiendo fuerza con el paso del tiempo, los fenómenos más intensos se concentrarán a mitad de semana.

El miércoles será la jornada más complicada. Se espera un alto nivel de actividad en una zona que se extiende desde el norte de Texas hasta el valle de Ohio, atravesando el sur de las llanuras y parte del Medio Oeste.

En esa región podrían registrarse tormentas con rayos, fuertes vientos, caída de granizo y formación de tornados.

Para el jueves, el sistema comenzará a debilitarse y dividirse. Aun así, el noreste del país seguirá bajo condiciones inestables, especialmente en áreas del estado de Nueva York. Las lluvias y tormentas continuarán afectando zonas cercanas a los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra.

Más de 130 millones de personas están bajo vigilancia meteorológica por estas condiciones. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El viernes se prevé un escenario más tranquilo. Aunque podrían presentarse algunas tormentas en horas de la mañana en Nueva Inglaterra, estas serán menos intensas debido a la pérdida de fuerza del sistema principal.

En paralelo, un frente frío avanzará sobre el noroeste del Pacífico, provocando nevadas en regiones montañosas y una caída significativa de las temperaturas. Este descenso térmico también se sentirá en sectores de las llanuras del norte.

Al mismo tiempo, una masa de alta presión en el Atlántico está impulsando aire cálido hacia el este del país, lo que provocará temperaturas elevadas en zonas del Atlántico Medio, donde los valores podrían superar los 32 °C.

Fox Weather señala que más de 130 millones de personas se encuentran bajo vigilancia por estas condiciones climáticas. La combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México con temperaturas elevadas crea un ambiente ideal para el desarrollo de tormentas severas.

Aunque el sistema se debilitará hacia el viernes, algunas regiones seguirán registrando lluvias y tormentas. (Foto: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

Este contraste entre calor y humedad incrementa la inestabilidad en la atmósfera, lo que favorece la repetición de tormentas en las mismas áreas y eleva el riesgo de inundaciones repentinas. Mientras tanto, en el oeste, el ingreso de aire frío generará un panorama completamente distinto, con acumulaciones de nieve en cordilleras como las Cascadas y las Rocosas.

Las zonas con mayor probabilidad de tornados incluyen ciudades como Joplin y Tulsa, con un nivel de riesgo más alto, además de Oklahoma City, Russellville y Wichita Falls. También se mantienen bajo vigilancia otras áreas del Medio Oeste y el noreste, donde podrían registrarse fenómenos severos en los próximos días.

Las altas temperaturas juegan un papel clave en este escenario. El calor, combinado con la humedad, aporta la energía necesaria para que se desarrollen tormentas más intensas, con posibilidad de granizo y ráfagas de viento fuertes.

Según las predicciones, estas condiciones persistirán hasta que el sistema comience a debilitarse hacia el final de la semana.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

La inestabilidad del clima en EE. UU. no depende de un año específico, sino de patrones que se repiten cada primavera. Ocurre porque el aire frío del norte choca con el aire cálido y húmedo del Golfo de México y además la corriente en chorro (jet stream) se vuelve más variable en esta época.

Esa combinación genera tormentas fuertes, cambios bruscos de temperatura y fenómenos como tornados.

En cuanto al calor, el patrón esperado es el mismo: empieza a consolidarse entre mayo y junio en gran parte del país, aunque puede adelantarse en el sur; sin embargo, abril y parte de mayo suelen seguir siendo inestables, con días cálidos seguidos de frentes fríos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!