Al menos una persona murió y otras 35 resultaron heridas tras una inusual y sorpresiva crecida del mar que este lunes 12 de enero por la tarde golpeó con fuerza a Santa Clara del Mar, una tranquila localidad balnearia de unos 5 mil habitantes ubicada a 20 kilómetros de Mar del Plata. El fenómeno, que muchos turistas describieron como un “mini tsunami”, ocurrió de manera repentina y arrasó con la playa, generando escenas de pánico entre quienes disfrutaban de la jornada.

El violento ingreso del mar tomó completamente desprevenidos a bañistas y visitantes. De acuerdo con los testimonios, el agua se retiró primero de forma inusual y luego regresó con olas de gran tamaño, provocando que varias personas fueran arrastradas y otras sufrieran golpes contra el suelo y distintas estructuras de la zona costera. La víctima fatal se encontraba nadando en un sector rocoso y, según informaron las autoridades, fue empujada por la fuerza del agua y golpeada contra las piedras, sin que los equipos de emergencia pudieran salvarle la vida pese a su rápida intervención.

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó el saldo del hecho y explicó que se trató de un evento excepcional e imprevisible, conocido como olas vagabundas o meteotsunami, un fenómeno que no tiene causas científicas confirmadas ni permite anticipar si puede repetirse.

Además de la víctima fatal, se reportaron decenas de heridos —la mayoría con lesiones leves— y un hombre que sufrió un infarto en medio del caos. La situación sorprendió aún más por tratarse de un balneario habitualmente tranquilo, donde el mar suele ser calmo, y aunque el fenómeno también se sintió en Mar del Plata, todavía se investiga si afectó a otras localidades de la Costa Atlántica.

¿Qué es un meteotsunami?

Un meteotsunami es un fenómeno poco frecuente que se asemeja a un tsunami, pero no es provocado por un terremoto. Se origina por cambios bruscos en la atmósfera, como variaciones repentinas de la presión del aire, tormentas intensas, frentes fríos o fuertes vientos que empujan grandes volúmenes de agua hacia la costa. Estas condiciones pueden generar una rápida retirada del mar seguida por olas súbitas y de gran energía, capaces de inundar playas y zonas costeras en cuestión de minutos.

A diferencia de los tsunamis clásicos, los meteotsunamis son difíciles de predecir, ya que dependen de factores meteorológicos muy específicos y locales. Suelen durar poco tiempo, pero pueden ser muy peligrosos porque toman por sorpresa a las personas que se encuentran en la costa.

Aunque son raros, se han registrado en distintas partes del mundo, especialmente en áreas donde la geografía costera amplifica el impacto de las olas, lo que explica por qué pueden causar daños importantes incluso en playas que normalmente tienen un mar calmo.

¿Un meteotsunami es lo mismo que un tsunami tradicional?

No. Aunque sus efectos pueden ser similares, un meteotsunami no está causado por terremotos ni actividad sísmica, sino por fenómenos meteorológicos extremos, como cambios bruscos de presión atmosférica, tormentas intensas o fuertes vientos. Por eso, puede ocurrir incluso en zonas donde no hay actividad sísmica.

¿Por qué los meteotsunamis son tan peligrosos para los bañistas?

Porque son imprevisibles y repentinos. El mar puede retirarse en segundos y regresar con olas muy fuertes sin previo aviso, lo que sorprende a personas en la playa o en el agua. Esta falta de alerta y la rapidez del fenómeno aumentan el riesgo de golpes, arrastres y accidentes graves, incluso en playas que suelen ser tranquilas.