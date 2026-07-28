Lo que muchos estaban esperando, finalmente llegó, así que vayan alistando lo necesario, no sin antes obtener la información necesaria. La minitemporada de captura de langosta espinosa en Florida ya está aquí y, como sucede cada año, miles de personas se preparan para salir al mar desde muy temprano con sus botes, equipos de snorkel y neveras de hielo listas para llenarse. Para numerosos residentes del sur del estado, especialmente en los Florida Keys y el área de Biscayne Bay, estos dos días se han convertido en una tradición tan esperada: grupos de amigos que se organizan con semanas de anticipación, abuelos que enseñan a los más jóvenes cómo medir correctamente las piezas y comunidades completas que luego comparten la faena en un buen ceviche o una cazuela de mariscos. Al mismo tiempo, se trata de uno días con mayor movimiento de embarcaciones en las aguas del “Sunshine State”, lo que obliga a las autoridades a reforzar la vigilancia, los controles de seguridad y las inspecciones para evitar accidentes y garantizar que todos cumplan la normativa vigente.

Si estás pensando en sumarte a esta actividad, es clave conocer muy bien las reglas antes de embarcarte. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), junto con la Guardia Costera de Estados Unidos (U.S. Coast Guard) y otras agencias de seguridad, recordó que durante estos dos días habrá patrullajes intensivos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre captura y navegación. Tener claros los límites de extracción, las medidas permitidas, las zonas restringidas y las recomendaciones de prevención puede evitar multas costosas y, sobre todo, ayudar a proteger la especie para que futuras generaciones —incluyendo hijos y nietos— puedan seguir disfrutando de esta tradición marina.

¿CUÁNDO ES LA MINITEMPORADA DE LANGOSTAS EN FLORIDA?

La minitemporada recreativa de langosta espinosa (spiny lobster) se llevará a cabo el 29 y 30 de julio. Este periodo funciona como antesala de la temporada regular comercial y deportiva, que se extiende desde agosto hasta marzo de cada año.

Solo pueden participar quienes cuenten con la licencia de pesca en aguas saladas de Florida y el permiso específico para esta especie que exige el estado.

Durante ambos días se prevé una gran concentración de embarcaciones y buzos, especialmente en los Florida Keys, Biscayne Bay, el área de Miami y otras zonas costeras muy concurridas.

CANTIDAD MÁXIMA DE LANGOSTAS PERMITIDAS

Los límites cambian dependiendo del lugar donde se realice la captura. La FWC recuerda que estas cifras son estrictas y serán supervisadas durante toda la minitemporada.

Zona Límite por persona por día Mayor parte de Florida 12 langostas Condado de Monroe (Cayos) 6 langostas Parque Nacional Biscayne 6 langostas

Además, el tope de posesión fuera del agua suele ser igual al cupo diario el primer día y el doble al segundo, siempre que todas las piezas hayan sido extraídas de manera legal.

MEDIDAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS LANGOSTAS

No cualquier ejemplar puede conservarse. Para que una langosta se mantenga de forma legal, debe cumplir requisitos específicos de talla y condición.

Requisito Norma Longitud mínima del caparazón Más de 3 pulgadas Forma de medición Debe verificarse dentro del agua Estado del animal Debe llevarse completo a tierra

El caparazón corresponde a la parte rígida que va desde la cabeza hasta la zona media del cuerpo. Es obligatorio llevar un medidor a bordo y usarlo antes de subir los ejemplares a la embarcación.

Una vez extraída, está prohibido separar la cola del resto antes de llegar a tierra. Si no alcanza el tamaño exigido, debe devolverse de inmediato al mar, con cuidado de no dañarla.

Esta es la medida mínima oficial para que la una langosta pueda quedarse con la persona que la atrapa (Foto: FWC)

LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDA LA PESCA DE LANGOSTA

Aunque la captura de langosta espinosa se permite en gran parte de las aguas de Florida, existen áreas protegidas donde la actividad está vedada durante todo el año. Entre ellas se encuentran:

Parque Nacional Everglades

Parque Nacional Dry Tortugas

Zonas de veda total del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida

Santuario de Langostas de Biscayne Bay/Card Sound

Cinco áreas de protección de arrecifes de coral del Parque Nacional Biscayne

Las autoridades recuerdan que ingresar a estos sectores para capturar crustáceos puede derivar en sanciones importantes, incluyendo multas elevadas y la posible confiscación del equipo o de la embarcación.

Así se deben medir las langostas para que sea válida su pesca (Foto: FWC)

OTRAS PROHIBICIONES QUE DEBES CONOCER

La normativa de la FWC también establece restricciones destinadas a proteger la población de langosta espinosa y los ecosistemas de arrecifes. Entre las principales prohibiciones destacan:

No capturar ejemplares con huevos visibles.

La especie no debe estar ovulando.

No utilizar herramientas que perforen o aplasten al animal (arpón, ganchos u otros instrumentos similares).

No retirar únicamente la cola antes de llegar a tierra.

No conservar piezas que no alcancen la talla mínima.

No usar trampas recreativas durante la minitemporada.

No bucear de noche en el condado de Monroe mientras dure este periodo especial.

Estas reglas buscan garantizar que la especie pueda reproducirse y mantener poblaciones saludables para futuras temporadas. Para la comunidad latina que vive de la pesca o que la disfruta como parte de su cultura familiar, respetar estas normas es clave para que la tradición continúe.

MAYOR VIGILANCIA EN LAS COSTAS DE FLORIDA

Debido al enorme número de embarcaciones que participa durante estos dos días, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció un incremento de patrullajes e inspecciones en toda la costa del estado, con especial atención en el sur de Florida.

Los agentes realizarán:

Controles de seguridad en las naves (chalecos salvavidas, extintores, bengalas).

Verificación del cumplimiento de las normas de navegación.

Inspecciones para hacer cumplir las regulaciones estatales y federales relacionadas con la pesca.

Durante una reunión previa a la minitemporada, funcionarios de la FWC, la U.S. Coast Guard y otras agencias repasaron procedimientos sobre el uso correcto de las banderas de buceo, prácticas seguras de manejo de embarcaciones y la forma adecuada de medir cada ejemplar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA NAVEGAR DURANTE LA MINITEMPORADA

Las autoridades insisten en que se trata de uno de los fines de semana con mayor tráfico marítimo del año, por lo que recomiendan extremar las precauciones, especialmente en zonas donde salen muchas familias hispanas, como Miami, Key Biscayne, Islamorada o Marathon.

Estas son algunas de las principales recomendaciones:

Apagar completamente el motor cuando haya buzos o nadadores en el agua.

Verificar que las luces de navegación funcionen correctamente antes de salir del muelle.

No sobrecargar la nave ni superar la capacidad de personas autorizada.

Reducir el brillo de los equipos electrónicos durante la navegación nocturna para conservar la visión.

Utilizar chaleco salvavidas durante todo el recorrido, especialmente en el caso de menores de edad.

Llevar conectado el interruptor de parada de emergencia del motor (kill switch).

Nunca operar una embarcación bajo los efectos del alcohol o drogas.

Mantener una vigilancia constante y disminuir la velocidad cuando existan dudas sobre las condiciones de navegación.

Respetar las banderas de buceo: mantener la distancia mínima y reducir la velocidad al pasar cerca.

Las autoridades explican que muchas de las lesiones registradas durante este periodo especial ocurren por colisiones entre embarcaciones, impactos contra puentes o encallar debido al exceso de velocidad. Por eso, recomiendan planificar la salida con tiempo, revisar el pronóstico del tiempo y no confiarse, aunque se tenga mucha experiencia en el agua.

UN EVENTO MUY ARRAIGADO EN LA COMUNIDAD HISPANA

Para buena parte de la comunidad latina en Florida —cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, dominicanos y muchos otros— estos dos días de “mini season” son casi una fiesta no oficial: se organizan salidas desde marinas de Miami y los Cayos, se preparan salsas caseras con ajo, limón y cilantro para acompañar la langosta y, al final de la jornada, no es raro ver reuniones familiares con música, parrilla y mariscos frescos.

Sin embargo, tanto la FWC como la Guardia Costera insisten en que esa celebración debe ir de la mano con la seguridad y el respeto por las normas ambientales. La idea es que todos puedan disfrutar del mar sin poner en riesgo su vida ni la de otros navegantes.

¿DÓNDE CONSULTAR TODAS LAS REGLAS OFICIALES?

Si vas a participar en la minitemporada de pesca de langosta espinosa, lo más recomendable es revisar previamente toda la normativa publicada por la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. En la página oficial encontrarás información actualizada sobre:

Licencias necesarias y permisos específicos para esta especie.

Zonas permitidas y áreas totalmente prohibidas.

Límites de captura y medidas mínimas.

Requisitos de seguridad para embarcaciones y buzos.

Consultar estas reglas antes de salir al mar te ayudará a disfrutar de la actividad sin inconvenientes, evitando sanciones y respetando las disposiciones de conservación que protegen uno de los recursos marinos más importantes de Florida.

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