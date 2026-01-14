A raíz de los intensos operativos que realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Minnesota e Illinois demandaron por separado al Gobierno de Estados Unidos, argumentando que la represión contra los inmigrantes ha aterrorizado a los ciudadanos de ambos estados y viola la Constitución. Las autoridades estatales sostienen que estas redadas masivas generan un clima de miedo generalizado, afectan la confianza en las instituciones y vulneran derechos fundamentales de las personas, independientemente de su estatus migratorio. ¿Qué invocan en sus demandas y cuál fue la defensa del presidente Donald Trump? En los siguientes párrafos, te contamos todo lo que debes saber.

Un agente federal vigila mientras los manifestantes se reúnen cerca del Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 9 de enero de 2026. Las protestas se intensificaron tras la muerte de una mujer estadounidense a manos de un agente del ICE (Foto: Charly Triballeau / AFP)

LAS DEMANDAS DE MINNESOTA E ILLINOIS AL GOBIERNO DE EE.UU. POR OPERATIVOS DEL ICE

Aunque las demandas contra la administración Trump fueron presentadas por separado, tanto Minnesota como Illinois están convencidos de que las incursiones solamente provocaron terror en ambos estados.

Illinois

“Hemos visto con horror cómo agentes federales sin control han atacado y aterrorizado agresivamente a nuestras comunidades y vecindarios en Illinois, socavando los derechos constitucionales y amenazando la seguridad pública”, señaló el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

Por tal motivo, calificó el trabajo del ICE como ilegal y violento, además de no permitir que el estado implemente políticas que sus ciudadanos deseen.

“Durante décadas, los agentes federales de inmigración aplicaron las leyes inmigratorias en el área de Chicago mediante la persecución y el arresto de personas sujetas a deportación, sin un impacto significativo en el orden público ni en la seguridad de Illinois ni de Chicago. Ahora, el comportamiento de los agentes parece más a ocupantes que a agentes de la ley”, se lee en la demanda de Illinois

Minnesota

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, indicó que los agentes federales recorren el estado completamente armados, enmascarados y mal entrenados. Es más, cuestionó que en Minneapolis y Saint Paul han desviado las obligaciones habituales de sus agentes para responder a incidentes relacionados con la aplicación de las leyes federales de inmigración, lo que ha llevado a dejar desprotegida a la comunidad.

Lo peor, según la demanda, es que los agentes de Minneapolis trabajaron horas extras para cumplir con lo especificado por el ICE, motivo por el que la ciudad desembolsó más de 2 millones de dólares para cubrir esos pagos.

“Miles de agentes del DHS armados y enmascarados han irrumpido en las Ciudades Gemelas para llevar a cabo redadas militarizadas y realizar detenciones y arrestos peligrosos, ilegales e inconstitucionales en lugares públicos sensibles, incluidas escuelas y hospitales, todo bajo el pretexto de aplicar leyes inmigratorias legales”, se lee en la denuncia de Minnesota.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. dispersan gas lacrimógeno durante una patrulla mientras intentaban detener a personas indocumentadas durante una operación de control migratorio en Minneapolis, Minnesota, el 12 de enero de 2026 (Foto: Octavio Jones / AFP)

¿POR QUÉ HAY REPRESIÓN EN ESTOS DOS ESTADOS?

De acuerdo con sus demandas, la administración está cumpliendo sus amenazas de reprimir a las “jurisdicciones que no invierten en la aplicación de la ley federal de inmigración”. No se trataría de una acción legítima, sino de “tomar represalias” contra los estados liderados por demócratas, precisaron.

Como se sabe, tanto Minnesota como Illinois albergan muchas ciudades santuario, por lo que al restringir la cooperación de las autoridades locales con los agentes federales de inmigración para no usar recursos municipales en la aplicación de leyes migratorias, los han hecho blanco de críticas por parte del Gobierno.

¿QUÉ INVOCAN MINNESOTA E ILLINOIS?

Con sus demandas –presentadas contra el Departamento de Seguridad Nacional y la Secretaria Kristi Noem, así como contra sus agencias dependientes: ICE, Aduanas y Protección y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos–, Minnesota e Illinois piden que el tribunal emita una orden judicial para impedirles que sigan realizando sus operaciones antiinmigración en sus jurisdicciones como patrullar de forma itinerante, realizar el escaneo biométrico, arrestar sin orden judicial, ingresar a propiedades privadas sin permiso, utilizar armas y gas lacrimógeno, entre otras acciones.

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE TRUMP

El presidente Donald Trump defendió la labor que cumplen los agentes de ICE, en especial a los que se encuentran Minnesota, a quienes calificó de “patriotas”, pues aseguró que su única motivación es sacar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales de su comunidad.

Para ello, el mandatario usó su cuenta de Truth Social, donde dijo que los demócratas de dicho estado “aman el desorden que anarquistas y agitadores profesionales están causando porque desvía la atención de los US$19,000 millones que fueron robados por personas realmente malas y perturbadas”, haciendo referencia a las acusaciones de fraude en Minnesota.

No sólo ello, amenazó a quienes se oponen a su política migratoria. “¡No teman, gran gente de Minnesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca! (…). En cada lugar al que vamos, el crimen baja. En Chicago, pese a que un gobernador y un alcalde débiles e incompetentes lucharon contra nosotros en todo momento, se logró una gran mejora. ¡Miles de criminales fueron retirados!”, dijo Trump.

Trump no dudó en defender el trabajo de los agentes del ICE (Foto referencial: Saul Loeb / AFP)

