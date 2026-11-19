Tener hijos puede significar un gasto constante entre alimentos, vivienda y cuidado infantil. Para las familias que vivieron en Minnesota durante 2025, existe un beneficio que vale la pena revisar al preparar o comprobar su declaración estatal: el Crédito Tributario por Hijos, que permite obtener hasta $1,750 por cada menor que cumpla los requisitos.

La diferencia frente a otras ayudas está en cómo se recibe. No es un cheque de estímulo que llega automáticamente, sino un crédito que debes reclamar mediante tus impuestos de Minnesota. Además, es reembolsable: puedes recibir un reembolso aunque no tengas impuestos estatales que pagar.

El estado tampoco establece un máximo de hijos que puedes incluir. Eso sí, el monto final depende de tus ingresos, de los menores que califican y, si viviste solo una parte del año en Minnesota, del ajuste correspondiente a tu situación.

¿Quién califica para recibir hasta $1,750 por hijo en Minnesota?

Para reclamar el beneficio correspondiente a 2025, debes haber sido residente de Minnesota durante todo o parte de ese año y cumplir las condiciones del programa. Quienes fueron no residentes durante el año completo no son elegibles.

Estos son algunos de los requisitos que debes revisar:

No ser dependiente ni hijo calificado de otro contribuyente.

No tener una prohibición del IRS para reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo federal, conocido como EITC.

Tener al menos un hijo calificado menor de 18 años al cierre del año fiscal.

Cumplir las reglas de parentesco, convivencia y declaración conjunta que correspondan al menor.

En general, el hijo debe haber vivido contigo en Estados Unidos durante más de la mitad del año. Existen reglas específicas para situaciones como nacimientos, fallecimientos o ausencias temporales por estudios, enfermedad y otras circunstancias. Un mismo menor no puede ser reclamado como hijo calificado por más de una persona.

También hay un dato relevante para las familias que declaran con identificaciones tributarias distintas del Seguro Social: Minnesota acepta para el hijo calificado un número válido que puede ser SSN, ITIN o ATIN . Contar con ese documento no sustituye los demás requisitos del crédito.

¿Cuánto puedes ganar sin perder el crédito tributario?

Para el año fiscal 2025, el beneficio comienza a reducirse gradualmente cuando los ingresos superan estas cantidades:

$31,950 para contribuyentes que no presentan una declaración matrimonial conjunta.

$37,910 para matrimonios que declaran conjuntamente.

Superar esos niveles no significa perder de inmediato toda la ayuda. Son los puntos a partir de los cuales empieza la reducción, no los límites finales para recibir algún monto.

Por ejemplo, el Departamento de Ingresos publica los siguientes umbrales generales para familias con un hijo calificado:

Contribuyentes no casados: ingresos de hasta $49,689.

Matrimonios con declaración conjunta: ingresos de hasta $55,649.

Esas referencias suponen ingresos laborales de al menos $9,480. Si tus ingresos laborales fueron inferiores, los umbrales son ligeramente más bajos. Además, los límites aumentan según el número de hijos calificados, por lo que no conviene descartar el beneficio utilizando únicamente las cifras de una familia con un menor.

¿Cómo reclamar el crédito por hijos de Minnesota?

Debes presentar la declaración estatal de impuestos de Minnesota. La declaración federal ante el IRS, por sí sola, no reemplaza este trámite. El estado indica que debes completar los anexos que identifican a los hijos calificados y calculan el beneficio.

El proceso incluye estos documentos:

Formulario M1: la declaración individual de impuestos sobre los ingresos de Minnesota.

Schedule M1DQC: permite identificar a los dependientes y determinar cuáles cumplen las condiciones de hijo calificado.

Schedule M1CWFC: se utiliza para calcular el Crédito Tributario por Hijos y el crédito para familias trabajadoras.

Si te mudaste hacia Minnesota o saliste del estado durante el año, también debes revisar el Schedule M1NR y las instrucciones del M1CWFC. Para residentes de parte del año, el crédito se ajusta según el porcentaje de ingresos sujeto a impuestos en Minnesota.

Puedes presentar la declaración electrónicamente, recurrir a un preparador o enviar los formularios por correo. Según tus ingresos, podrías acceder a presentación electrónica o asistencia gratuita para preparar los impuestos mediante las opciones que recomienda el departamento estatal.

¿El dinero llega automáticamente o se puede recibir por adelantado?

El crédito no se entrega automáticamente por tener hijos. Sin embargo, Minnesota permite elegir que una parte del beneficio del año siguiente se reciba mediante tres anticipos. Esa opción debe seleccionarse en la declaración y no se renueva por sí sola cada año.

Para quienes eligieron los anticipos de 2026 en su declaración de 2025, el estado divide una parte del crédito en tres pagos durante la segunda mitad de 2026. El saldo se determina al presentar la declaración correspondiente a 2026. No se trata de dinero adicional al crédito.

Hay dos precauciones importantes antes de elegir esta modalidad:

Los anticipos pueden afectar los beneficios o la elegibilidad de SNAP. Según Minnesota, reclamar el crédito sin anticipos no afecta ese programa.

Si cambian tus ingresos o la cantidad de hijos calificados, podría ser necesario devolver parte de lo adelantado. Existe una protección de crédito mínimo para determinadas familias, pero no cubre automáticamente todas las situaciones.

Por último, que el crédito sea reembolsable no significa que todo el importe necesariamente llegará a tu cuenta: Minnesota puede aplicar el reembolso a determinadas deudas tributarias u otras deudas gubernamentales pendientes. Revisar tu elegibilidad, el año fiscal y la documentación es esencial para saber cuánto podrías recibir realmente.