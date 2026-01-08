La muerte de una mujer durante un operativo migratorio en Minnesota reabrió una pregunta clave para muchos ciudadanos: ¿hasta dónde llega el derecho a observar y grabar a las autoridades? El 7 de enero, en medio de una operación a gran escala, un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años en Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el agente actuó en defensa propia, pero esa versión fue cuestionada por autoridades locales y estatales. La congresista Ilhan Omar afirmó que la mujer era una “observadora legal” y que se encontraba dentro de un automóvil que, según la policía local, bloqueaba la calle. El caso no solo desató protestas, sino que volvió a poner sobre la mesa cuáles son los derechos reales de los ciudadanos cuando presencian un arresto u operativo policial.

¿Existe un derecho a observar y grabar a la policía?

Organizaciones defensoras de la Primera Enmienda coinciden en que los estadounidenses tienen derecho a observar y grabar a agentes del orden y a otros funcionarios públicos mientras realizan su trabajo en espacios públicos. Este derecho se basa en la libertad de expresión y de prensa, y busca permitir la rendición de cuentas del poder público.

Sin embargo, ese derecho no es absoluto. Grabar no significa interferir. Los oficiales pueden imponer límites razonables para garantizar la seguridad y el orden, como pedir a las personas que se mantengan a cierta distancia o que despejen un área.

Observar a ICE es un derecho protegido por la Primera Enmienda, pero los agentes pueden ordenar mantener distancia por seguridad. | Crédito: Crédito OCTAVIO JONES / AFP

¿Qué pasa si un oficial me ordena retirarme?

Aunque una persona considere que una orden es injusta o incluso inconstitucional, la recomendación de expertos es clara: no desobedecer en el lugar. Ken Paulson, director del Free Speech Center de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, explica a USA Today que se puede expresar desacuerdo, pero siempre cumplir la instrucción del agente. Cualquier reclamo debe hacerse después, ante un juez, y no durante el operativo.

¿Los mismos derechos aplican para ICE?

Sí. El derecho a observar y grabar no depende de si el agente es local, estatal o federal. ICE, al ser una agencia gubernamental, está sujeta a las mismas reglas generales cuando actúa en espacios públicos.

¿Los estados pueden limitar dónde grabar?

Algunos estados han intentado establecer “zonas de seguridad” alrededor de escenas policiales. Varias de esas leyes han sido impugnadas en los tribunales. En Arizona, una norma que prohibía grabar a menos de 8 pies fue declarada inconstitucional. En Indiana, una ley que establecía un límite de 25 pies también fue anulada por ser vaga. Otros estados como Florida, Tennessee y Louisiana enfrentan litigios similares. Aún no existe un consenso definitivo sobre la distancia exacta permitida.

Si ICE da una instrucción directa durante un arresto, lo recomendable es obedecer y luego impugnarla por la vía legal. | Crédito: Crédito Kerem YUCEL / AFP

¿Qué es un observador legal?

Los observadores legales suelen ser ciudadanos que documentan interacciones entre la policía y manifestantes. Según la ACLU, actúan como terceros para registrar arrestos y posibles abusos. Esta práctica se volvió más común con el uso de teléfonos inteligentes, especialmente después de que un testigo grabara la muerte de George Floyd en Minneapolis en 2020.

¿También tengo derecho a protestar?

La Primera Enmienda protege el derecho a protestar, pero con límites. Las autoridades pueden imponer restricciones razonables de tiempo, lugar y forma, y pueden dispersar una protesta si existe riesgo de disturbios, amenazas a la seguridad pública o bloqueo del tráfico. Tras el tiroteo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió calma y manifestaciones pacíficas.

