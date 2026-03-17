La mañana de este martes 17 de marzo de 2026, un fuerte ruido sorprendió a residentes de varias ciudades de Ohio, en Estados Unidos. El sonido tomó por sorpresa a la población, ya que muchas personas no sabían qué lo había causado y comenzaron a compartir lo ocurrido en redes sociales. Varios habitantes señalaron que el estruendo fue tan potente que llegó a sentirse como una vibración dentro de sus casas y edificios. Los reportes se concentraron principalmente en Cleveland y en otras zonas del noreste del estado, donde algunos aseguraron que el ruido hizo temblar estructuras por unos instantes.

Ante la ola de preguntas, las autoridades meteorológicas comenzaron a revisar lo sucedido. Con el paso de las horas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dio a conocer una posible explicación sobre el origen del fenómeno.

Según el organismo, existe la posibilidad de que el sonido haya sido provocado por un meteorito al atravesar la atmósfera terrestre.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

La oficina del NWS en Cleveland informó en una actualización matutina que datos obtenidos mediante imágenes satelitales GLM apuntan a que el estruendo podría estar relacionado con ese tipo de evento.

Mientras tanto, la oficina del NWS en Pittsburgh publicó un video donde se observa un objeto brillante desplazándose por el cielo en forma de arco. Este tipo de trayectoria coincide con el comportamiento que suelen presentar los meteoritos cuando ingresan a la atmósfera.

Además, los especialistas difundieron una imagen captada por instrumentos que detectaron un destello de color verde sobre Cleveland.

Videos y registros de un destello verde en el cielo respaldan la teoría del paso de un meteorito. (Foto: @NWSCLE / X)

Ese tipo de luz suele asociarse con el paso de meteoritos, lo que refuerza la teoría de que el fuerte estruendo pudo haber sido provocado por uno de estos cuerpos celestes.

Cabe agregar que, según CBS News, en las últimas semanas se han avistado otros meteoros en los cielos de Ohio.

A mediados de febrero, una cámara de seguridad captó uno alrededor de las 11:30 p.m. Asimismo, otra bola de fuego fue grabada el pasado 15 de marzo, de acuerdo con reportes de medios locales.

¿Representa un peligro el impacto de un meteorito? Lo que dice la ciencia

Si un meteorito cae en la Tierra puede ser peligroso, pero la mayoría de las veces no lo es. Según La Voz de Galicia, la razón es que casi todos los objetos que llegan desde el espacio se desintegran al entrar en la atmósfera debido al calor y la fricción, por lo que solo pequeños fragmentos logran llegar al suelo.

Cuando un meteorito pequeño cae a la superficie, normalmente solo provoca un pequeño cráter o daños muy limitados y en muchos casos ocurre en el mar o en zonas deshabitadas. Sin embargo, si el objeto es grande (de varios metros o más) podría generar una fuerte explosión o daños en una región, como ha ocurrido en algunos eventos registrados por científicos.

En general, los impactos peligrosos son extremadamente raros y agencias espaciales como la NASA y otras organizaciones monitorean constantemente los objetos cercanos a la Tierra para detectar cualquier posible amenaza con anticipación.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí