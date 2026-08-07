Las familias de Miami-Dade que todavía no completan la lista de compras para el regreso a clases tendrán una alternativa este sábado 8 de agosto en Midway Crossings, sobre West Flagler Street. El centro comercial será sede de una jornada comunitaria con mochilas, materiales para estudiantes y otros obsequios, un alivio para quienes ajustan el presupuesto entre uniformes, zapatos, cuadernos y artículos necesarios para el nuevo ciclo. La convocatoria está a cargo de Las Madrinas Insurance y contará con la participación del recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, junto a su equipo, que brindará orientación sobre trámites y recursos públicos. La distribución será hasta agotar existencias, por lo que se aconseja llegar con tiempo.

En esta época del año, los hogares del sur de Florida se preparan para las primeras semanas de clases entre compras de última hora, cambios de rutina y la búsqueda de apoyos disponibles. Para muchas familias hispanas de zonas como Flagami, Westchester, Sweetwater y Fontainebleau, estas actividades representan una oportunidad para reducir algunos gastos sin alejarse demasiado de casa.

Los alumnos en Florida ya se preparan para volver a las clases nuevamente tras sus vacaciones de verano (Foto: AP)

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA SERÁ LA ENTREGA?

Información Detalle Fecha Sábado 8 de agosto de 2026 Horario De 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Lugar Midway Crossings Mall, Macy’s Court Dirección 7795 W Flagler St., Miami, FL 33144 Organiza Las Madrinas Insurance Participa Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade Dirigido a Familias y estudiantes de Miami-Dade Importante Los artículos se entregarán hasta agotar existencias

El encuentro tendrá lugar en Macy’s Court, dentro de Midway Crossings, centro comercial que muchos residentes todavía identifican como Mall of the Americas. La ubicación está en un punto de fácil acceso para quienes viven o trabajan cerca de Flagler Street y comunidades del oeste de Miami.

¿QUÉ HABRÁ DURANTE LA ACTIVIDAD?

La programación reunirá recursos escolares, orientación comunitaria y entretenimiento para quienes acudan con sus hijos. Los organizadores anunciaron una tarde pensada para acompañar a los estudiantes antes de su vuelta a las aulas.

Entre los beneficios anunciados se encuentran:

Mochilas para estudiantes.

Útiles escolares.

Tarjetas de regalo y otros obsequios, según disponibilidad.

Información sobre servicios gubernamentales.

Atención del equipo del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

Música y ambiente familiar con DJ Africa y TU 94.9.

La presencia de la dependencia condal permitirá a los asistentes consultar sobre servicios disponibles y conocer las gestiones que se realizan en su sede de Midway Crossings. Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, participará junto con personal de la institución.

RECOMENDACIONES ANTES DE ASISTIR

Si planeas ir con tus hijos, toma en cuenta estos consejos:

Llega cerca de la hora de apertura, ya que los suministros son limitados.

Ubica Macy’s Court al ingresar al centro comercial.

Lleva agua y ropa cómoda para enfrentar el calor de agosto en Miami.

Consulta con el personal presente si necesitas orientación sobre gestiones del condado.

Revisa las redes sociales de los organizadores antes de salir por posibles cambios de última hora.

El regreso a clases 2026 en Florida ya tiene fechas confirmadas para miles de estudiantes de Florida (Foto: Magnific)

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