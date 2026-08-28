La vuelta a clases está a la vuelta de la esquina y todos ya lo sienten, en especial en las billeteras. Para muchas familias de Nueva York, el regreso a las escuelas no empieza el primer día frente a la institución educativa, sino que empieza antes, en casa, cuando toca revisar qué quedó del año pasado y qué falta comprar: una mochila nueva, cuadernos, lápices, colores, carpetas o una lonchera. Y aunque parezcan compras pequeñas, créeme que no lo es, pues el total puede crecer rápido, sobre todo cuando hay dos o más hijos en edad escolar. En barrios como East Harlem, el Bronx, Washington Heights, Corona o Sunset Park, donde viven miles de familias latinas, estas semanas de agosto suelen ser de cuentas, listas y recorridos por tiendas como Target, Walmart, Dollar Tree o la papelería de la esquina.

La buena noticia es que todavía habrá jornadas comunitarias para conseguir algunos de esos artículos sin pagar. Organizaciones locales preparan entregas de mochilas y materiales para estudiantes en Manhattan y el Bronx durante el último fin de semana de agosto y los primeros compases de septiembre. Como suele ocurrir en este tipo de actividades, la recomendación es sencilla: llegar temprano, llevar a los niños solo cuando sea necesario y no dejar la visita para el final de la tarde.

Para padres y estudiantes ya conocen el calendario escolar para el 2026 - 2027 (Foto: AFP)

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS CLASES EN NUEVA YORK?

Las escuelas públicas de la ciudad recibirán nuevamente a sus estudiantes el jueves 10 de septiembre. Aún hay algunos días para completar la lista, resolver compras pendientes y dejar lista la rutina de septiembre: despertarse temprano, preparar el desayuno, revisar la OMNY y organizar quién recogerá a los niños después de clase.

La fecha incluye a estudiantes de 3-K, pre-K, elementary school, middle school y high school. Para muchas familias, el retorno también marca el final de los programas de verano, los paseos al parque y las mañanas con menos prisa.

Los niños de Nueva York están próximo a regresar a las aulas para el inicio de sus clases (Foto: New York City Public Schools)

MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES GRATIS: FECHAS CONFIRMADAS

De acuerdo con Documented NY, estas son las entregas programadas antes del inicio del ciclo escolar. Los artículos se repartirán mientras haya disponibilidad, por lo que conviene no llegar a última hora.

Fecha Distrito Lugar Horario ¿Qué entregan? 28 de agosto Brooklyn Brooklyn Central Library, 10 Grand Army Plaza 12:00 p. m. – 3:00 p. m. Mochilas y útiles escolares 29 de agosto Manhattan 421 E. 117th St., East Harlem 12:00 p. m. – 3:00 p. m. Mochilas y útiles 29 de agosto Manhattan Target East Harlem Community Garden, 417 E. 117th St. 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Útiles y mochilas 29 de agosto Bronx Poe Park 12:00 p. m. – 3:00 p. m. Mochilas y útiles 29 de agosto Bronx 1000 E. Tremont Ave. 10:00 a. m. – 2:00 p. m. Mochilas y útiles 29 de agosto Bronx 2893 3rd Ave. 1:00 p. m. – 5:00 p. m. Mochilas 29 de agosto Brooklyn 1561 Bedford Ave. 12:00 p. m. – 4:00 p. m. Útiles y otros artículos 29 de agosto Queens Jewel Ave., entre Kissena Blvd. y Parsons Blvd. 12:00 p. m. – 3:00 p. m. Mochilas 30 de agosto Bronx 3634 Eastchester Rd. 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Mochilas y útiles 31 de agosto Queens Rockaway Beach Blvd. y Beach 81st 4:00 p. m. – 6:00 p. m. Mochilas 6 de septiembre Manhattan Jacob Javits Center, 429 11th Ave. 11:00 a. m. – 3:00 p. m. Útiles, comida y actividades

MANHATTAN: DOS ALTERNATIVAS EL SÁBADO 29 DE AGOSTO

Una de las opciones para las familias de Manhattan estará en East Harlem, un vecindario al que muchos residentes siguen llamando El Barrio y donde la comunidad latina, en especial la puertorriqueña, tiene una presencia histórica.

El New York Restoration Project organizará una entrega de mochilas y útiles escolares el sábado 29 de agosto en 421 East 117th Street, entre las 12:00 p. m. y las 3:00 p. m. Los materiales se repartirán mientras duren las existencias, por lo que es mejor no dejar la visita para el final de la jornada.

Hay una condición importante: los menores deben estar presentes para recibir los artículos. La organización también advierte que, al tratarse de un evento al aire libre, puede haber cambios si las condiciones del tiempo o la calidad del aire no son favorables.

Ese mismo sábado habrá otra actividad en el Target East Harlem Community Garden, ubicado en 417 East 117th Street. El evento, llamado NYSoM Back to School Wonderland, se realizará de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. y contará con entrega de mochilas y paquetes de útiles.

Además de los materiales para el aula, la actividad tendrá una temática inspirada en Alice in Wonderland. Se espera la participación de personajes como Alicia, el Sombrerero Loco y el Conejo Blanco, junto con dinámicas pensadas para niños. La distribución será limitada, por orden de llegada y sin reservación.

BROOKLYN: ÚTILES, MOCHILAS Y LIBROS PARA ESTUDIANTES

Brooklyn tendrá una de las primeras actividades de esta lista el viernes 28 de agosto. La entrega está programada frente a la Brooklyn Public Library Central Branch, en 10 Grand Army Plaza, de 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

Las familias podrán encontrar mochilas y útiles escolares gratuitos para los estudiantes. El punto está cerca de Prospect Park y es una alternativa práctica para quienes viven en Crown Heights, Prospect Heights, Park Slope, Flatbush o zonas cercanas.

También habrá una jornada el sábado 29 de agosto en el Major R. Owens Health & Wellness Community Center, en 1561 Bedford Avenue. El Back to School Festival se realizará entre el mediodía y las 4:00 p. m.

El evento incluirá artículos escolares, actividades deportivas y recreativas, música y recursos para las familias. Brooklyn Book Bodega estará presente con libros gratuitos, una opción especialmente valiosa para estudiantes que quieren comenzar el año con nuevas lecturas en casa. Para esta actividad se solicita confirmar asistencia previamente.

EL BRONX: VARIAS OPCIONES DURANTE EL FIN DE SEMANA

El Bronx concentrará varias actividades el sábado 29 de agosto. Una de ellas será el Poe Park Back-to-School Drive, programado en Poe Park, sobre Grand Concourse, entre East 192nd Street y East Kingsbridge Road, de 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

Allí se repartirán mochilas y útiles escolares hasta que se agoten. Para familias de Fordham, University Heights, Kingsbridge y otros sectores cercanos, puede ser una opción accesible sin tener que salir del borough.

Ese mismo día también habrá una entrega en 1000 East Tremont Avenue, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m. La jornada ofrecerá mochilas y materiales básicos para estudiantes.

Otra alternativa será una actividad de Boost Mobile, en 2893 Third Avenue, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. En este caso se entregará una mochila por alumno y será necesario que el estudiante acuda acompañado por su padre, madre o tutor legal.

OTRA OPORTUNIDAD EL DOMINGO 30

El New York Restoration Project tendrá una segunda jornada el domingo 30 de agosto, esta vez en 3634 Eastchester Road, en el Bronx. El horario será de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

La organización repartirá mochilas y artículos escolares sin costo. Como en la actividad de East Harlem, los productos estarán disponibles mientras haya existencias y los niños deberán asistir en persona para recibirlos.

QUEENS: OPCIONES EN FLUSHING Y ROCKAWAY

En Queens, una de las entregas más próximas será el sábado 29 de agosto en Pomonok Houses, sobre Jewel Avenue, entre Kissena Boulevard y Parsons Boulevard, en Flushing. La actividad se realizará de 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

Se entregarán mochilas a estudiantes hasta agotar existencias. Es una alternativa para familias de Flushing, Kew Gardens Hills, Jamaica, Fresh Meadows y vecindarios cercanos que aún necesiten completar parte de la lista.

También habrá una actividad de Queens Public Library ese día, en 41-17 Main Street, Flushing, entre las 3:45 p. m. y las 4:15 p. m. Las familias podrán recibir una mochila gratuita, siempre que todavía haya unidades disponibles al momento de llegar.

Si no puedes asistir el sábado, aún quedará una opción el lunes 31 de agosto. El Hammel Houses Backpack Giveaway se realizará de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. en la intersección de Rockaway Beach Boulevard y Beach 81st, en Rockaway.

UNA ÚLTIMA OPCIÓN ANTES DEL REGRESO A CLASES

Las familias que no alcancen a ir a las entregas de finales de agosto todavía tendrán una jornada prevista para el domingo 6 de septiembre. El evento de District 75 se realizará en el Jacob K. Javits Convention Center, ubicado en 429 11th Avenue, en Manhattan.

La actividad está programada de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. e incluirá útiles escolares, almuerzo, manualidades, música y propuestas recreativas para las familias. Será una de las últimas oportunidades antes del inicio del ciclo escolar.

Hay que prestar atención a la fecha al buscar información sobre District 75. Algunas publicaciones pueden referirse a actividades posteriores al comienzo de clases, pero esta jornada del 6 de septiembre se realizará antes del regreso oficial de NYCPS, previsto para el jueves 10 de septiembre.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE IR?

La mayoría de estas actividades tiene una regla en común: los artículos son gratuitos, pero no están garantizados para todos los asistentes. Por eso, es mejor ir preparado y no esperar hasta el último momento.

Llega temprano, especialmente en las jornadas que funcionan por orden de llegada.

Lleva al estudiante si el organizador exige su presencia.

Confirma si debes registrarte o hacer RSVP antes de acudir.

Recuerda que una inscripción no siempre asegura una mochila o un paquete de útiles.

Revisa las redes sociales o la página oficial del organizador el mismo día.

Verifica el pronóstico del tiempo si se trata de un evento al aire libre.

Consulta el estado del subway y los buses del MTA si debes trasladarte a otro borough.

Ten presente que las cantidades disponibles pueden cambiar de una actividad a otra.

NYC Public Schools también cuenta con recursos para ayudar a las familias antes del primer día. Allí se puede revisar el calendario escolar, buscar información sobre inscripción y consultar guías de regreso a clases en español.

Si todavía falta una mochila, cuadernos, lápices o cualquier otro producto de la lista, estas actividades pueden ayudar a bajar parte del gasto antes del 10 de septiembre. En una ciudad donde cada compra cuenta al final del verano, aprovechar una entrega comunitaria puede hacer una diferencia para muchas familias.