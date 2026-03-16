El inicio del año escolar representa un desafío económico para muchas familias que residen en Nueva York ; sin embargo, en este año podrías ahorrar considerablemente. Sucede que diversas organizaciones benéficas locales han unido esfuerzos para garantizar que ningún estudiante comience sus clases sin las herramientas necesarias. En caso estés buscando mochilas y útiles escolares para tus hijos, te revelaré en qué sitios de la ciudad están entregando estos artículos totalmente gratis. En las siguientes líneas, te revelaré los requisitos y los puntos de distribución.

Cada año, los estudiantes que residen en la Gran Manzana se ven beneficiados por eventos de entrega de recursos escolares; estas iniciativas habitualmente están impulsadas por iglesias, organizaciones locales y sectores educativos.

Estas campañas se llevan a cabo generalmente durante la temporada de verano y en los primeros días de otoño, permitiendo que los niños obtengan los materiales necesarios para este nuevo año escolar.

Durante estas jornadas, las familias pueden obtener mochilas, cuadernos, lapiceros, marcadores, entre otros útiles; además, ciertos eventos ofrecen actividades recreativas, revisiones médicas para escolares y sesiones informativas sobre programas educativos.

Previo al inicio del año escolar en Nueva York, organizaciones benéficas realizan estos actos caritativos a los más necesitados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Quiénes pueden recibir los útiles escolares gratuitamente en Nueva York

Este beneficio ofrecido por las organizaciones están disponibles para todas las familias con hijos en etapa escolar, aunque existen ciertos programas diseñados para estudiantes de escuelas públicas y hogares con bajos recursos económicos.

Dependiendo de la situación, los responsables del evento podrían solicitar un registro previo o la entrega de identificación oficial que permita comprobar la edad del alumno.

Cómo localizar eventos de mochilas y útiles escolares gratis en Nueva York

En esta ciudad, existen diversos canales oficiales y comunitarios para que localices estos eventos de distribución gratuita de útiles escolares. Puedes obtener información contactando al sistema 311; también es válido que acudas a las bibliotecas públicas o consultando directamente en las escuelas del vecindario donde resides.

Te aconsejo que monitorees las redes sociales de las organizaciones locales y acércate a los centros comunitarios de tu zona. Es importante que realices las consultas con antelación, ya que gran parte de estas organizaciones anuncian sus convocatorias varias semanas antes de que inicien oficialmente el ciclo escolar.

El propósito de la iniciativa es que todo estudiante de Nueva York cuente con las herramientas necesarias para el inicio de clases. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo están equipadas las mochilas gratuitas

Aunque el contenido de las mochilas puede variar dependiendo de la organización que las distribuya, estas suelen contar con los útiles básicos necesarios para estudiar. A continuación, te revelaré a cuáles me refiero:

Cuadernos.

Lápices y bolígrafos.

Carpetas.

Reglas.

Borradores.

Marcadores o crayones.

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