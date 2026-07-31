Ya sea en Estados Unidos o en tu país de origen, la vuelta al colegio siempre es genera un estrés financiero tremendo por todo lo que hay que comprar para que los pequeños realicen un buen desempeño en las aulas. Con el inicio del nuevo año escolar cada vez más cerca en California, muchas familias del condado de Los Ángeles, especialmente en barrios con alta presencia latina como Inglewood, Venice, La Puente o zonas de Pasadena ya están haciendo cuentas para cubrir el costo de mochilas, cuadernos, lápices y otros materiales esenciales. Entre el pago de la renta, la gasolina, las compras en el supermercado y los compromisos diarios, el regreso a las escuelas se convierte en una carga pesada para los bolsillos. La buena noticia es que durante agosto habrá jornadas gratuitas en distintas ciudades del área metropolitana, donde se entregarán artículos escolares, además de ofrecer chequeos de salud, actividades recreativas y apoyo social pensado para residentes locales.

Si buscas una forma clara de reducir los gastos del inicio del ciclo lectivo, vale la pena revisar este calendario de actividades. Hay iniciativas en Los Ángeles, Pasadena, Inglewood, La Puente y Venice Beach, organizadas por escuelas, bibliotecas públicas, fundaciones y entidades que trabajan todo el año con familias del condado. En varios casos no se exige registro previo, aunque algunos programas sí piden inscripción y la mayoría de las entregas funciona por orden de llegada, algo importante si planeas asistir después del trabajo o entre otras responsabilidades del fin de semana.

Las familias van a gozar de un respiro para completar respiro al momento de llenar todos los útiles de cara al próximo inicio de clases escolares (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CALENDARIO DE MOCHILAS Y ÚTILES EN AGOSTO

El listado incluye opciones para estudiantes desde preescolar hasta grado 12, con distribución de material escolar y recursos dirigidos a padres, madres y cuidadores, tanto en zonas céntricas como en comunidades de los alrededores del área de Los Ángeles.

Evento Fecha Ciudad y lugar DIY Back-to-School Pencil Box 1 de agosto Sunkist Library, La Puente Backpack, K-12 School Supplies & Health Fair Giveaway 1 de agosto Crozier Middle School, Inglewood Annual Dena Community Backpack Giveaway 2 de agosto Rose Bowl Stadium, Pasadena 7th Annual Kobe Day Back to School Backpack Giveaway 8 de agosto Barack Obama Charter School, Los Ángeles Revive Restore Renew Back to School Event 9 de agosto Pasadena City Hall, Pasadena 7th Annual IBTU Back 2 School 15 de agosto Venice Beach Boardwalk, Venice Beach Jade Marlin Foundation School Supplies and Backpack Giveaway 15 de agosto 900 N Lake Avenue, Pasadena

INGLEWOOD: MOCHILAS, ÚTILES Y FERIA DE SALUD

El sábado 1 de agosto, la Crozier Middle School realizará una jornada gratuita para estudiantes de Kínder a grado 12. Este tipo de iniciativa suele reunir a familias latinas de Inglewood y ciudades cercanas que buscan apoyo en educación, salud y orientación comunitaria.

Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dirección: 120 W Regent St, Inglewood, CA 90301.

Registro: no se requiere inscripción; la entrega será por orden de llegada.

PASADENA: ENTREGA MASIVA EN EL ROSE BOWL STADIUM

El domingo 2 de agosto, el Annual Dena Community Backpack Giveaway distribuirá mochilas con material escolar y recursos comunitarios en el Rose Bowl Stadium, uno de los escenarios más conocidos de Pasadena, donde se reúnen familias de todo el condado, incluyendo personas de origen mexicano, centroamericano y sudamericano.

Horario: de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Rose Bowl Stadium, Pasadena.

Registro: es necesario completar el proceso de inscripción con anticipación.

LOS ÁNGELES: KOBE DAY BACK TO SCHOOL BACKPACK GIVEAWAY

El sábado 8 de agosto, la Barack Obama Charter School organizará una jornada con mochilas gratuitas, artículos académicos y actividades recreativas. El encuentro forma parte de las actividades de “Kobe Day”, fecha vinculada al legado del exjugador de los Lakers, figura muy apreciada por la comunidad latina del área angelina.

Horario: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Dirección: 13305 San Pedro St, Los Angeles, CA 90061.

Actividades: incluye dinámicas deportivas, pintura facial y entretenimiento para niños.

PASADENA: DOS OPCIONES ADICIONALES PARA FAMILIAS

Pasadena será una de las ciudades con más alternativas durante agosto, con propuestas pensadas para que los hogares puedan preparar el inicio del ciclo lectivo sin asumir por completo el costo del equipamiento escolar.

Revive Restore Renew Back to School Event

Fecha: domingo 9 de agosto

Horario: de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Pasadena City Hall, 100 Garfield Ave, Pasadena, CA 91101.

Detalles: habrá entrega de mochilas, información para familias y actividades comunitarias. Se recomienda completar la inscripción antes de la fecha del evento.

Jade Marlin Foundation School Supplies and Backpack Giveaway

Fecha: sábado 15 de agosto

Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dirección: 900 N Lake Avenue, Pasadena.

Requisitos: los menores deben estar presentes para recibir la mochila; también habrá juegos y espacios recreativos para que las personas asistentes puedan compartir.

VENICE BEACH: UNO DE LOS ENCUENTROS FAMILIARES MÁS GRANDES

El 7th Annual IBTU Back 2 School se realizará el sábado 15 de agosto en el Venice Beach Boardwalk, zona reconocida por sus murales, música en vivo y ambiente multicultural donde conviven distintas comunidades, entre ellas muchas familias latinas del oeste del condado.

Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Beneficios: además de mochilas y artículos escolares, el evento ofrecerá pañales, alimentos, presentaciones musicales, exámenes médicos y dentales, juegos, rifas y actividades para jóvenes.

Expectativa: el año pasado se atendió a 2,997 hogares, por lo que se espera una afluencia muy alta, con residentes de Venice, Mar Vista y zonas cercanas.

LA PUENTE: ACTIVIDADES PARA NIÑOS PEQUEÑOS

Aunque el evento de Sunkist Library no es una entrega masiva de mochilas, puede ser una buena alternativa para familias con menores de corta edad que viven en La Puente o alrededores y que suelen participar en talleres creativos y actividades de lectura.

El 1 de agosto, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., se realizará el taller DIY Back-to-School Pencil Box, donde niños de 5 a 12 años podrán decorar gratuitamente su propio estuche con pintura, pegatinas y otros materiales. Se requiere inscripción previa y los cupos tienden a llenarse con rapidez, por lo que conviene reservar lugar con tiempo.

LO QUE CONVIENE REVISAR ANTES DE ASISTIR

Para evitar contratiempos y aprovechar al máximo estas jornadas de regreso al ciclo escolar en el condado de Los Ángeles, resulta útil considerar varios puntos antes de salir de casa:

Llegar con anticipación, especialmente en actividades sin registro, ya que muchas funcionan por orden de llegada.

Verificar si el programa exige inscripción y completar el formulario en línea o seguir las instrucciones indicadas por los organizadores.

Llevar identificación si se solicita, sobre todo en encuentros de gran escala como los de Pasadena o Venice Beach.

Confirmar si el menor debe estar presente para recibir la mochila, ya que en numerosos casos esto es obligatorio.

Revisar bien los horarios, porque algunas jornadas terminan temprano y las filas pueden comenzar desde primera hora.

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