Los operativos migratorios realizados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han resultado en el arresto y la posterior deportación de centenares de extranjeros indocumentados. Sin embargo, existe una herramienta legal que podría frenar el proceso de expulsión: la moción de reapertura.

También conocida en inglés como Motion to Reopen, permite a los extranjeros reabrir casos migratorios previamente cerrados, argumentando nuevos hechos o circunstancias que justifiquen la reconsideración del caso, según lo explicado por Legal en Usa.

Cuándo y cómo se presenta una moción de reapertura

Según lo señalado por Maison Inmigration, el juez de inmigración o la BIA debe recibir la notificación de una moción de reapertura dentro de los 90 días siguientes a la fecha que se dictaminó la orden de remoción definitiva.

Si esta moción se envía fuera del plazo indicado, el juez aún podría considerarla si el solicitante demuestra que el retraso se debe a una pausa equitativa.

El plazo para presentar la moción de reapertura es de 90 días desde la fecha que se dictaminó la orden de deportación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Entre los documentos que se deben presentar, se incluye una exposición de los hechos nuevos, pruebas verificables y, en ciertos casos, una solicitud de exención de tasas judiciales a través del Formulario EOIR-26A.

Además, se anexa el Formulario EOIR-33 para actualizar el domicilio, junto con un certificado de notificación que corrobore que ambas partes involucradas recibieron la información. Es importante mencionarte que el expediente debe estar respaldado por declaraciones juradas y documentos probatorios que evidencien que la información presentada no estaba disponible con anterioridad.

Ahora, si el solicitante está representado por un letrado, se tendrá que añadir el Formulario EOIR-28 o EOIR-61.

Es necesario incluir distintos documentos en el expediente para que exista una posibilidad de aprobación de la moción de reapertura. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

¿La moción de reapertura anula una orden de deportación?

Expertos aseguran que esta herramienta legal no detiene una deportación de manera automática; al contrario, la suspende temporalmente. Sin embargo, existen casos en que la orden podría anularse por completo; por ejemplo, si el inmigrante o su abogado no fueron notificados correctamente de la audiencia.

Es más, la moción sería válida en caso el juez de inmigración considere que la evidencia mostrada es relevante y no se presentó anteriormente.