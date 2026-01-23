Una intensa tormenta invernal se perfila para golpear con fuerza a Nueva York y Nueva Jersey este fin de semana, encendiendo las alertas entre residentes y autoridades por la cantidad de nieve que podría acumularse en pocas horas. De acuerdo con meteorólogos de PIX11, la nieve comenzará a caer desde la madrugada del domingo y no dará tregua hasta el lunes, un escenario que podría provocar retrasos importantes, interrupciones en el transporte y complicaciones durante el inicio de la semana laboral. El frío acompañará todo el evento, manteniendo las temperaturas muy bajas y favoreciendo la acumulación del manto blanco, pero ¿cuáles son exactamente las zonas que recibirán más nieve?

Estados bajo alerta por la tormenta invernal

“Quiero que entiendan el enorme impacto que va a tener esta tormenta invernal”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, al revelar que incluso el Centro Nacional de Huracanes envió un avión de reconocimiento hacia la costa suroeste, cerca de Los Ángeles, para obtener datos precisos de lo que ocurre dentro del sistema.

La situación se agrava porque 176 millones de personas, desde Texas hasta el noreste de EE.UU., están bajo alertas por tiempo invernal. “La cobertura territorial será inmensa”, insistió Robles, al detallar cómo el sistema comenzará a intensificarse a partir del viernes.

Zona de nieve intensa (Norte y Noreste):

Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Washington D.C.

Ohio, Indiana, Michigan y West Virginia, con nevadas fuertes y vientos cortantes.

Zona de hielo crítico (Sur y Centro):

Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee, donde el hielo podría causar apagones y colapsos en carreteras.

Zona de mezcla invernal y lluvias (Sureste):

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, con una transición peligrosa entre nieve, aguanieve y lluvia helada.

Norte de Mississippi, Luisiana y Alabama bajo vigilancia por frío inusual.

Alertas de tormenta invernal Fern en EE.UU. | Crédito: The Weather Channel

Emergencias y posibles consecuencias

Estados de emergencia: Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur ya activaron medidas preventivas.

Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur ya activaron medidas preventivas. Transporte afectado: aeropuertos clave como Dallas, Atlanta y Charlotte se preparan para cancelaciones masivas.

aeropuertos clave como Dallas, Atlanta y Charlotte se preparan para cancelaciones masivas. Abastecimiento en riesgo: en algunos estados, los supermercados registran compras de pánico ante el temor de quedar aislados.

en algunos estados, los supermercados registran compras de pánico ante el temor de quedar aislados. Frío extremo adicional: en el Medio Oeste, el descenso térmico podría provocar daños en árboles y aumentar el riesgo de hipotermia si se permanece al aire libre.

La tormenta invernal mantiene en alerta a varios estados de EE.UU. este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Zonas de NY y NJ que recibirán más nieve

Según los pronósticos, el Lower Hudson Valley y el norte de Nueva Jersey serán las áreas más golpeadas por esta tormenta invernal, con acumulaciones que oscilarían entre 10 pulgadas y más de un pie de nieve. Estas cifras convierten a la región en el punto crítico del evento, donde se esperan mayores complicaciones en carreteras y desplazamientos.

En el caso de la ciudad de Nueva York, el panorama también es relevante. Los meteorólogos estiman que podrían caer entre 6 y 10 pulgadas de nieve, una cantidad suficiente para afectar el tránsito, el transporte público y la rutina diaria de millones de personas, especialmente durante las horas pico del lunes por la mañana.

La megatormenta invernal avanza sobre EE.UU. y amenaza con frío extremo, hielo y nieve en amplias regiones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Más al sur y hacia el este, Long Island y el sur de Nueva Jersey experimentarían un impacto menor, aunque no por ello despreciable. En estas zonas se prevén acumulaciones de 4 a 6 pulgadas de nieve, lo que igualmente puede generar condiciones resbaladizas y retrasos localizados.

La buena noticia es que la nieve comenzaría a retirarse durante la tarde del lunes, aunque el frío persistirá, con temperaturas que se mantendrán entre los bajos y medianos 20 grados Fahrenheit, prolongando la sensación invernal incluso después del paso de la tormenta.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!