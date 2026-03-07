Las reglas para las elecciones en California podrían cambiar desde noviembre tras la presentación de un proyecto denominado Iniciativa de Identificación Electoral, que pretende incorporar una enmienda a la Constitución estatal para obligar a todos los electores a presentar una identificación con foto e implementar un sistema de verificación de ciudadanía. De aprobarse, esta medida modificaría la forma en que los votantes se registran y emiten su sufragio, y podría impactar tanto a quienes votan en persona como a quienes lo hacen por correo. A continuación, todo lo que se sabe sobre esta propuesta.

¿QUÉ PRETENDE EL PROYECTO INICIATIVA DE IDENTIFICACIÓN ELECTORAL?

El proyecto Iniciativa de Identificación Electoral busca crear una enmienda constitucional que imponga en California la obligación de mostrar una identificación oficial para votar y refuerce la verificación de ciudadanía de todos los electores.

Requisitos de identificación para votar

Para poder sufragar, todos los votantes que acudan en persona tendrían que presentar una identificación emitida por el gobierno con fotografía (como licencia de conducir o ID estatal).

Para los que voten por correo tendrían que escribir en el sobre los últimos cuatro dígitos de un número de identificación gubernamental (por ejemplo, licencia o número de ID estatal).

Verificación de ciudadanía

El proyecto ordena que la Secretaría de Estado y los funcionarios electorales de los condados verifiquen la ciudadanía de todas las personas registradas para votar. Para ello, deben usar bases de datos gubernamentales como registros de Seguro Social, jurados u otros.

También les exigirá mantener listas de registro de votantes “precisas” y reportar qué porcentaje del padrón tiene ciudadanía verificada en cada condado de California.

Si se aprueba, el proyecto cambiaría el sistema actual durante las elecciones (Foto referencial: Leonardo Munoz / AFP)

¿CUÁL SERÍA EL CAMBIO FRENTE AL SISTEMA ACTUAL?

Actualmente, la Constitución de California exige que los votantes sean ciudadanos estadounidenses, residentes del estado y mayores de 18 años, pero no se pide mostrar identificación en cada elección. Por tanto, cuando se registra un elector, declara bajo pena de perjurio que es ciudadano y entrega datos para verificar identidad.

El cambio sería que la iniciativa convertiría el requisito de mostrar ID y la verificación activa de ciudadanía en obligaciones constitucionales permanentes para todas las elecciones futuras.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EL PROYECTO?

Los promotores del proyecto, impulsado por miembros del Partido Republicano en California, han presentado alrededor de 1,3 millones de firmas, más de las 874.641 válidas que se necesitan para que la medida llegue a la boleta de noviembre de 2026. Sin embargo, falta que los condados terminen de verificar esos apoyos.

“Cuando les demos a los votantes la opción este noviembre, no tengo ninguna duda de que los californianos votarán a favor de la integridad del votante y de la ley de identificación del votante, y que lograremos que se apruebe”, dijo el senador estatal Tony Strickland, republicano por Huntington Beach, citado por ABC News.

Por su parte, el representante estatal de dicho estado, Carl DeMaio, dijo: “Los políticos y los medios de comunicación seguirán negando el hecho de que California tiene problemas reales con la integridad electoral, pero el mensaje del público es alto y claro en apoyo de exigir la identificación de votantes como la mejor manera de restaurar la confianza pública en nuestras elecciones”.

