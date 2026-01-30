Nueva York sigue recuperándose del último temporal de nieve que complicó el transporte en toda el área metropolitana, desde el subway hasta los trenes de cercanías, en un contexto de frío intenso, aceras resbalosas y barrios todavía cubiertos de hielo, especialmente en el norte del Bronx, Queens y partes de Brooklyn, donde el transporte público es prácticamente la única opción para llegar al trabajo. Para millones de neoyorquinos, y en particular para la comunidad hispana que se mueve a diario entre Corona, Jackson Heights, Washington Heights, Sunset Park o el sur del Bronx, el Metro no es solo un medio de transporte, sino la columna vertebral que sostiene su rutina: llegar a tiempo al turno de la mañana en un restaurante, encadenar dos trabajos en distintos boroughs o regresar tarde a casa después de limpiar oficinas en Manhattan. En una ciudad en la que los salarios muchas veces no alcanzan para cubrir rentas que no paran de subir, cada minuto que se pierde por un tren desviado o una estación cerrada se traduce en estrés, dinero y oportunidades que se escapan, de ahí la importancia de saber con anticipación qué pasará con tu línea este fin de semana.
Hoy esa necesidad de planificar es aún más urgente: la MTA mantiene varios desvíos y suspensiones parciales durante el fin de semana, especialmente en líneas que pasan por barrios con fuerte presencia hispana como Corona y Jackson Heights en Queens, o el sur del Bronx. Los cambios afectan tramos de las líneas 4, 5, 6 y 7, además de servicios en la 1, la R, la N, la F, la E, la A y la C, justo cuando muchos trabajadores aprovechan el domingo para hacer horas extra, visitar a la familia o ir a misa. En una ciudad donde casi 2,5 millones de residentes se identifican como hispanos o latinos, conocer de antemano cómo funcionará el Metro no es un lujo: es una herramienta básica para organizar la economía del hogar.
Al mismo tiempo, el costo de vivir en Nueva York sigue presionando el bolsillo de las comunidades latinas: la renta mediana en la ciudad ya supera los US$3,500 mensuales y en Manhattan ronda los US$4,800, cifras que obligan a muchos a vivir lejos del centro y depender aún más del subway. Si un tren no pasa o salta estaciones en el Bronx o en el este de Queens, no siempre hay opción de tomar un taxi o un viaje por app sin afectar el presupuesto semanal. Por eso, entender qué está pasando este fin de semana en cada línea es esencial para evitar sorpresas, llegar a tiempo al turno de la noche o regresar seguros a casa después de una jornada larga.
Este panorama se da, además, en una ciudad que intenta mantener el transporte público funcionando a plena capacidad incluso bajo tormentas de invierno, mientras lidia con demoras por fallas en cambios de vía y equipos congelados. Las autoridades han advertido que, aunque el servicio se mantenga, pueden aparecer retrasos de último minuto en prácticamente todas las líneas cuando bajan las temperaturas, lo que hace aún más importante revisar los avisos actualizados de la MTA. Para quienes viven en zonas como Washington Heights, el sur de Brooklyn o el corredor de Roosevelt Avenue, un simple retraso de 10 o 15 minutos puede significar perder una conexión o llegar tarde a cuidar a los niños.
En esta guía encontrarás, línea por línea, los cambios específicos para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en el Metro de Nueva York: desde qué tramos están suspendidos hasta qué estaciones se saltan los trenes y qué rutas alternativas puedes usar. La información está organizada en cuadros pensados para el lector hispano que vive y se mueve en los cinco condados, de manera que puedas ubicar rápido si tu tren pasa por el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan o Staten Island y ajustar tu viaje antes de salir de casa.
MODIFICACIONES EN EL METRO DE NUEVA YORK PARA EL SÁBADO 31 DE ENERO
Línea 7
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|7
|Aviso de estación (saltos de parada Manhattan‑bound)
|Hasta Q1 2026
|Todo el día
|Manhattan‑bound se salta 69 St y 52 St en Queens.
|En 61 St‑Woodside todos los trenes se abordan desde el andén Flushing‑bound.
|Mantenimiento estructural.
|Usar 74 St‑Broadway, 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St; para 69 St o 52 St, tomar el 7 a 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St y cambiar de sentido.
|7
|Paradas omitidas planificadas (Flushing‑bound)
|30 ene‑2 feb y 6‑9 feb
|11:45 p. m.‑3:00 a. m.
|Flushing‑bound se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St.
|Todos los trenes se abordan en Junction Blvd desde el andén Manhattan‑bound.
|Mejoras de estación.
|Para esas paradas, tomar el 7 a Junction Blvd o Mets‑Willets Point y combinar con un 7 Manhattan‑bound; en sentido inverso, ir a Junction Blvd o 74 St‑Broadway y combinar con un 7 Flushing‑bound.
|7
|Servicio reducido
|31 ene‑1 feb y 7‑8 feb
|Días y noches
|Intervalos más largos.
|El 7 corre cada 8 minutos entre Mets‑Willets Point y 74 St‑Broadway.
|Trabajos de vía y mejoras de estación.
|Planificar viajes con más tiempo; trasbordar a otras líneas en 74 St‑Broadway/Roosevelt Av según destino.
|7
|Cambio de abordaje (Queens)
|Mié, vie y sáb
|1:30‑5:00 a. m.
|Cambia el andén de embarque en Hunters Point Av y Vernon Blvd‑Jackson Av.
|Todos los trenes se abordan desde el andén Flushing‑bound.
|Mantenimiento y pruebas en el túnel Steinway.
|Seguir la señalización en estaciones; considerar conexiones con G y E/M en Court Sq/Queens Plaza.
Shuttle S‑42 Street
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|S‑42
|Servicio extra
|31 ene‑2 feb y 7‑9 feb
|12:01‑6:00 a. m.
|Shuttle opera en horario ampliado.
|El 42 Street Shuttle funciona toda la noche.
|Apoyo a trabajos planificados en otras líneas.
|Usar el shuttle para conectar entre Grand Central y Times Sq cuando el 7 tenga mayores esperas.
Línea 5
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|5
|Suspensión parcial planificada
|30 ene‑1 feb y 6‑8 feb
|Desde 8:15 p. m. vie; sáb‑dom todo el día
|No hay 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx).
|El 5 solo opera al norte de E 180 St, con trenes cada 12 minutos.
|Reemplazo de cambios de vía en noches y fines de semana.
|Usar 6 entre Eastchester‑Dyre Av y E 180 St, 2 entre E 180 St y 149 St‑Grand Concourse, 4 entre 125 St y Bowling Green, y buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St.
Línea 6
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|6
|Servicio reducido
|31 ene‑1 feb y 7‑8 feb
|Días y noches
|Menor frecuencia en Manhattan y Bronx.
|El 6 corre cada 8 minutos mientras comparte vía con 4 y 5.
|Trabajos de cambio de vía en Manhattan.
|Usar 4 o 5 donde sea posible y prever más tiempo de viaje.
Línea 4
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|4
|Suspensión parcial planificada
|30 ene‑1 feb y 6‑9 feb
|9:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lun
|Sin servicio 4 entre 149 St‑Grand Concourse y 125 St.
|Opera en dos secciones: Utica Av/New Lots Av‑125 St vía 6 hacia/desde 3 Av‑138 St, y Woodlawn‑149 St‑Grand Concourse cada 12 minutos.
|Reemplazo de cambios de vía en enero‑febrero.
|Buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St; conexión con 2, 5, 6 y Metro‑North según el tramo.
|4
|Expreso pasa a local
|30 ene‑1 feb y 6‑8 feb
|Desde 10:00 p. m. vie; sáb‑dom todo el día
|En Manhattan el 4 deja de ser expreso.
|Corre local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge‑City Hall.
|Mismos trabajos de cambio de vía.
|Pasajeros de express deben prever más tiempo; alternativas en 2 y 3 donde haya trasbordo.
Línea 1
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|1
|Suspensión parcial planificada
|30 ene‑2 feb
|9:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lun
|Sin servicio 1 en Van Cortlandt Park‑242 St.
|Los trenes terminan en 238 St y corren cada 8 minutos entre South Ferry y 238 St.
|Mejoras de estación.
|Buses gratuitos entre 238 St y Van Cortlandt Park‑242 St; conexiones a otras líneas en 168 St, 59 St‑Columbus Circle y Times Sq‑42 St.
Línea R
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|R
|Suspensión parcial (sin servicio nocturno)
|30 ene‑2 feb
|Noches
|No hay R entre Whitehall St‑South Ferry y Atlantic Av‑Barclays Ctr.
|El R corre expreso entre Atlantic Av‑Barclays Ctr y 36 St.
|Mantenimiento estructural.
|Usar 2, 4, N y otras líneas en Whitehall St, Court St y Jay St‑MetroTech; trasbordar en Atlantic Av‑Barclays Ctr o 36 St.
|R
|Desvío vía Q (Queens‑bound)
|31 ene‑1 feb y 7‑8 feb
|Todo el día sáb‑dom
|R Queens‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.
|Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St, omitiendo algunas paradas R en Lower Manhattan.
|Mantenimiento estructural.
|En Brooklyn usar Borough Hall, Jay St‑MetroTech y Court St; en Manhattan usar líneas 4 o R para llegar a Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.
Línea N
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|N
|Desvío vía Q (Astoria‑bound)
|30 ene‑2 feb
|Noches
|N local Astoria‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.
|Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St; en Canal St los trenes uptown usan la plataforma de la Q.
|Mantenimiento estructural.
|En Brooklyn: Borough Hall (2,4) y Jay St‑MetroTech (A,C,F,R); en Manhattan: estaciones 4 o R para Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.
Línea F
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|F
|Paradas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)
|30 ene‑2 feb
|11:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lun
|F Manhattan‑bound se salta Sutphin Blvd y Briarwood.
|No hay parada en esas estaciones en sentido Manhattan.
|Mejoras eléctricas.
|Para Sutphin/Briarwood, viajar en F hasta Kew Gardens‑Union Tpke y cambiar a tren Jamaica‑bound (E o F); desde Briarwood ir a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.
|F
|Paradas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)
|31 ene‑1 feb y 7‑8 feb
|3:45 a. m. sáb‑10:00 p. m. dom
|F Manhattan‑bound se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I.
|En 18 Av todos los trenes se abordan desde el andén Coney Island‑bound.
|Reemplazo de vías.
|Para esas estaciones, tomar F a 18 Av y combinar con F Coney Island‑bound, o viajar a Kings Hwy y cambiar a F Manhattan‑bound.
Línea E
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|E
|Paradas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)
|30 ene‑2 feb
|11:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lun
|E Manhattan‑bound se salta Briarwood.
|No hay parada en Briarwood en sentido Manhattan.
|Mejoras eléctricas.
|Para llegar a Briarwood, tomar E a Kew Gardens‑Union Tpke y combinar con F Jamaica‑bound; desde Briarwood, tomar E a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.
Línea A
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|A
|Paradas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)
|30 ene‑2 feb
|Noches
|A local Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.
|Los trenes no paran en esas estaciones en sentido Manhattan.
|Mantenimiento de estación.
|Viajar en A hasta Nostrand Av o Hoyt‑Schermerhorn Sts y combinar con A Queens‑bound.
Línea C
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|C
|Paradas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)
|31 ene‑1 feb
|Todo el día
|C Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.
|La C no opera de noche; la afectación es en horario diurno.
|Mantenimiento de estación.
|Viajar en C hasta Nostrand Av o Utica Av y combinar con A Manhattan‑bound.
CAMBIOS EN EL METRO DE NUEVA YORK DURANTE EL DOMINGO 1 DE FEBRERO
Línea 7 – Domingo 1 de febrero
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|7
|Paradas omitidas (Flushing‑bound)
|Dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)
|Madrugada (00:00‑3:00 a. m.) y noche (11:45 p. m. dom‑3:00 a. m. lun)
|Trenes 7 hacia Flushing se saltan 82 St, 90 St, 103 St y 111 St en Queens.
|Todos los trenes se abordan en Junction Blvd desde el andén hacia Manhattan.
|Mejoras de estación.
|Para esas paradas, tomar el 7 a Junction Blvd o Mets‑Willets Point y combinar con un 7 hacia Manhattan; en sentido inverso, ir a Junction Blvd o 74 St‑Broadway y cambiar a un 7 hacia Flushing.
|7
|Servicio reducido
|Dom 1 de feb
|Día y tarde
|Menor frecuencia entre Mets‑Willets Point y 74 St‑Broadway.
|El 7 corre cada 8 minutos con horario modificado.
|Trabajos de vía y mejoras de estación.
|Planificar más tiempo de viaje y usar conexiones en 74 St‑Broadway/Roosevelt Av.
|7
|Aviso de estación (Manhattan‑bound)
|Dom 1 de feb (vigente hasta Q1 2026)
|Todo el día
|Trenes 7 hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St en Queens.
|En 61 St‑Woodside todos los trenes se abordan desde el andén hacia Flushing.
|Mantenimiento estructural.
|Usar 74 St‑Broadway, 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St; para 69 St o 52 St, viajar hasta 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St y cambiar al tren en sentido contrario.
Línea 5 – Domingo 1 de febrero
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|5
|Suspensión parcial planificada
|Dom 1 de feb (parte del 30 ene‑1 feb)
|Todo el día
|No hay tren 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx).
|El 5 solo opera al norte de E 180 St, con trenes cada 12 minutos.
|Reemplazo de cambios de vía en noches y fines de semana de enero y febrero.
|Usar 6 entre Eastchester‑Dyre Av y E 180 St, 2 entre E 180 St y 149 St‑Grand Concourse, 4 entre 125 St y Bowling Green, y buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St.
Línea 6 – Domingo 1 de febrero
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|6
|Servicio reducido
|Dom 1 de feb (parte del 31 ene‑1 feb)
|Día y noche
|Menor frecuencia en Manhattan y Bronx.
|El 6 corre cada 8 minutos mientras comparte vía con 4 y 5 en Manhattan.
|Trabajos de cambio de vía.
|Usar 4 o 5 donde sea posible y prever más tiempo de viaje.
Línea 4
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|4
|Suspensión parcial planificada
|Dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)
|Día y noche
|Sin servicio 4 entre 149 St‑Grand Concourse y 125 St.
|Opera en dos secciones: Utica Av/New Lots Av‑125 St vía 6 hacia/desde 3 Av‑138 St, y Woodlawn‑149 St‑Grand Concourse cada 12 minutos.
|Reemplazo de cambios de vía noches y fines de semana.
|Buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St; conexión con 2, 5, 6 y Metro‑North según el tramo.
|4
|Expreso pasa a local
|Dom 1 de feb
|Todo el día
|En Manhattan el 4 deja de ser expreso.
|Corre local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge‑City Hall.
|Mismos trabajos de cambio de vía.
|Pasajeros de express deben prever más tiempo; alternativas con 2 y 3 donde haya trasbordo.
Shuttle S‑42 Street
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|S‑42
|Servicio extra
|Dom 1 de feb (dentro del 31 ene‑2 feb)
|12:01‑6:00 a. m.
|Shuttle opera en horario ampliado nocturno.
|El 42 Street Shuttle funciona toda la noche entre Grand Central y Times Sq.
|Refuerzo por trabajos planificados en otras líneas.
|Usar el shuttle para conectar entre Grand Central y Times Sq cuando el 7 tenga mayores esperas.
Línea 1
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|1
|Suspensión parcial planificada
|Dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)
|Día y noche
|Sin servicio 1 en Van Cortlandt Park‑242 St.
|Los trenes terminan en 238 St y corren cada 8 minutos entre South Ferry y 238 St.
|Mejoras de estación.
|Buses gratuitos entre 238 St y Van Cortlandt Park‑242 St; conexiones a otras líneas en 168 St, 59 St‑Columbus Circle y Times Sq‑42 St.
Línea R
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|R
|Suspensión parcial (sin servicio nocturno)
|Madrugada del dom 1 de feb y noche del mismo día (dentro del 30 ene‑2 feb)
|Noches
|No hay R entre Whitehall St‑South Ferry y Atlantic Av‑Barclays Ctr.
|El R corre expreso entre Atlantic Av‑Barclays Ctr y 36 St.
|Mantenimiento estructural.
|Usar 2, 4, N y otras líneas en Whitehall St, Court St y Jay St‑MetroTech; trasbordar en Atlantic Av‑Barclays Ctr o 36 St.
|R
|Desvío vía Q (Queens‑bound)
|Dom 1 de feb (dentro del 31 ene‑1 feb)
|Todo el día
|R Queens‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.
|Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St, omitiendo algunas paradas R en Lower Manhattan.
|Mantenimiento estructural.
|En Brooklyn usar Borough Hall, Jay St‑MetroTech y Court St; en Manhattan usar líneas 4 o R para llegar a Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.
Línea N
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|N
|Desvío vía Q (Astoria‑bound)
|Madrugada y noche del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)
|Noches
|N local Astoria‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.
|Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St; en Canal St los trenes uptown usan la plataforma de la Q.
|Mantenimiento estructural.
|En Brooklyn: Borough Hall (2,4) y Jay St‑MetroTech (A,C,F,R); en Manhattan: estaciones 4 o R para Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.
Línea F
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|F
|Paradas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)
|Madrugada del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)
|00:00‑5:00 a. m.
|F Manhattan‑bound se salta Sutphin Blvd y Briarwood.
|No hay parada en esas estaciones en sentido Manhattan.
|Mejoras eléctricas.
|Para Sutphin/Briarwood, viajar en F hasta Kew Gardens‑Union Tpke y cambiar a tren Jamaica‑bound (E o F); desde Briarwood ir a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.
|F
|Paradas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)
|Dom 1 de feb (dentro del 31 ene‑1 feb)
|3:45 a. m.‑10:00 p. m.
|F Manhattan‑bound se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I.
|En 18 Av todos los trenes se abordan desde el andén Coney Island‑bound.
|Reemplazo de vías.
|Para esas estaciones, tomar F a 18 Av y combinar con F Coney Island‑bound, o viajar a Kings Hwy y cambiar a F Manhattan‑bound.
Línea E
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|E
|Paradas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)
|Madrugada del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)
|00:00‑5:00 a. m.
|E Manhattan‑bound se salta Briarwood.
|No hay parada en Briarwood en sentido Manhattan.
|Mejoras eléctricas.
|Para llegar a Briarwood, tomar E a Kew Gardens‑Union Tpke y combinar con F Jamaica‑bound; desde Briarwood, tomar E a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.
Línea A
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|A
|Paradas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)
|Madrugada y noche del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)
|Noches
|A local Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.
|Los trenes no paran en esas estaciones en sentido Manhattan.
|Mantenimiento de estación.
|Viajar en A hasta Nostrand Av o Hoyt‑Schermerhorn Sts y combinar con A Queens‑bound.
Línea C
|Línea
|Tipo de modificación
|Fecha
|Hora
|Afectación
|Detalle del servicio
|Motivo
|Rutas alternativa
|C
|Paradas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)
|Dom 1 de feb (dentro del 31 ene‑1 feb)
|Todo el día (servicio diurno)
|C Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.
|La C no opera de noche; la afectación se limita al horario diurno.
|Mantenimiento de estación.
|Viajar en C hasta Nostrand Av o Utica Av y combinar con A Manhattan‑bound.
