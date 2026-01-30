El Metro de Nueva York tendrá algunas modificaciones durante este fin de semana (Foto referencial: MTA)
Pedro Bustamante
que complicó el transporte en toda el área metropolitana, desde hasta los trenes de cercanías, en un contexto de frío intenso, aceras resbalosas y barrios todavía cubiertos de hielo, especialmente en el norte del Bronx, Queens y partes de Brooklyn, donde el transporte público es prácticamente la única opción para llegar al trabajo. Para millones de neoyorquinos, y en particular para la comunidad hispana que se mueve a diario entre Corona, Jackson Heights, Washington Heights, Sunset Park o el sur del Bronx, no es solo un medio de transporte, sino la columna vertebral que sostiene su rutina: llegar a tiempo al turno de la mañana en un restaurante, encadenar dos trabajos en distintos boroughs o regresar tarde a casa después de limpiar oficinas en Manhattan. En una ciudad en la que los salarios muchas veces no alcanzan para cubrir rentas que no paran de subir, cada minuto que se pierde por un tren desviado o una estación cerrada se traduce en estrés, dinero y oportunidades que se escapan, de ahí la importancia de saber con anticipación qué pasará con tu línea este fin de semana.

Hoy esa necesidad de planificar es aún más urgente: la MTA mantiene varios desvíos y suspensiones parciales durante el fin de semana, especialmente en líneas que pasan por barrios con fuerte presencia hispana como Corona y Jackson Heights en Queens, o el sur del Bronx. Los cambios afectan tramos de las líneas 4, 5, 6 y 7, además de servicios en la 1, la R, la N, la F, la E, la A y la C, justo cuando muchos trabajadores aprovechan el domingo para hacer horas extra, visitar a la familia o ir a misa. En una ciudad donde casi 2,5 millones de residentes se identifican como hispanos o latinos, conocer de antemano cómo funcionará el Metro no es un lujo: es una herramienta básica para organizar la economía del hogar.

Al mismo tiempo, el costo de vivir en Nueva York sigue presionando el bolsillo de las comunidades latinas: la renta mediana en la ciudad ya supera los US$3,500 mensuales y en Manhattan ronda los US$4,800, cifras que obligan a muchos a vivir lejos del centro y depender aún más del subway. Si un tren no pasa o salta estaciones en el Bronx o en el este de Queens, no siempre hay opción de tomar un taxi o un viaje por app sin afectar el presupuesto semanal. Por eso, entender qué está pasando este fin de semana en cada línea es esencial para evitar sorpresas, llegar a tiempo al turno de la noche o regresar seguros a casa después de una jornada larga.

Este panorama se da, además, en una ciudad que intenta mantener el transporte público funcionando a plena capacidad incluso bajo tormentas de invierno, mientras lidia con demoras por fallas en cambios de vía y equipos congelados. Las autoridades han advertido que, aunque el servicio se mantenga, pueden aparecer retrasos de último minuto en prácticamente todas las líneas cuando bajan las temperaturas, lo que hace aún más importante revisar los avisos actualizados de la MTA. Para quienes viven en zonas como Washington Heights, el sur de Brooklyn o el corredor de Roosevelt Avenue, un simple retraso de 10 o 15 minutos puede significar perder una conexión o llegar tarde a cuidar a los niños.

En esta guía encontrarás, línea por línea, los cambios específicos para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en el Metro de Nueva York: desde qué tramos están suspendidos hasta qué estaciones se saltan los trenes y qué rutas alternativas puedes usar. La información está organizada en cuadros pensados para el lector hispano que vive y se mueve en los cinco condados, de manera que puedas ubicar rápido si tu tren pasa por el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan o Staten Island y ajustar tu viaje antes de salir de casa.

El Metro de Nueva York durante la tormenta invernal que soportó la ciudad en los últimos días (Foto: MTA)
MODIFICACIONES EN EL METRO DE NUEVA YORK PARA EL SÁBADO 31 DE ENERO

Línea 7

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
7Aviso de estación (saltos de parada Manhattan‑bound)Hasta Q1 2026Todo el díaManhattan‑bound se salta 69 St y 52 St en Queens.En 61 St‑Woodside todos los trenes se abordan desde el andén Flushing‑bound.Mantenimiento estructural.Usar 74 St‑Broadway, 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St; para 69 St o 52 St, tomar el 7 a 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St y cambiar de sentido.
7Paradas omitidas planificadas (Flushing‑bound)30 ene‑2 feb y 6‑9 feb11:45 p. m.‑3:00 a. m.Flushing‑bound se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St.Todos los trenes se abordan en Junction Blvd desde el andén Manhattan‑bound.Mejoras de estación.Para esas paradas, tomar el 7 a Junction Blvd o Mets‑Willets Point y combinar con un 7 Manhattan‑bound; en sentido inverso, ir a Junction Blvd o 74 St‑Broadway y combinar con un 7 Flushing‑bound.
7Servicio reducido31 ene‑1 feb y 7‑8 febDías y nochesIntervalos más largos.El 7 corre cada 8 minutos entre Mets‑Willets Point y 74 St‑Broadway.Trabajos de vía y mejoras de estación.Planificar viajes con más tiempo; trasbordar a otras líneas en 74 St‑Broadway/Roosevelt Av según destino.
7Cambio de abordaje (Queens)Mié, vie y sáb1:30‑5:00 a. m.Cambia el andén de embarque en Hunters Point Av y Vernon Blvd‑Jackson Av.Todos los trenes se abordan desde el andén Flushing‑bound.Mantenimiento y pruebas en el túnel Steinway.Seguir la señalización en estaciones; considerar conexiones con G y E/M en Court Sq/Queens Plaza.

Shuttle S‑42 Street

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
S‑42Servicio extra31 ene‑2 feb y 7‑9 feb12:01‑6:00 a. m.Shuttle opera en horario ampliado.El 42 Street Shuttle funciona toda la noche.Apoyo a trabajos planificados en otras líneas.Usar el shuttle para conectar entre Grand Central y Times Sq cuando el 7 tenga mayores esperas.

Línea 5

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
5Suspensión parcial planificada30 ene‑1 feb y 6‑8 febDesde 8:15 p. m. vie; sáb‑dom todo el díaNo hay 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx).El 5 solo opera al norte de E 180 St, con trenes cada 12 minutos.Reemplazo de cambios de vía en noches y fines de semana.Usar 6 entre Eastchester‑Dyre Av y E 180 St, 2 entre E 180 St y 149 St‑Grand Concourse, 4 entre 125 St y Bowling Green, y buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St.

Línea 6

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
6Servicio reducido31 ene‑1 feb y 7‑8 febDías y nochesMenor frecuencia en Manhattan y Bronx.El 6 corre cada 8 minutos mientras comparte vía con 4 y 5.Trabajos de cambio de vía en Manhattan.Usar 4 o 5 donde sea posible y prever más tiempo de viaje.

Línea 4

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
4Suspensión parcial planificada30 ene‑1 feb y 6‑9 feb9:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lunSin servicio 4 entre 149 St‑Grand Concourse y 125 St.Opera en dos secciones: Utica Av/New Lots Av‑125 St vía 6 hacia/desde 3 Av‑138 St, y Woodlawn‑149 St‑Grand Concourse cada 12 minutos.Reemplazo de cambios de vía en enero‑febrero.Buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St; conexión con 2, 5, 6 y Metro‑North según el tramo.
4Expreso pasa a local30 ene‑1 feb y 6‑8 febDesde 10:00 p. m. vie; sáb‑dom todo el díaEn Manhattan el 4 deja de ser expreso.Corre local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge‑City Hall.Mismos trabajos de cambio de vía.Pasajeros de express deben prever más tiempo; alternativas en 2 y 3 donde haya trasbordo.

Línea 1

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
1Suspensión parcial planificada30 ene‑2 feb9:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lunSin servicio 1 en Van Cortlandt Park‑242 St.Los trenes terminan en 238 St y corren cada 8 minutos entre South Ferry y 238 St.Mejoras de estación.Buses gratuitos entre 238 St y Van Cortlandt Park‑242 St; conexiones a otras líneas en 168 St, 59 St‑Columbus Circle y Times Sq‑42 St.

Línea R

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
RSuspensión parcial (sin servicio nocturno)30 ene‑2 febNochesNo hay R entre Whitehall St‑South Ferry y Atlantic Av‑Barclays Ctr.El R corre expreso entre Atlantic Av‑Barclays Ctr y 36 St.Mantenimiento estructural.Usar 2, 4, N y otras líneas en Whitehall St, Court St y Jay St‑MetroTech; trasbordar en Atlantic Av‑Barclays Ctr o 36 St.
RDesvío vía Q (Queens‑bound)31 ene‑1 feb y 7‑8 febTodo el día sáb‑domR Queens‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St, omitiendo algunas paradas R en Lower Manhattan.Mantenimiento estructural.En Brooklyn usar Borough Hall, Jay St‑MetroTech y Court St; en Manhattan usar líneas 4 o R para llegar a Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.

Línea N

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
NDesvío vía Q (Astoria‑bound)30 ene‑2 febNochesN local Astoria‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.
 ​		Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St; en Canal St los trenes uptown usan la plataforma de la Q.Mantenimiento estructural.En Brooklyn: Borough Hall (2,4) y Jay St‑MetroTech (A,C,F,R); en Manhattan: estaciones 4 o R para Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.

Línea F

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
FParadas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)30 ene‑2 feb11:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lunF Manhattan‑bound se salta Sutphin Blvd y Briarwood.No hay parada en esas estaciones en sentido Manhattan.Mejoras eléctricas.Para Sutphin/Briarwood, viajar en F hasta Kew Gardens‑Union Tpke y cambiar a tren Jamaica‑bound (E o F); desde Briarwood ir a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.
FParadas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)31 ene‑1 feb y 7‑8 feb3:45 a. m. sáb‑10:00 p. m. domF Manhattan‑bound se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I.En 18 Av todos los trenes se abordan desde el andén Coney Island‑bound.Reemplazo de vías.Para esas estaciones, tomar F a 18 Av y combinar con F Coney Island‑bound, o viajar a Kings Hwy y cambiar a F Manhattan‑bound.

Línea E

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
EParadas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)30 ene‑2 feb11:45 p. m. vie‑5:00 a. m. lunE Manhattan‑bound se salta Briarwood.No hay parada en Briarwood en sentido Manhattan.Mejoras eléctricas. Para llegar a Briarwood, tomar E a Kew Gardens‑Union Tpke y combinar con F Jamaica‑bound; desde Briarwood, tomar E a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.

Línea A

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
AParadas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)30 ene‑2 febNochesA local Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.Los trenes no paran en esas estaciones en sentido Manhattan.Mantenimiento de estación.Viajar en A hasta Nostrand Av o Hoyt‑Schermerhorn Sts y combinar con A Queens‑bound.

Línea C

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
CParadas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)31 ene‑1 febTodo el díaC Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.La C no opera de noche; la afectación es en horario diurno.Mantenimiento de estación.Viajar en C hasta Nostrand Av o Utica Av y combinar con A Manhattan‑bound.

CAMBIOS EN EL METRO DE NUEVA YORK DURANTE EL DOMINGO 1 DE FEBRERO

Línea 7 – Domingo 1 de febrero

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
7Paradas omitidas (Flushing‑bound)Dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)Madrugada (00:00‑3:00 a. m.) y noche (11:45 p. m. dom‑3:00 a. m. lun)Trenes 7 hacia Flushing se saltan 82 St, 90 St, 103 St y 111 St en Queens.Todos los trenes se abordan en Junction Blvd desde el andén hacia Manhattan.Mejoras de estación.Para esas paradas, tomar el 7 a Junction Blvd o Mets‑Willets Point y combinar con un 7 hacia Manhattan; en sentido inverso, ir a Junction Blvd o 74 St‑Broadway y cambiar a un 7 hacia Flushing.
7Servicio reducidoDom 1 de febDía y tardeMenor frecuencia entre Mets‑Willets Point y 74 St‑Broadway.El 7 corre cada 8 minutos con horario modificado.Trabajos de vía y mejoras de estación.Planificar más tiempo de viaje y usar conexiones en 74 St‑Broadway/Roosevelt Av.
7Aviso de estación (Manhattan‑bound)Dom 1 de feb (vigente hasta Q1 2026)Todo el díaTrenes 7 hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St en Queens.En 61 St‑Woodside todos los trenes se abordan desde el andén hacia Flushing.Mantenimiento estructural.Usar 74 St‑Broadway, 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St; para 69 St o 52 St, viajar hasta 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St y cambiar al tren en sentido contrario.

Línea 5 – Domingo 1 de febrero

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
5Suspensión parcial planificadaDom 1 de feb (parte del 30 ene‑1 feb)Todo el díaNo hay tren 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx).El 5 solo opera al norte de E 180 St, con trenes cada 12 minutos.Reemplazo de cambios de vía en noches y fines de semana de enero y febrero.Usar 6 entre Eastchester‑Dyre Av y E 180 St, 2 entre E 180 St y 149 St‑Grand Concourse, 4 entre 125 St y Bowling Green, y buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St.

Línea 6 – Domingo 1 de febrero

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
6Servicio reducidoDom 1 de feb (parte del 31 ene‑1 feb)Día y nocheMenor frecuencia en Manhattan y Bronx.El 6 corre cada 8 minutos mientras comparte vía con 4 y 5 en Manhattan.Trabajos de cambio de vía.Usar 4 o 5 donde sea posible y prever más tiempo de viaje.

Línea 4

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
4Suspensión parcial planificadaDom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)Día y nocheSin servicio 4 entre 149 St‑Grand Concourse y 125 St.
 ​		Opera en dos secciones: Utica Av/New Lots Av‑125 St vía 6 hacia/desde 3 Av‑138 St, y Woodlawn‑149 St‑Grand Concourse cada 12 minutos.Reemplazo de cambios de vía noches y fines de semana.Buses gratis entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St; conexión con 2, 5, 6 y Metro‑North según el tramo.
4Expreso pasa a localDom 1 de febTodo el díaEn Manhattan el 4 deja de ser expreso.Corre local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge‑City Hall.Mismos trabajos de cambio de vía.Pasajeros de express deben prever más tiempo; alternativas con 2 y 3 donde haya trasbordo.

Shuttle S‑42 Street

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
S‑42Servicio extraDom 1 de feb (dentro del 31 ene‑2 feb)12:01‑6:00 a. m.Shuttle opera en horario ampliado nocturno.El 42 Street Shuttle funciona toda la noche entre Grand Central y Times Sq.Refuerzo por trabajos planificados en otras líneas.Usar el shuttle para conectar entre Grand Central y Times Sq cuando el 7 tenga mayores esperas.

Línea 1

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
1Suspensión parcial planificadaDom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)Día y nocheSin servicio 1 en Van Cortlandt Park‑242 St.Los trenes terminan en 238 St y corren cada 8 minutos entre South Ferry y 238 St.Mejoras de estación.Buses gratuitos entre 238 St y Van Cortlandt Park‑242 St; conexiones a otras líneas en 168 St, 59 St‑Columbus Circle y Times Sq‑42 St.

Línea R

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
RSuspensión parcial (sin servicio nocturno)Madrugada del dom 1 de feb y noche del mismo día (dentro del 30 ene‑2 feb)NochesNo hay R entre Whitehall St‑South Ferry y Atlantic Av‑Barclays Ctr.El R corre expreso entre Atlantic Av‑Barclays Ctr y 36 St.Mantenimiento estructural.Usar 2, 4, N y otras líneas en Whitehall St, Court St y Jay St‑MetroTech; trasbordar en Atlantic Av‑Barclays Ctr o 36 St.
RDesvío vía Q (Queens‑bound)Dom 1 de feb (dentro del 31 ene‑1 feb)Todo el díaR Queens‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St, omitiendo algunas paradas R en Lower Manhattan.Mantenimiento estructural.En Brooklyn usar Borough Hall, Jay St‑MetroTech y Court St; en Manhattan usar líneas 4 o R para llegar a Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.

Línea N

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
NDesvío vía Q (Astoria‑bound)Madrugada y noche del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)NochesN local Astoria‑bound se desvía entre DeKalb Av y Canal St.Circula vía Q entre DeKalb Av y Canal St; en Canal St los trenes uptown usan la plataforma de la Q.Mantenimiento estructural.En Brooklyn: Borough Hall (2,4) y Jay St‑MetroTech (A,C,F,R); en Manhattan: estaciones 4 o R para Whitehall St‑South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall.

Línea F

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
FParadas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)Madrugada del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)00:00‑5:00 a. m.F Manhattan‑bound se salta Sutphin Blvd y Briarwood.
 ​		No hay parada en esas estaciones en sentido Manhattan.
 ​		Mejoras eléctricas.
 ​		Para Sutphin/Briarwood, viajar en F hasta Kew Gardens‑Union Tpke y cambiar a tren Jamaica‑bound (E o F); desde Briarwood ir a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.
FParadas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)Dom 1 de feb (dentro del 31 ene‑1 feb)3:45 a. m.‑10:00 p. m.F Manhattan‑bound se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I.En 18 Av todos los trenes se abordan desde el andén Coney Island‑bound.Reemplazo de vías.Para esas estaciones, tomar F a 18 Av y combinar con F Coney Island‑bound, o viajar a Kings Hwy y cambiar a F Manhattan‑bound.

Línea E

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
EParadas omitidas (Queens, Manhattan‑bound)Madrugada del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)00:00‑5:00 a. m.E Manhattan‑bound se salta Briarwood.No hay parada en Briarwood en sentido Manhattan.Mejoras eléctricas.Para llegar a Briarwood, tomar E a Kew Gardens‑Union Tpke y combinar con F Jamaica‑bound; desde Briarwood, tomar E a Jamaica‑Van Wyck y combinar con F Manhattan‑bound.

Línea A

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
AParadas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)Madrugada y noche del dom 1 de feb (dentro del 30 ene‑2 feb)NochesA local Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.Los trenes no paran en esas estaciones en sentido Manhattan.Mantenimiento de estación.Viajar en A hasta Nostrand Av o Hoyt‑Schermerhorn Sts y combinar con A Queens‑bound.

Línea C

LíneaTipo de modificaciónFechaHoraAfectaciónDetalle del servicioMotivoRutas alternativa
CParadas omitidas (Brooklyn, Manhattan‑bound)Dom 1 de feb (dentro del 31 ene‑1 feb)Todo el día (servicio diurno)C Manhattan‑bound se salta Kingston‑Throop Avs, Franklin Av, Clinton‑Washington Avs y Lafayette Av.La C no opera de noche; la afectación se limita al horario diurno.Mantenimiento de estación.Viajar en C hasta Nostrand Av o Utica Av y combinar con A Manhattan‑bound.

