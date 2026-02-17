En un año en el que todo el mundo habló del pasaje del subway a US$3, otro cambio igual de importante viene avanzando casi en silencio y está a punto de pegar directo en el bolsillo de millones de ciudadanos, incluyendo hispanos, que usan el metro y los buses todos los días en Nueva York, desde los que viven en Queens o el Alto Manhattan hasta quienes cruzan desde el Bronx a Manhattan para trabajar. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó que la tarjeta física OMNY pasará de costar US$1 a US$2, justo cuando la MetroCard desaparezca por completo. Puede sonar a “solo un dólar más”, pero cuando lo multiplicas por familias, estudiantes, trabajadores esenciales, delivery workers y turistas que llegan a Jackson Heights, Corona o Washington Heights, el impacto se siente en serio, sobre todo en una ciudad donde cada aumento termina acumulándose en el presupuesto semanal.

La MTA va a duplicar el precio de la OMNY card física. El plástico no incluye viajes, es solo el costo de tener la tarjeta. Y aunque la autoridad insiste en que sigue siendo más barato de lo que habían planeado originalmente, para el usuario común es otro cargo más por adelantado en un sistema donde el pasaje base ya subió y el fare cap semanal también es más alto.

La MetroCard dejará de funcionar en 2026 (Foto: MTA)

¿CUÁNDO SUBIRÁ EL PRECIO DE LA OMNY CARD?

Ahora mismo, comprar una tarjeta física OMNY cuesta US$1. Ese precio es promocional y se pensó para empujar la transición después del anuncio del fin de la MetroCard, esa tarjeta amarilla que acompañó a generaciones de neoyorquinos y que muchos todavía usan en barrios con fuerte presencia latina. Pero ese beneficio ya tiene fecha de caducidad.

Según los documentos oficiales de cambios tarifarios de la MTA:

1 de enero de 2026: ya no se podrán comprar ni recargar MetroCards.

A lo largo de 2026: la MetroCard dejará de funcionar completamente en los torniquetes.

En ese momento, la OMNY card pasará de costar US$1 a US$2.

En otras palabras, el aumento será del 100% en el costo de la tarjeta física, justo cuando el sistema OMNY sea el único método válido dentro del metro y los autobuses operados por MTA New York City Transit, incluidos los buses locales y muchos express que usan a diario trabajadores hispanos en Brooklyn, Queens y Staten Island.

La MTA señala que originalmente se había contemplado una tarifa de US$5 por tarjeta, por lo que el nuevo precio de US$2 sería “más bajo de lo previsto”. Aun así, para el usuario final es un aumento inmediato, que se paga antes de siquiera hacer el primer swipe o tap.

¿A QUIÉN AFECTA REALMENTE ESTE AUMENTO?

Tal vez estés pensando: “Yo pago con el teléfono o con mi tarjeta bancaria”. Y sí, cada vez más personas usan el sistema contactless con su celular, Apple Pay, Google Wallet o directamente con la tarjeta del banco. Pero en la realidad del día a día en Nueva York, sobre todo en comunidades hispanas, hay un grupo muy grande que todavía depende de la tarjeta física.

Grupo afectado ¿Por qué les impacta? Niños y adolescentes No todos tienen tarjeta bancaria propia ni acceso a pago móvil Turistas Llegan por pocos días y necesitan una tarjeta física rápida y sencilla Personas que no quieren vincular su banco Prefieren mantener el transporte separado de su cuenta principal o pagar en efectivo Usuarios que pierden o dañan su tarjeta Tendrán que pagar el nuevo precio cada vez que la reemplacen Familias Varias tarjetas al mismo tiempo multiplican el gasto inicial

Un ejemplo práctico: una familia que compre cuatro tarjetas pasará de pagar US$4 a US$8 solo por adquirirlas, antes de tomar el primer viaje. Piensa en un hogar hispano con padres que trabajan en limpieza, construcción o restaurantes y dos hijos que usan el subway para ir a la escuela: son cuatro tarjetas, y cada pérdida o reemplazo duele más cuando el costo base ya se duplicó.

Y todo esto pasa en un contexto donde:

El pasaje base ya subió a US$3 por viaje.

El límite semanal (fare cap) aumentó a US$35.

En resumen, quizá el aumento de la OMNY card no parece tan notorio como el del pasaje, pero se suma a una cadena de ajustes que, al final del mes, sí se sienten en la billetera, especialmente en barrios de mayoría latina donde el transporte público no es una opción, sino una necesidad diaria.

¿POR QUÉ CONVIENE COMPRAR AHORA UNA OMNY CARD?

Si sabes que vas a necesitar una tarjeta física en 2026 —para ti, tus hijos, tus padres, o familiares que vienen a visitarte desde tu país y se quedan unos días en tu casa en Queens, el Bronx o Brooklyn— este es el momento más barato para conseguirla.

Te lo pongo directo:

El precio actual de US$1 es promocional.

Una vez que la MetroCard desaparezca por completo, el precio subirá a US$2 .

No hay indicios, por ahora, de que vuelva a existir una promoción similar.

Un ejemplo sencillo: si ahora compras varias OMNY cards y las guardas para visitas futuras (por ejemplo, familiares que vienen en vacaciones de verano o durante las fiestas de fin de año), te ahorras ese dólar extra por cada tarjeta. Puede parecer poco, pero si cada vez que llega alguien tienes que comprar 3 o 4 tarjetas nuevas, el gasto se acumula.

Las tarjetas OMNY son la nueva manera de pagar en el transporte de Nueva York, aunque también puedes realizar la compra de tu viaje sin contacto a través de tus tarjetas bancarias o celular (Foto: MTA)

LA JUSTIFICACIÓN DE LA MTA

Desde la perspectiva de la Metropolitan Transportation Authority, el aumento tiene una lógica técnica y de costos. Las tarjetas OMNY están diseñadas para durar hasta cinco años, más del doble de la vida útil promedio de la antigua MetroCard, que fácilmente podía desmagnetizarse, romperse o dañarse con el uso diario, sobre todo si la llevabas suelta en la mochila o en el bolsillo junto con las llaves.

Eso significa que, en teoría, una OMNY card podría acompañarte durante varios años de viajes diarios al trabajo, a la escuela o a la universidad, sin necesidad de reemplazarla tan seguido como pasaba con la MetroCard. Desde el lado de la MTA, una tarjeta más duradera ayuda a reducir costos de producción y logística.

Es cierto que, a largo plazo, una tarjeta más duradera podría compensar el costo inicial. Pero eso no cambia el hecho de que el usuario debe asumir un pago mayor justo en medio de una ola de aumentos tarifarios: sube el pasaje, sube el tope semanal y ahora también sube el costo del plástico. Para muchas familias hispanas de Nueva York, que ya estiran cada dólar para cubrir renta, comida y servicios, este tipo de “pequeños ajustes” se acumulan.

LO QUE SABEMOS HASTA AHORA

Para que lo tengas claro y ordenado, estos son los puntos confirmados hasta el momento:

La MetroCard será retirada completamente en 2026.

Desde enero de 2026 ya no se podrán comprar ni recargar.

La OMNY card física cuesta actualmente US$1.

Tras la eliminación definitiva de la MetroCard, costará US$2.

El sistema OMNY será el estándar en toda la red de MTA New York City Transit (subway y buses).

Puede que este no sea el cambio más llamativo del año, pero sí es uno que conviene anticipar. Cuando hablamos de transporte público en Nueva York, cada dólar cuenta, especialmente para quienes dependen del sistema todos los días para ir a trabajar en Midtown, bajar al Downtown, moverse por Brooklyn o cruzar desde el Bronx.

Así lucen los ingresos a las estaciones del Metro de Nueva York: con sensores OMNY para pagar (Foto: MTA)

