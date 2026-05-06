El Servicio Postal de Estados Unidos, conocido como United States Postal Service (USPS), procesa más de un millón de envíos cada año, pero existen varios artículos que están completamente prohibidos dentro del sistema postal por motivos de seguridad.

Entre los objetos que no pueden enviarse por correo en Estados Unidos se encuentran las bolsas de aire para vehículos, municiones, materiales explosivos, gasolina, mercurio líquido y marihuana.

El USPS advierte que estos productos representan riesgos para la salud, la propiedad y la seguridad durante el transporte.

Aun así, algunas excepciones sí están permitidas. Por ejemplo, el servicio postal explica que ciertos artículos con pequeñas cantidades de vapor de mercurio, como algunas lámparas fluorescentes compactas, pueden enviarse dentro del país bajo condiciones específicas.

Las infracciones pueden generar multas de hasta 250 dólares por cada envío ilegal. (Foto: AFP)

Además, hay productos considerados “restringidos” que sí pueden enviarse si se cumplen determinadas reglas. Entre ellos figuran aerosoles, bebidas alcohólicas, hielo seco, armas de fuego, baterías de litio, animales vivos, esmaltes de uñas, perfumes y sustancias tóxicas.

El USPS también recordó que enviar deliberadamente objetos considerados peligrosos o dañinos para la vida, la salud o la propiedad puede derivar en multas de hasta 250 dólares por cada infracción detectada.

En paralelo, el Departamento de Justicia anunció en enero que una norma de 1927 que prohibía enviar armas ocultables por correo sería inconstitucional.

“La ley también impone barreras significativas al envío de armas de fuego protegidas constitucionalmente como artículos comerciales, lo que interfiere con los derechos incidentales de los ciudadanos para adquirir y mantener armas”, señaló el Departamento de Justicia.

Una propuesta para flexibilizar reglas sobre envío de armas de fuego ha provocado rechazo de fiscales generales en 24 estados.. (Foto: Jenny Kane / AP)

Tras ello, el USPS propuso cambios para permitir que pistolas legales puedan enviarse bajo reglas similares a las aplicadas actualmente para rifles y escopetas; sin embargo, fiscales generales de 24 estados expresaron su rechazo a la medida.

Anthony G. Brown, fiscal general de Maryland, advirtió: “Esto tendrá un impacto significativo en los estados.”

“A diferencia de transportistas privados como UPS, USPS no reconoce ninguna obligación legal de garantizar que los paquetes que transporta cumplan con las leyes estatales sobre adquisición o transferencia de armas de fuego, creando un vacío legal en las leyes estatales”, agregó.

Evita multas: conoce los artículos que USPS prohíbe enviar en Estados Unidos

El USPS prohíbe completamente enviar por correo artículos considerados peligrosos o de alto riesgo. Entre los principales objetos prohibidos están las bolsas de aire para vehículos, municiones, explosivos, gasolina, mercurio líquido y marihuana, incluso con fines medicinales. La agencia advierte que estos productos pueden representar amenazas para la salud, la seguridad y la propiedad durante el transporte postal.

Además, existen artículos “restringidos” que solo pueden enviarse bajo reglas especiales, como aerosoles, bebidas alcohólicas, hielo seco, baterías de litio, perfumes, esmalte de uñas, animales vivos y algunas armas de fuego.

USPS también recuerda que enviar materiales peligrosos de manera intencional puede generar multas elevadas e incluso sanciones penales en ciertos casos.

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