Los parques de Disney continúan atrayendo a millones de visitantes cada año gracias a su fuerte conexión emocional con el público. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los parques de Disney continúan atrayendo a millones de visitantes cada año gracias a su fuerte conexión emocional con el público. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Entrar a parques como o Disneyland Park tiene un momento especial: cuando los visitantes recorren Main Street, U.S.A. y ven el castillo por primera vez. suelen sentir que están cumpliendo un sueño; sin embargo, para los visitantes habituales, la sensación es distinta: más que un destino turístico, lo perciben como regresar a casa.

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“Sientes una emoción especial que no sientes en ningún otro lugar más que en los parques, y solo quieres volver para experimentar esa sensación otra vez”, dijo , creadora de contenido y visitante frecuente, en conversación con .

Los parques de Disney continúan siendo un gran éxito. La compañía ingresos récord en su división de experiencias, con un aumento en la asistencia y en el gasto por visitante durante el primer trimestre de 2026.

Uno de los principales motivos de este atractivo es la nostalgia. Muchas personas crecieron viendo películas y programas de Disney, lo que genera una conexión emocional que se mantiene con el tiempo.

La nostalgia, el ambiente seguro y la posibilidad de revivir la infancia son factores clave en su éxito. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La nostalgia, el ambiente seguro y la posibilidad de revivir la infancia son factores clave en su éxito. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“En Canadá, mi mamá me mostraba las películas y yo veía Disney Channel, ABC, todos los sábados a las 10 de la mañana”, recordó Estrella.

“Finalmente, cuando fui adulta y pude ir al parque, pensé: ‘Dios mío, me siento como una niña otra vez’. Me trajo recuerdos y fue muy nostálgico, te llena de sensaciones cálidas y felices”, agregó.

Para muchos, esa emoción sigue viva incluso en la adultez. Interactuar con personajes o disfrutar de atracciones permite reconectar con la infancia.

“Cuando lo conoces, olvidas que eres adulto y estás abrazando a un personaje. Se siente como si tuvieras cinco años otra vez”, explicó Estrella. “Es como si tu niño interior saliera completamente”.

Además, las experiencias familiares y culturales hacen que cada visita sea única. (Foto: AFP)
Además, las experiencias familiares y culturales hacen que cada visita sea única. (Foto: AFP)

Otro punto clave es la sensación de seguridad y confianza que ofrecen los parques. Expertos señalan que estos espacios permiten a los visitantes relajarse y sentirse cómodos, incluso quienes tienen necesidades especiales o restricciones alimentarias.

“Disney es uno de los pocos lugares donde podemos ir y ella puede comer; un chef especializado en alergias viene a hablar con ella”, comentó Estrella. “Esa sensación de cuidado con las alergias es muy especial. Muy pocos lugares lo hacen bien y te hacen sentir seguro, además de darte comida que realmente sabe bien y no solo algo simple”.

Los parques también ofrecen experiencias culturales y la posibilidad de crear nuevos recuerdos en familia. Cada visita puede convertirse en un momento significativo para distintas generaciones.

A pesar de los cambios, el vínculo emocional mantiene a los fans regresando constantemente. (Foto referencial: Pixabay)
A pesar de los cambios, el vínculo emocional mantiene a los fans regresando constantemente. (Foto referencial: Pixabay)

“Recuerdo llevar a mi hijo a Peter Pan por primera vez, y no entendía cómo el vehículo volaba”, contó Brent Hopper, piloto y titular de un pase anual de Disney World. “A través de los ojos de un niño… es pura magia”.

A pesar de los cambios y nuevas atracciones, muchos visitantes siguen regresando por una razón principal: la conexión emocional que mantienen con Disney.

“Hay ciertos aspectos de Disney en los que pienso: ojalá trajeran de vuelta más de esa magia”, agregó Hopper. “Aun así, me encanta Disney”.

Visitar Disney World cuesta más que nunca: cómo evitar pagar de más según una experta

Visitar Disney World requiere actualmente planificación debido al aumento de precios y los constantes cambios en sus políticas. La editora de Magic Guides Jaimie Michaels , recomendando pagar el viaje al menos seis meses antes para aprovechar ofertas y evitar el estrés que supone este destino.

Para reducir las esperas, lo ideal es viajar en temporada baja (enero a marzo o septiembre a noviembre) y preferir los días martes y jueves. Además, se aconseja aplicar la técnica de la “bajada de cuerda” (llegar antes de la apertura) y utilizar los pases Lightning Lane para las atracciones más populares, dejando las visitas a los juegos más concurridos para las últimas horas de la noche.

Finalmente, el uso de la aplicación My Disney Experience es indispensable para gestionar mapas, reservas de restaurantes y pedidos de comida por adelantado.

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