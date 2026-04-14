Entrar a parques como Walt Disney World Magic Kingdom o Disneyland Park tiene un momento especial: cuando los visitantes recorren Main Street, U.S.A. y ven el castillo por primera vez. Quienes visitan estos parques por primera vez suelen sentir que están cumpliendo un sueño; sin embargo, para los visitantes habituales, la sensación es distinta: más que un destino turístico, lo perciben como regresar a casa.

“Sientes una emoción especial que no sientes en ningún otro lugar más que en los parques, y solo quieres volver para experimentar esa sensación otra vez”, dijo Myriam Estrella, creadora de contenido y visitante frecuente, en conversación con USA Today.

Los parques de Disney continúan siendo un gran éxito. La compañía reportó ingresos récord en su división de experiencias, con un aumento en la asistencia y en el gasto por visitante durante el primer trimestre de 2026.

Uno de los principales motivos de este atractivo es la nostalgia. Muchas personas crecieron viendo películas y programas de Disney, lo que genera una conexión emocional que se mantiene con el tiempo.

La nostalgia, el ambiente seguro y la posibilidad de revivir la infancia son factores clave en su éxito. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“En Canadá, mi mamá me mostraba las películas y yo veía Disney Channel, ABC, todos los sábados a las 10 de la mañana”, recordó Estrella.

“Finalmente, cuando fui adulta y pude ir al parque, pensé: ‘Dios mío, me siento como una niña otra vez’. Me trajo recuerdos y fue muy nostálgico, te llena de sensaciones cálidas y felices”, agregó.

Para muchos, esa emoción sigue viva incluso en la adultez. Interactuar con personajes o disfrutar de atracciones permite reconectar con la infancia.

“Cuando lo conoces, olvidas que eres adulto y estás abrazando a un personaje. Se siente como si tuvieras cinco años otra vez”, explicó Estrella. “Es como si tu niño interior saliera completamente”.

Además, las experiencias familiares y culturales hacen que cada visita sea única. (Foto: AFP)

Otro punto clave es la sensación de seguridad y confianza que ofrecen los parques. Expertos señalan que estos espacios permiten a los visitantes relajarse y sentirse cómodos, incluso quienes tienen necesidades especiales o restricciones alimentarias.

“Disney es uno de los pocos lugares donde podemos ir y ella puede comer; un chef especializado en alergias viene a hablar con ella”, comentó Estrella. “Esa sensación de cuidado con las alergias es muy especial. Muy pocos lugares lo hacen bien y te hacen sentir seguro, además de darte comida que realmente sabe bien y no solo algo simple”.

Los parques también ofrecen experiencias culturales y la posibilidad de crear nuevos recuerdos en familia. Cada visita puede convertirse en un momento significativo para distintas generaciones.

A pesar de los cambios, el vínculo emocional mantiene a los fans regresando constantemente. (Foto referencial: Pixabay)

“Recuerdo llevar a mi hijo a Peter Pan por primera vez, y no entendía cómo el vehículo volaba”, contó Brent Hopper, piloto y titular de un pase anual de Disney World. “A través de los ojos de un niño… es pura magia”.

A pesar de los cambios y nuevas atracciones, muchos visitantes siguen regresando por una razón principal: la conexión emocional que mantienen con Disney.

“Hay ciertos aspectos de Disney en los que pienso: ojalá trajeran de vuelta más de esa magia”, agregó Hopper. “Aun así, me encanta Disney”.

Visitar Disney World cuesta más que nunca: cómo evitar pagar de más según una experta

Visitar Disney World requiere actualmente planificación debido al aumento de precios y los constantes cambios en sus políticas. La editora de Magic Guides Jaimie Michaels sugiere comenzar la organización y el ahorro con un año de antelación, recomendando pagar el viaje al menos seis meses antes para aprovechar ofertas y evitar el estrés que supone este destino.

Para reducir las esperas, lo ideal es viajar en temporada baja (enero a marzo o septiembre a noviembre) y preferir los días martes y jueves. Además, se aconseja aplicar la técnica de la “bajada de cuerda” (llegar antes de la apertura) y utilizar los pases Lightning Lane para las atracciones más populares, dejando las visitas a los juegos más concurridos para las últimas horas de la noche.

Finalmente, el uso de la aplicación My Disney Experience es indispensable para gestionar mapas, reservas de restaurantes y pedidos de comida por adelantado.

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