Una vez que pasa una tormenta de nieve en Estados Unidos, muchas personas esperan que esta se derrita por sí sola con el aumento de las temperaturas; sin embargo, no deberían confiar en que desaparezca por completo, sino realizar algunas actividades para deshacerse de la nieve, ya que podría provocar incidentes, como resbalones, daños en estructuras o accidentes de tránsito frente a la vivienda. A continuación, te detallamos tres tareas clave que muchos propietarios deben realizar después de presentarse este fenómeno climático para proteger su hogar, cuidar a quienes lo habitan y mantener seguras las áreas exteriores.

3 TAREAS CLAVES QUE DEBES REALIZAR DESPUÉS DE UNA TORMENTA DE NIEVE

¡No las pases por alto! Tres cosas que debes hacer después de una tormenta de nieve, según North Jersey.

Quitar la nieve del techo de tu casa

Tenga mucho cuidado a la hora de limpiar el techo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Aunque no siempre es necesario quitar la nieve del techo de una casa, esta acción dependerá de la cantidad de nieve que cayó en tu jurisdicción, ya que su peso podría hacer que colapse y ponga en riesgo la integridad de quienes habitan ese espacio.

Para limpiarlo debes tener en cuenta el tipo de techo, su antigüedad y estado. De acuerdo con Travelers Insurance, los propietarios deben retirar la nieve si tiene más de 30 centímetros de profundidad.

Puedes usar un rastrillo para techos, de preferencia la que tiene bordes redondeados, ruedas o parachoques para no dañar las tejas. Si no alcanza el techo con su rastrillo o le parece peligroso, llame a un profesional.

Puede quitar la nieve de los árboles y arbustos, pero no siempre

También debe protegerse cuando limpie la nieve de los árboles (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A pesar de que la nieve puede provocar daños en los árboles y arbustos de su propiedad, no siempre debe quitarla. A menos que esta sea esponjosa y ligera, puede realizar dicha tarea con una escoba, señala Aspen Arborist and Tree Services.

Pero ¿qué pasa si la nieve es pesada y húmeda, incluso tiene una capa de hielo? Lo mejor es no tocarlos, ya que puede provocar que se rompan y originen accidentes.

“La nieve y el hielo intensos pueden quebrar las ramas de los árboles; por lo tanto, al sacudir las ramas débiles, se podrían romper o quebrar”, explicó Davey Tree Expert Company.

¿Qué hacer si se forma hielo tras quitar la nieve?

En varias ocasiones, al retirar nieve se encontraban con capas de hielo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Si luego de palear la nieve aparece una capa delgada de hielo en tu acera, intenta romperla usando una pala o un picador de hielo, pero debes hacerlo cuando empiece a derretirse. Esto se genera porque no colocaste suficiente sal antes de que inicie la tormenta invernal.

En caso no puedas sacarla, Curti’s Landscaping recomienda usar un producto descongelante, como sal de roca, gránulos de cloruro de calcio o acetato de calcio y magnesio.

También puedes probar un método casero: mezclar alcohol isopropílico, jabón lavavajillas y agua tibia.

