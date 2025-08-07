Un migrante detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) falleció por suicidio mientras estaba bajo custodia luego de ser encontrado colgado del cuello en las duchas de la instalación del Centro de Procesamiento de Moshannon Valley de Philipsburg, Pensilvania, según revelaron los funcionarios del organismo este miércoles 7 de agosto.

¿De qué se le acusaba a Chaofeng Ge?

Se trata de Chaofeng Ge, un ciudadano chino de 32 años, quien apenas llevaba cinco días a disposición de las autoridades del ICE mientras estaba a la espera de una audiencia migratoria. Había sido arrestado en enero del presente año por presuntos delitos informáticos con tarjetas de crédito.

PHILIPSBURG, PENSILVANIA (EE.UU.), 07/08/2025.- Ge había estado bajo custodia de ICE durante cinco días y estaba esperando una audiencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. Foto de FOX NEWS / ICE

“Se inició una investigación y se descubrió que Ge estaba en posesión de numerosos números de tarjetas de crédito robadas en su teléfono celular”, declaró la policía del municipio de Lower Paston.

¿Cuál fue la causa de su muerte, según el ICE?

De acuerdo al ICE, Ge fue encontrado colgado del cuello en la ducha de su módulo a las 5:21 horas de la mañana del pasado lunes 5 de agosto. A pesar de los esfuerzos de los médicos por reanimarlo con técnicas de RPC, su muerte fue certificada a las 6:03.

La muerte de Ge se determinó como un suicidio después de que los investigadores descubrieron una nota escrita a mano y no se encontró ningún delito, según la Policía Estatal de Pensilvania.

Culpable o inocente

Ge, que era de Flushing, Queens, se declaró culpable de acceder a un dispositivo emitido a otra persona que no autorizó su uso y de conspiración para cometer ese mismo delito el 31 de julio, según el ICE. Tras esto, fue sentenciado a estar entre seis y 12 meses en prisión, pero recibió , pero recibió libertad inmediata bajo custodia migratoria. libertad inmediata bajo custodia migratoria.

“Todas las personas bajo custodia de ICE reciben evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención, una evaluación de salud completa dentro de los 14 días posteriores a su ingreso a la custodia de ICE o su llegada a un centro, acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”, dijo el ICE en un comunicado.