Henry Vélez fue arrestado por ICE el 17 de junio en su casa de Brooklyn, justo días después de que su esposa, Rosa Andrea Ochoa, falleciera tras complicaciones después de dar a luz a su bebé recién nacido. Ahora, separado de su familia, suplica ser liberado para poder cuidar de sus tres hijos.

“Perder a su mamá y separarlo de su papá no es justo porque él es un buen padre”, dice Yesenia Osorio, la abuela que ahora está a cargo de sus tres nietos, incluyendo al bebé que Rosa dio a luz el 13 de junio. Nueve días después del nacimiento, Rosa sufrió un derrame cerebral fatal.

“Se acostó y se le dio un ‘strong’, se le subió la sangre al cerebro, no aguantó esa presión, amaneció muerta”, relató Yesenia a Noticias Telemundo.

La abuela Yesenia Osorio ahora cuida a los tres hijos de la pareja, enfrentando un duro duelo. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

Cuatro días después de esta tragedia, agentes de ICE llegaron a la casa y arrestaron a Henry. Desde entonces permanece detenido en el centro Delaney Hall de Newark, lejos de sus hijos y en un momento crucial para la familia.

“Solo pedimos a la corte que al menos lo dejen ir al entierro de su esposa, que pueda ver a su hijo. Él está aquí con un cargo únicamente por haber entrado indocumentado hace 20 años”, explicó Alex Arandia, abogado que defiende a Henry.

Aunque en 2015 Henry tuvo un problema con la ley por posesión de sustancias controladas, este delito no está incluido en su caso de deportación actual, aclaró su representante legal.

Además, Henry contaba con un permiso que le permitió viajar a Colombia en varias ocasiones en los últimos años mientras intentaba regularizar su estatus migratorio, tras ser víctima de violencia doméstica.

Yesenia afirma que hacerse cargo de los tres niños, el bebé, un niño de 6 años y otro de 17, ha sido un reto enorme, especialmente en medio del duelo. “Es difícil para ellos, perdieron a su mamá y en cuestión de días también a su papá”, señaló con tristeza.

Los abogados de Henry piden su libertad bajo fianza para que pueda estar con sus hijos mientras enfrenta el proceso legal. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

Según el citado medio, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a las críticas asegurando que “no vamos a permitir que delincuentes violentos y amenazas a la seguridad pública aterroricen a los estadounidenses”.

La próxima audiencia en la corte está programada para finales de agosto, mientras la familia sigue insistiendo para que Henry pueda obtener libertad bajo fianza y estar con sus hijos en estos momentos tan difíciles.

