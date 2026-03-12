Emily Jabbour, alcaldesa de Hoboken, Nueva Jersey, lanzó un fuerte mensaje dirigido a los dueños de perros de la ciudad para recordarles que deben recoger los desechos de sus mascotas. La advertencia llega después de que varias personas se quejaran del estado de las aceras tras una reciente tormenta de nieve. La autoridad explicó que, según las normas municipales, no limpiar después de una mascota en aceras, calles o parques puede derivar en una multa que alcanza los 2.000 dólares.

La alcaldesa señaló que el problema se agravó después de la última ventisca, cuando muchos propietarios no cumplieron con su responsabilidad mientras paseaban a sus animales.

Jabbour publicó un video en redes sociales para llamar la atención sobre el problema. Incluso mencionó que existe una cuenta especial en Instagram donde los residentes pueden reportar a quienes incumplen esta regla.

La autoridad explicó que ignorar ciertas normas durante los paseos con mascotas puede derivar en multas de hasta 2.000 dólares. (Foto: @emily4hoboken / Instagram)

“Hoboken, tu perro es lindo, esto no lo es...”, dijo en el clip mientras señalaba excremento de perro en la acera. “Soy la alcaldesa Emily Jabbour y este es un anuncio de servicio público que no puedo creer que esté haciendo. Hoboken, realmente necesitamos que limpies los desperdicios de tu perro. Lo he visto con mis propios ojos. De hecho, estoy sorprendido de que tantos dueños de perros puedan dejarlo así”.

La alcaldesa también recordó que muchas personas comparten los mismos espacios públicos. “Vecinos, niños pequeños, paseantes, viajeros, corredores, todos usamos la misma acera, ¡y apesta cuando pisas mierda de perro!”, señaló.

Además, insistió en que “la nieve no derrite las heces de perro”, advirtiendo que “no recoger la caca de su perro podría resultar en multas de hasta $2,000”.

El municipio también recordó que existen estaciones con bolsas gratuitas y basureros para facilitar el cumplimiento de la norma. (Foto referencial: Freepik)

Para facilitar el cumplimiento de la norma, el municipio cuenta con más de 80 estaciones para recoger bolsas gratuitas y más de 500 basureros donde depositarlas.

“Así que, por favor, Hoboken, trabajemos juntos para mantener nuestra ciudad limpia y acogedora para todos”, agregó la alcaldesa.

Mientras tanto, ABC 7 reporta que algunos vecinos pidieron a las autoridades que comiencen a aplicar más multas, ya que aseguran que con el deshielo deben mirar constantemente al suelo para evitar pisar los residuos.

Otras ciudades de EE. UU. que castigan a los dueños de mascotas que ensucian la calle

En muchas ciudades de Estados Unidos existen leyes conocidas como “pooper scooper laws” (leyes sobre la recolección de excrementos) que obligan a los dueños de perros a recoger los desechos de sus mascotas en espacios públicos.

Por ejemplo, en Nueva York los propietarios deben limpiar inmediatamente después de sus perros en calles, aceras y parques. De lo contrario, pueden recibir multas de hasta 250 dólares.

Otras grandes ciudades también aplican sanciones similares. En Los Angeles la multa puede llegar a 500 dólares, mientras que en San Francisco ronda los 320 dólares y en Chicago puede variar entre 50 y 500 dólares dependiendo de la infracción.

También existen sanciones en ciudades como Washington, D.C., donde las multas pueden ir desde 150 hasta 2.000 dólares. En Seattle, las autoridades pueden emitir multas de alrededor de 54 a 109 dólares si un dueño no recoge los desechos de su mascota.

La mayoría de municipios estadounidenses tienen alguna norma similar para evitar que los residuos de perros se acumulen en espacios públicos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!