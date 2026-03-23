Una nueva ley en el estado de Nueva York obliga a los comercios a aceptar pagos en efectivo por parte de los clientes. La norma entró en vigor el 21 de marzo de 2026 y prohíbe que tiendas de alimentos o establecimientos minoristas rechacen este tipo de pago al momento de vender productos. La fiscal general Letitia James explicó el objetivo de la medida en un comunicado oficial difundido en el sitio web oficial de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.

“Los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicio sin importar cómo elijan pagar”, afirmó. “Los negocios no pueden negar a los neoyorquinos el acceso a necesidades como alimentos y ropa por negarse a aceptar efectivo, ni cobrar más por pagar en efectivo. No dudaré en hacer cumplir esta ley para proteger a los consumidores en todo el estado”, agregó.

La legislación también impide que los comercios obliguen a usar métodos de pago digitales o que apliquen recargos a quienes paguen en efectivo. Según la Oficina de la Fiscal General, la norma se aplica a cualquier lugar que venda alimentos o bienes de consumo, incluyendo espacios como centros de entretenimiento y estadios.

La medida prohíbe imponer recargos por pagar en efectivo o exigir métodos de pago exclusivamente digitales. (Foto referencial: Freepik)

Según WGRZ, filial de NBC en Nueva York, algunos establecimientos ya han implementado medidas para adaptarse. Por ejemplo, el KeyBank Center cuenta con máquinas que permiten convertir efectivo en tarjetas prepagadas dentro del recinto.

Por su parte, Six Flags indicó: “Los visitantes que lleven efectivo pueden convertir sus billetes en una tarjeta en uno de nuestros quioscos dentro del parque sin costo alguno. Los quioscos de conversión de efectivo a tarjeta están ubicados en la entrada principal del parque, junto a Tradewinds, en el área de juegos, junto a Rolling Thunder y en la tienda General en Darien Square.”

Las infracciones a esta ley pueden implicar multas civiles de hasta 1,000 dólares en la primera falta y 1,500 dólares por reincidencia; sin embargo, existen algunas excepciones: los comercios no están obligados a aceptar billetes mayores a 20 dólares, ni pagos en efectivo para compras realizadas por teléfono, correo o internet, salvo que se concreten directamente en la tienda.

Las autoridades advirtieron que los negocios que incumplan podrían enfrentar multas económicas. (Foto referencial: Freepik)

Además, la ley no se aplica si el establecimiento ofrece un dispositivo para convertir efectivo en una tarjeta prepaga dentro del local, siempre que no cobre comisiones ni exija cargar un monto mínimo superior a un dólar.

Las autoridades invitan a los consumidores a denunciar cualquier incumplimiento ante la Oficina de la Fiscal General, ya sea mediante una queja online o llamando al 1-800-771-7755.

Todo sobre la ley que obliga a los comercios de Nueva York a aceptar efectivo

Aunque la ciudad de Nueva York ya tenía una regla similar desde 2020, ahora la ley se ha extendido a todo el estado de Nueva York.

A continuación, todos los detalles de esta nueva normativa (Ley S4153A):

Entrada en vigor: La ley estatal comenzó a aplicarse oficialmente el 20 de marzo de 2026.

Obligatoriedad: Todos los establecimientos minoristas y tiendas de alimentos que vendan productos o servicios en persona deben aceptar efectivo.

Sin recargos: Los comercios tienen prohibido cobrar un precio más alto a los clientes que elijan pagar con billetes o monedas.

Multas severas: Los negocios que se nieguen a aceptar efectivo pueden enfrentar multas de $1,000 por la primera infracción y hasta $1,500 por cada reincidencia (en algunos casos se reportan multas de hasta $5,000 según la gravedad).

Excepciones:

No están obligados a aceptar billetes de denominaciones mayores a $20 .

. No aplica para ventas por teléfono, correo o internet (a menos que el pago se haga físicamente en la tienda).

Se permite que un comercio no acepte efectivo si tiene una máquina en el local que convierta el efectivo en una tarjeta prepago sin cobrar comisiones.

El objetivo principal es evitar la discriminación contra personas que no tienen acceso a cuentas bancarias o tarjetas de crédito, asegurando que nadie se quede sin comprar comida o ropa por no tener un método de pago digital.

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