En Florida, algunos propietarios podrían enfrentar multas de hasta 5.000 dólares por día si reinciden en ciertas infracciones relacionadas con el mantenimiento de sus viviendas. La normativa generó polémica luego de que varios residentes recibieran advertencias sobre posibles sanciones elevadas por incumplimientos repetidos.

Según CBS News, la ley estatal establece que, si una propiedad incurre nuevamente en una violación dentro de un periodo de cinco años, las autoridades locales pueden imponer fuertes multas diarias desde el momento en que se detecta el nuevo problema. Esto aplica incluso si se trata de faltas consideradas menores.

Entre las condiciones que pueden derivar en sanciones están pintura descascarada, toldos manchados, acumulación de residuos y vehículos con matrículas vencidas estacionados en entradas o calles. También pueden considerarse otras irregularidades estéticas o de mantenimiento exterior.

La controversia aumentó luego de que funcionarios de Fort Lauderdale notificaran a una pareja por varios problemas detectados en una propiedad en alquiler.

Las infracciones incluyen detalles como césped en grietas, toldos manchados o vehículos con matrículas vencidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Entre ellos figuraban césped creciendo entre las grietas de la entrada de coches, manchas en toldos exteriores, pintura deteriorada, residuos en la franja exterior de la casa y una camioneta descrita como abandonada con placas vencidas.

Aunque los dueños solucionaron las observaciones en pocas semanas, las autoridades indicaron que algunos de esos mismos problemas ya habían sido reportados casi tres años antes. Debido a que caían dentro del periodo de reincidencia de cinco años establecido por Florida, la pareja quedó expuesta a posibles sanciones más severas.

Su abogado, Ari Pregen, criticó duramente el proceso y aseguró que las reglas no son lo suficientemente claras para los propietarios.

Aunque inicialmente se habló de multas altas, autoridades locales propusieron finalmente un monto mucho menor. (Foto: Freepik)

“Lo siento, eso no es cumplimiento del código; eso es una trampa”, dijo el letrado en conversación con el medio citado.

Posteriormente, funcionarios de la ciudad aclararon que los propietarios no recibirían realmente una multa de miles de dólares diarios, pese a la advertencia incluida en la notificación.

La ciudad propuso una penalidad de 50 dólares por día durante 12 días, equivalente a 600 dólares en total, mientras el caso será evaluado por un magistrado especial en una audiencia programada para mayo.

Multas en Florida por infracciones de vivienda: lo que deben saber los propietarios

En Florida, las multas para propietarios de viviendas pueden variar según el tipo de infracción y si se trata de reincidencias. Bajo la ley estatal, cuando una persona repite una violación del código de propiedad dentro de un periodo de cinco años, las autoridades locales pueden imponer sanciones de hasta US$5.000 por día hasta que el problema sea corregido.

Estas infracciones incluyen pintura descascarada, césped o maleza excesiva, basura acumulada, toldos dañados y vehículos con placas vencidas estacionados en la propiedad.

Sin embargo, no todas las ciudades aplican automáticamente el monto máximo. Gobiernos locales como los de Fort Lauderdale suelen evaluar cada caso y pueden imponer multas menores según la gravedad y duración de la infracción.

En algunos casos recientes, aunque las notificaciones advertían multas de miles de dólares diarios, las autoridades terminaron proponiendo sanciones mucho más bajas, como US$50 al día.

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