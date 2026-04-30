Las personas que arrojen basura de manera ilegal en Oakland (California) ahora podrían enfrentar multas mucho más altas. Con las nuevas reglas, una primera infracción costará hasta 1.500 dólares, mientras que quienes reincidan podrían pagar miles de dólares adicionales.

La decisión llega en medio de una creciente crisis de residuos en la ciudad. Durante el último año, las autoridades destinaron cerca de 12 millones de dólares para retirar basura y recolectaron alrededor de 7 millones de libras de desechos abandonados en espacios públicos.

Solo en 2025, Oakland registró un promedio de 25.000 denuncias por vertido ilegal de basura. Además, cada día se recogen aproximadamente 6.000 libras de objetos arrojados de forma clandestina en calles, lotes y otras zonas urbanas.

Los infractores ahora deberán pagar 1.500 dólares por una primera falta, 3.000 por una segunda y hasta 5.000 dólares por reincidir. (Foto referencial: Freepik)

La molestia entre residentes y trabajadores locales también ha ido en aumento. En conversación con ABC7, Ricardo Vindiola declaró: “Las mismas personas tiran la basura todos los días. Las mismas personas. Y, ya sabes, tengo mucha frustración”.

Para enfrentar el problema, la alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, puso en marcha la iniciativa “Keep the Town Clean”, plan que contempla medidas como el uso de drones para vigilar las calles y el endurecimiento de sanciones contra quienes arrojan basura ilegalmente.

A inicios de abril, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que aumenta las penalidades y busca cerrar vacíos legales que antes permitían a algunos infractores evitar sanciones.

La ciudad reporta miles de denuncias por basura ilegal cada año y recoge toneladas de residuos abandonados diariamente. (Foto referencial: Freepik)

El 28 de abril, la junta votó de forma unánime para elevar la multa máxima por vertido ilegal hasta 5.000 dólares.

Con la nueva ley, una primera infracción será castigada con 1.500 dólares, una segunda con 3.000 dólares y las reincidencias posteriores con 5.000 dólares.

Además, ahora será ilegal transportar residuos en vehículos sin placa y las multas podrán asociarse directamente a las matrículas de los autos sorprendidos cometiendo estas faltas.

Ciudades de EE. UU. que están aplicando cambios en sus sistemas de recolección de basura

En ciudades como San Francisco, por ejemplo, se aprobaron incrementos progresivos en las tarifas de recolección que se extenderán por varios años. Estos aumentos buscan cubrir costos operativos e inflación y pueden llegar a subir más de un 20% en total en el tiempo.

Además, en lugares como Fresno y Glendale, se establecieron aumentos escalonados en las tarifas mensuales y cobros adicionales por servicios extra o contenedores adicionales.

En otras ciudades, los cambios no solo son de precio, sino también de reglas. En Nueva York, ahora es obligatorio usar contenedores con tapa para evitar basura en las calles y los residentes pueden recibir multas si no cumplen con las normas o no separan correctamente sus residuos reciclables y orgánicos.

También hay ciudades que han introducido nuevos cobros específicos. En Waukesha (Wisconsin) se propuso una tarifa anual de unos 160 dólares por recolección de basura para ayudar al presupuesto municipal.

Mientras tanto, en Norwalk (Connecticut), los residentes deben pagar tarifas altas por contenedores adicionales y en otras zonas se implementaron cargos por objetos grandes o reglas con multas si no se usan etiquetas especiales para desecharlos.

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