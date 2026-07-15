Conducir en Florida implica cumplir normas que, aunque parecen básicas, suelen pasar desapercibidas para muchos automovilistas. Desde usar el celular al volante hasta no detenerse completamente antes de girar con el semáforo en rojo, estas infracciones pueden derivar en multas, sanciones e incluso cargos adicionales. Pero, ¿cuáles son los errores más comunes que pueden afectar tu bolsillo? A continuación, conoce cuáles son las multas de tránsito en Florida que con frecuencia sorprenden a los conductores y que conviene tener presentes antes de salir a la carretera.

Infracciones de tránsito en Florida que debes evitar

Escribir mensajes mientras conduces En Florida, enviar mensajes de texto mientras se maneja puede ser motivo de una multa. Lo recomendable es mantener las manos en el volante y la atención en la vía. Transportar bebidas alcohólicas abiertas No se deben llevar envases abiertos de bebidas alcohólicas dentro del habitáculo del vehículo. Si transportas bebidas, deben ir cerradas y, de preferencia, en el baúl. No ceder el paso a los peatones Los peatones tienen prioridad cuando cruzan legalmente. También debes detenerte en cruces y esquinas cuando corresponda. No respetar esta regla puede derivar en una infracción y poner vidas en riesgo. Girar a la derecha con el semáforo en rojo sin detenerse En Florida, generalmente está permitido girar a la derecha con luz roja, pero solo después de realizar una detención completa y ceder el paso. Además, la maniobra está prohibida si existe un letrero que indique

“No Turn on Red”. Cruzar un semáforo en rojo con cámaras de vigilancia Muchas ciudades cuentan con cámaras que registran las infracciones. Si cruzas con la luz roja, la multa puede llegar días después. En vehículos de alquiler, la empresa arrendadora también puede aplicar cargos administrativos adicionales. Conducir bajo la lluvia sin encender las luces En Florida, si utilizas los limpiaparabrisas debido a la lluvia, la ley exige que también lleves los faros encendidos. No hacerlo puede derivar en una multa. No respetar la Ley Move Over Si encuentras una patrulla, una grúa u otro vehículo detenido con luces de emergencia activadas, debes cambiar de carril si es seguro hacerlo. Si no es posible, reduce la velocidad. Ignorar esta norma puede costarte una multa.

Conocer las multas de tránsito en Florida te ayudará a evitar sanciones y gastos inesperados al conducir. | Crédito: Facebook / Orlando Police Department

¿Por qué es importante conocer estas normas?

Muchas de estas infracciones ocurren por desconocimiento y no por una conducta intencional. Sin embargo, las autoridades de Florida aplican sanciones cuando detectan estas faltas, ya sea durante un control de tránsito o mediante sistemas automatizados, como las cámaras instaladas en algunos semáforos.

Además del costo económico de una multa, algunas infracciones pueden implicar procesos administrativos adicionales, especialmente cuando se conduce un vehículo rentado.

Algunas multas de tránsito en Florida se imponen por no respetar normas que parecen sencillas, como encender las luces bajo la lluvia. | Crédito: Facebook / Orlando Police Department

Por ello, antes de manejar en Florida, es recomendable familiarizarse con las normas locales, respetar la señalización, evitar distracciones al volante y mantener una conducción responsable. Estas medidas no solo ayudan a prevenir sanciones, sino que también contribuyen a la seguridad de todos los usuarios de la vía.

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