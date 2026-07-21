Alquilar un auto en Orlando es una de las formas más prácticas para recorrer los parques temáticos, centros comerciales y otros destinos de Florida. Sin embargo, manejar sin conocer las normas locales puede generar multas inesperadas que afecten el presupuesto de las vacaciones. Desde usar el celular mientras se conduce hasta no respetar un school bus, bloquear una intersección o exceder los límites de velocidad, existen infracciones frecuentes que pueden costar desde decenas hasta cientos de dólares. Por eso, antes de tomar el volante, es importante conocer las reglas básicas de tránsito.

Multas más comunes para turistas que manejan en Orlando

Infracción Multa aproximada Usar el celular mientras manejas Desde $150 dólares No detenerse ante un school bus Desde $250 dólares Bloquear una intersección Entre $150 y $250 dólares o más Exceder el límite de velocidad Desde $158 dólares No entender los peajes electrónicos Desde $3.50 dólares más cargos adicionales Estacionar donde no corresponde Desde $100 dólares

Usar el celular mientras manejas

En Florida está prohibido utilizar el celular con la mano mientras se conduce, especialmente en zonas escolares y zonas de obras.

Aunque muchos turistas usan el teléfono para revisar mapas o configurar el GPS, lo recomendable es preparar la ruta antes de iniciar el viaje y utilizar un soporte para el dispositivo.

Una distracción de pocos segundos puede terminar en una multa y poner en riesgo la seguridad del conductor y de otros vehículos.

Las multas en Orlando pueden evitarse si los visitantes revisan las reglas de manejo antes de conducir por Florida. | Crédito: Facebook / Orlando Police Department

No detenerse ante un school bus puede ser una de las multas más costosas

Los autobuses escolares tienen reglas especiales en Florida. Cuando un school bus activa sus luces rojas y despliega el cartel de STOP, los conductores deben detenerse completamente cuando la ley lo exige.

Muchos autobuses cuentan con cámaras que pueden registrar la infracción, por lo que la multa puede llegar incluso después de haber terminado el viaje y devuelto el vehículo alquilado.

Los conductores solo pueden continuar cuando:

Las luces rojas se apagan.

El cartel de STOP vuelve a cerrarse.

El autobús reanuda su marcha.

Esta norma busca proteger a los niños, quienes pueden cruzar la calle desde diferentes puntos y aparecer entre vehículos estacionados.

El cartel STOP debe respetarse siempre

Una de las confusiones más comunes entre turistas es pensar que basta con reducir la velocidad ante un cartel de STOP. En Florida, la ley exige un alto completo: las ruedas del vehículo deben detenerse por completo.

No existe una regla que obligue a esperar exactamente tres segundos. Sin embargo, algunos instructores recomiendan esperar unos segundos para asegurarse de haber realizado una detención completa.

Para evitar una multa:

Detente completamente.

Mira hacia ambos lados y al frente.

Respeta el orden de llegada de otros vehículos.

Avanza solo cuando sea seguro.

Bloquear una intersección puede generar una multa

Aunque el semáforo esté en verde, los conductores no deben ingresar a una intersección si no tienen espacio suficiente para cruzarla completamente.

Quedarse detenido en medio del cruce puede bloquear el tránsito, generar congestión y aumentar el riesgo de accidentes.

La multa por bloquear una intersección puede estar entre $150 y $250 dólares o más, dependiendo del condado.

Para evitar esta infracción:

Observa el tráfico antes de avanzar.

Espera la siguiente luz verde si no hay espacio.

Evita ingresar al cruce solo porque el semáforo cambió.

Exceder el límite de velocidad en Florida

Las autoridades controlan constantemente la velocidad en Orlando y otras zonas de Florida. Los turistas deben prestar especial atención en áreas donde los límites pueden cambiar, como zonas escolares, barrios residenciales y zonas de obras.

Estas son algunas multas aproximadas por exceso de velocidad:

Velocidad sobre el límite permitido Multa aproximada 1 a 9 mph por encima $158 dólares 10 a 14 mph por encima $208 dólares 15 a 19 mph por encima $258 dólares 20 mph o más por encima $308 dólares o más

Las sanciones pueden aumentar dependiendo de la zona y la gravedad de la infracción. Usar el GPS y revisar constantemente la velocidad puede ayudar a evitar gastos innecesarios.

Estacionar mal también puede costar cientos de dólares

Muchos turistas reciben multas al estacionar cerca de atracciones, restaurantes o zonas comerciales por no leer correctamente los carteles.

Entre las infracciones más comunes están:

Infracción de estacionamiento Multa aproximada Estacionar en espacios para discapacitados sin permiso Desde $250 dólares Bloquear hidrantes Desde $150 dólares Estacionar en paradas de autobús Desde $150 dólares Ignorar carteles de “No Parking” Desde $100 dólares Estacionar en zonas de cordón rojo o amarillo Desde $100 dólares

En algunos lugares, las cámaras detectan estas infracciones y la multa puede llegar por correo, incluso si ningún agente estuvo presente.

Antes de dejar el auto:

Lee todos los carteles.

Revisa horarios y restricciones.

Usa aplicaciones de estacionamiento cuando estén disponibles.

Si tienes dudas, busca otro espacio.

Las multas en Orlando más comunes incluyen exceso de velocidad, mal estacionamiento y no respetar señales viales. | Crédito: Facebook / Orlando Police Department

Cuidado con los peajes electrónicos en Florida

Muchos peajes en Florida funcionan actualmente de manera electrónica y ya no cuentan con cabinas tradicionales. Esto puede generar confusión entre visitantes que alquilan vehículos.

El sistema funciona mediante cámaras que registran la placa del auto al pasar por el peaje. Luego, la empresa de alquiler recibe el cargo y puede trasladarlo al cliente junto con posibles tarifas administrativas.

Para evitar sorpresas:

Pregunta a la compañía de alquiler cómo funciona el cobro de peajes.

Consulta si ofrecen dispositivos de pago electrónico.

Revisa los cargos antes de devolver el vehículo.

Mantén actualizados tus datos de contacto.

Ignorar los peajes puede generar cargos adicionales, por lo que informarse antes de conducir ayuda a disfrutar Orlando sin gastos inesperados.

Consejos para evitar multas al manejar en Orlando

Revisa las normas de tránsito de Florida antes de viajar.

Configura el GPS antes de comenzar a conducir.

Respeta siempre los límites de velocidad.

Lee las señales de estacionamiento.

No uses el celular mientras manejas.

Pregunta a la empresa de alquiler cómo funcionan los peajes.

Conocer las reglas de tránsito puede evitar que una multa arruine parte del presupuesto de tus vacaciones en Orlando. Un viaje informado también significa viajar con más tranquilidad.

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