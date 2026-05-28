El Mundial 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más grandes de la historia, pero para muchos aficionados ya hay una preocupación que va más allá de las entradas, los vuelos o los hoteles: el costo del transporte público en las sedes de Estados Unidos. Lo que en otros torneos fue una facilidad para los fanáticos, ahora se ha convertido en motivo de críticas debido a tarifas especiales que, en algunos casos, multiplican el precio habitual de los trayectos. La situación ha generado indignación entre quienes planean asistir a los partidos, especialmente porque en mundiales anteriores el acceso al transporte era gratuito o estaba incluido en la entrada del encuentro.

El contraste es evidente. En Alemania 2006 los aficionados podían usar gratis el transporte público local gracias al “KombiTicket”. Rusia 2018 también ofreció trenes gratuitos entre ciudades sede, mientras que Qatar 2022 convirtió su metro sin costo en una de las experiencias más valoradas del torneo. En cambio, para el Mundial de EE.UU., algunos aficionados deberán pagar tarifas mucho más altas de lo normal para llegar a los estadios.

En EE.UU., muchos aficionados dependerán de los autos durante el Mundial 2026 por las limitaciones del transporte público. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los precios del transporte en las sedes del Mundial 2026 en EE.UU.

Las mayores críticas se han concentrado en las ciudades donde el acceso a los estadios depende del tren suburbano o sistemas ferroviarios especiales habilitados para los partidos. Según reportes difundidos por medios estadounidenses y autoridades locales, algunos trayectos tendrán costos extraordinarios.

Sede Transporte público hacia el estadio Precio estimado ida y vuelta durante el Mundial Precio habitual aproximado Nueva Jersey (MetLife Stadium) NJ Transit 98 dólares 12,90 dólares Massachusetts (Gillette Stadium) MBTA Commuter Rail 80 dólares 20 dólares Miami Metrorail y Brightline Variable según ruta Desde 2,25 dólares Los Ángeles Metro Rail y buses Desde 1,75 dólares por viaje Tarifa regular Seattle Sound Transit Link Desde 3 dólares Tarifa regular

Las tarifas especiales en Nueva Jersey y Massachusetts han sido las más cuestionadas porque representan un aumento muy por encima de los precios regulares utilizados durante partidos de la NFL o eventos masivos habituales.

¿Por qué los precios del transporte son tan altos en las sedes del Mundial 2026 en EE.UU.?

Según Los Angeles Times, las autoridades locales han explicado que el incremento responde a costos extraordinarios relacionados con seguridad, ampliación de horarios y refuerzo del servicio ferroviario durante el torneo. También sostienen que no desean que los contribuyentes asuman el gasto total del operativo.

Sin embargo, muchos aficionados consideran que el problema refleja una diferencia importante entre EE.UU. y otros países anfitriones. Mientras anteriores mundiales apostaron por facilitar la movilidad y reducir costos para los visitantes, en varias ciudades estadounidenses el transporte público no fue diseñado pensando en grandes eventos internacionales ni en la movilidad masiva sin automóvil.

Además, algunos gobiernos estatales y locales consideran que la FIFA debería cubrir una mayor parte de esos costos, teniendo en cuenta los miles de millones de dólares que generará el torneo.

Nueva York recomienda planificar el transporte con anticipación para llegar al MetLife Stadium en el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El desafío del transporte en un país centrado en el automóvil

EE.UU. tiene varias ciudades con sistemas de transporte eficientes, pero el país en general depende fuertemente del uso del automóvil. Eso se nota especialmente en algunas sedes del Mundial 2026, donde los estadios están ubicados lejos de centros urbanos o requieren conexiones ferroviarias limitadas.

Por ejemplo, el MetLife Stadium de Nueva Jersey depende de servicios especiales de NJ Transit para movilizar a miles de personas desde Manhattan y otras zonas cercanas. Algo similar ocurre con el Gillette Stadium en Massachusetts, que utiliza trenes especiales del MBTA durante grandes eventos.

En otras sedes, como Los Ángeles, Seattle o Miami, los aficionados podrán usar sistemas urbanos más accesibles, aunque los tiempos de traslado podrían ser largos debido al tráfico y la alta demanda.

Una preocupación extra para los aficionados

El costo del transporte se suma a una larga lista de gastos que ya preocupan a quienes desean asistir al Mundial 2026. Entradas costosas, vuelos internos elevados y hoteles con precios disparados han convertido el torneo en una experiencia potencialmente inaccesible para muchos seguidores.

A poquísimo para el inicio del campeonato, el debate sobre la movilidad y el acceso a los estadios sigue creciendo. Muchos aficionados esperan que las autoridades y los organizadores encuentren fórmulas para reducir los costos o incluir beneficios similares a los de mundiales anteriores, donde el transporte público formaba parte de la experiencia futbolística y no de una factura adicional inesperada.

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