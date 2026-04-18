El Mundial 2026 promete ser el más grande en la historia, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, y millones de aficionados viajando desde distintas partes del mundo. Para los fanáticos latinos que planean asistir a ciudades como Atlanta, conocer qué está permitido ingresar al estadio será clave para evitar contratiempos desde el primer momento. No se trata solo de llevar lo necesario, sino de cumplir con normas estrictas de seguridad que buscan garantizar una experiencia ordenada y segura para todos los asistentes.

Qué llevar al estadio en el Mundial 2026

En general, la FIFA establece lineamientos claros para el ingreso a los estadios. Estos son los artículos básicos que sí están permitidos:

Entradas digitales (preferiblemente en el celular)

Documento de identidad válido

Bolsas pequeñas o transparentes

Teléfono móvil y batería portátil

Banderas sin asta rígida

Ropa y accesorios del equipo

Además, es recomendable llevar protector solar, especialmente en sedes con altas temperaturas, y revisar con anticipación si el estadio permite botellas reutilizables. Un consejo clave: viajar ligero hará que el ingreso sea mucho más rápido y sin complicaciones.

Disfrutar del Mundial 2026 dependerá también de seguir las normas de seguridad establecidas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué no llevar: objetos prohibidos en los estadios

Así como hay artículos permitidos, también existe una lista clara de objetos que no podrás ingresar. Llevar alguno de estos puede significar retrasos o incluso que te nieguen la entrada:

Mochilas grandes o equipaje voluminoso

Comida o bebidas externas

Objetos punzantes o peligrosos

Cámaras profesionales con lentes grandes

Selfie sticks, drones o trípodes

Instrumentos ruidosos como cornetas

Las autoridades serán especialmente estrictas durante el torneo, considerando la magnitud del evento y la gran cantidad de público.

Recomendaciones clave para evitar problemas

Para facilitar tu experiencia en el estadio, las autoridades sugieren:

Llegar con al menos dos horas de anticipación

Utilizar transporte público para evitar el tráfico intenso

Seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad

También es importante tener en cuenta que el código de conducta será vigilado. Comportamientos inapropiados pueden terminar en la expulsión inmediata del estadio, incluso si ya comenzó el partido.

En el Mundial 2026 es obligatorio llevar siempre una identificación válida para poder ingresar a los estadios sin inconvenientes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Una experiencia que depende de ti

El Mundial 2026 no solo será una fiesta del fútbol, sino un evento con altos estándares de seguridad. Tener claro qué puedes y qué no puedes llevar, especialmente en sedes como Atlanta, marcará la diferencia entre una experiencia fluida o un momento incómodo en la entrada. Prepararte con anticipación te permitirá enfocarte en lo más importante: disfrutar cada partido al máximo.

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