La fiebre del Mundial ya se vive y cada vez queda menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez tendrá como sede a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con millones de aficionados listos para alentar a sus selecciones o equipos favoritos, muchos planean llegar en auto a los partidos y se preguntan cuánto costará estacionar cerca de los estadios. Si ya tienes boletos para los encuentros que se jugarán en el SoFi Stadium, conocido como el “Estadio de Los Ángeles” durante el torneo, en esta nota te contamos cuáles serán los montos.

Cabe precisar que JustPark es el socio oficial de aparcamiento de la FIFA para los ocho partidos que se disputarán en este estadio ubicado en Inglewood, California.

El logotipo oficial de Los Ángeles como sede de varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se presentó a los medios de comunicación en el nuevo campo de pruebas del Sofi Stadium en Inglewood, California, el 13 de marzo de 2025 (Foto de Frederic J. Brown / AFP)

ESTACIONAMIENTO EN EL SOFI STADIUM: PRECIOS EN EL MUNDIAL 2026

Antes de darte a conocer cuánto cuesta estacionar en Los Ángeles durante el Mundial 2026, JustPark recomendó adquirir el servicio de parqueo con anticipación, ya que no estará disponible en el estadio el mismo día del partido. El monto variará dependiendo de la fecha y la zona.

Al 6 de junio de 2026, algunos de los montos según la cercanía al SoFi Stadium para el partido inaugural Estados Unidos vs. Paraguay según Parkwhiz son los siguientes:

US$185

Dirección: 3900 W. Manchester Blvd. - Entrada sur de Kareem - Lote Kia Forum.

3900 W. Manchester Blvd. - Entrada sur de Kareem - Lote Kia Forum. A: 0,3 millas de distancia.

0,3 millas de distancia. No válido para vehículos de más de 18 pies de largo y/o 9 pies de ancho (vehículos de gran tamaño).

Las ventas de estacionamiento son definitivas y no reembolsables.

Más información clic aquí.

US$176.49

Dirección: 523 Avenida Osage Sur - Terreno de la escuela primaria Kelso

523 Avenida Osage Sur - Terreno de la escuela primaria Kelso A: 0,5 millas de distancia

0,5 millas de distancia El aparcamiento está bien iluminado, es seguro y cuenta con fácil acceso y salida.

No se permite estacionar fuera de la zona.

Los fondos recaudados se destinan a las escuelas de Inglewood a través de la Fundación Educativa de Inglewood.

Más información clic aquí.

US$118

Dirección: 3883 W. Century Blvd. - Garaje del casino Hollywood Park.

3883 W. Century Blvd. - Garaje del casino Hollywood Park. A: 0,6 millas de distancia.

0,6 millas de distancia. A tan solo 10 minutos a pie del SoFi Stadium y del YouTube Theater.

Los clientes deben dejar una copia impresa de su pase en el dashboard.

Más información clic aquí.

US$200

Dirección: 3951 W. Century Blvd. - Garaje PS-3

3951 W. Century Blvd. - Garaje PS-3 A: 0,6 millas de distancia

0,6 millas de distancia Cómodo y espacioso estacionamiento cubierto en Inglewood, en el distrito comercial de Hollywood Park.

Altura máxima: 2,13 m

Más información clic aquí.

US$110.99

Dirección: 3601 W. Century Blvd. - Zona Rosa de Hyundai

3601 W. Century Blvd. - Zona Rosa de Hyundai A: 0,6 millas de distancia

0,6 millas de distancia Más información clic aquí.

US$80.25

Dirección: 4060 W. Century Blvd. - Lote ubicado en 4060 W. Century Blvd.

4060 W. Century Blvd. - Lote ubicado en 4060 W. Century Blvd. A: 0,7 millas de distancia

0,7 millas de distancia Más información aquí.

US$53.50

Dirección: 4840 W. Century Blvd. [SQ119] Lote 4840 W. Century Blvd.

4840 W. Century Blvd. [SQ119] Lote 4840 W. Century Blvd. A: 1,5 millas de distancia

1,5 millas de distancia Más información aquí.

US$47.73

Dirección: 10121 Glasgow Pl.

10121 Glasgow Pl. A: 2 millas de distancia.

2 millas de distancia. Más información aquí.

Conoce más estacionamientos de diferentes precios haciendo clic aquí. Recuerda que el monto variará según la fecha que elijas.

¿CÓMO SEPARAR UN ESTACIONAMIENTO EN EL ESTADIO DE LOS ÁNGELES?

Solo los poseedores de entradas para el partido pueden adquirir pases de estacionamiento, y deben usar la misma dirección de correo electrónico con la que compraron sus entradas.

“Los pases de estacionamiento podrían cancelarse si la dirección de correo electrónico utilizada para la compra no coincide con la de la compra de las entradas. Solo se permite un pase de estacionamiento por cliente y por partido”, precisa JustPark.

Así puedes reservar estacionamiento en el Estadio de Los Ángeles:

Elige tu evento del calendario. Seleccione la zona en la que deseas estacionar. Tu pase de estacionamiento te será enviado por correo electrónico.

¿Cuáles son los partidos programados en el “Estadio de Los Ángeles” en el Mundial 2026?

12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay

Estados Unidos vs. Paraguay 15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda

Irán vs. Nueva Zelanda 18 de junio: Suiza vs. Bosnia-Herzegovina

Suiza vs. Bosnia-Herzegovina 21 de junio: Bélgica vs. Irán

Bélgica vs. Irán 26 de junio: Estados Unidos vs. Turquía

Estados Unidos vs. Turquía 28 de junio: Dieciseisavos de final

Dieciseisavos de final 2 de julio: Dieciseisavos de final

Dieciseisavos de final 10 de julio: Cuartos de final

JustPark y Parkwhiz ya muestran precios para los duelos del Mundial en Inglewood (Foto referencial: Scott Strazzante / Getty images North America vía AFP) / SCOTT STRAZZANTE

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