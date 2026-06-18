México vs. Corea del Sur podrá disfrutarse en diversos eventos gratuitos organizados en Los Ángeles por el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
México vs. Corea del Sur podrá disfrutarse en diversos eventos gratuitos organizados en Los Ángeles por el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La emoción del Mundial 2026 ya se siente con fuerza en , una ciudad que se ha transformado en un enorme escenario futbolero donde miles de aficionados viven cada partido como una verdadera fiesta. Este jueves 18 de junio a las 6 p.m. de Los Ángeles, la atención estará puesta en el esperado encuentro entre México vs. Corea del Sur, correspondiente al Grupo A. Como ocurre cada vez que juega el Tri, decenas de negocios, organizaciones y espacios comunitarios han preparado eventos gratuitos para que los aficionados disfruten del partido rodeados de otros seguidores, con pantallas gigantes, música en vivo, gastronomía y actividades especiales que convierten cada transmisión en una experiencia inolvidable.

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La selección mexicana suele movilizar a una enorme comunidad de seguidores en el sur de California, por lo que numerosos espacios han organizado reuniones especiales para seguir el encuentro. Desde festivales culturales y fan fests hasta fiestas callejeras y mercados gastronómicos, las opciones son variadas para quienes buscan compartir la pasión por el fútbol.

Miles de aficionados se reunirán para ver México vs. Corea del Sur en pantallas gigantes instaladas para el Mundial 2026. | Crédito: Instagram @mariscosmarias
Miles de aficionados se reunirán para ver México vs. Corea del Sur en pantallas gigantes instaladas para el Mundial 2026. | Crédito: Instagram @mariscosmarias

Eventos gratuitos para ver México vs. Corea del Sur en Los Ángeles

EventoUbicaciónHorario y actividades
Mid City Mercado x Mariscos Marías5640 West Adams Blvd, Los Angeles, CA 90016Desde las 6 p.m. Habrá pantallas para ver el partido, comida, bebidas, micheladas y un espectáculo de comedia con Luis Galilei después del encuentro. Evento familiar y apto para mascotas.
All Day Festival Seoul ParkParque Internacional de Seúl, KoreatownActividades desde las 10 a.m. con espectáculos en vivo, puestos de comida, programación cultural y pantalla gigante al aire libre para seguir el partido.
Casa México – La Plaza de Cultura y Artes501 N Main St, Los Angeles, CA 90012Transmisión en vivo del partido, gastronomía, arte y actividades culturales. El tema del día estará dedicado al estado mexicano de Nayarit.
LA Galaxy Soccer CelebrationPine Ave., entre 3rd St. y Broadway, Long BeachPantallas gigantes, presencia de exjugadores y futbolistas del Galaxy, además de sorteos y actividades para aficionados.
Niky’s Sports524 S. Western Avenue, Los Angeles, CAMúsica en vivo con Danny Lux, regalos para los primeros asistentes y transmisión del partido en vivo.
Eastwood LA611 S Western Ave, Los Angeles, CA 90005Ofertas especiales, música en vivo y ambiente futbolero desde las 4:30 p.m.
1st Street CorridorBoyle HeightsFiesta callejera gratuita de 5 p.m. a 10 p.m. para apoyar negocios locales y reunir a la comunidad durante el Mundial.
Northgate Mercado González x Ponte Your Monoz2300 Harbor Blvd, Costa Mesa, CA 92626Trenzado gratuito con colores de México de 4 p.m. a 7 p.m. y transmisión gratuita del encuentro junto a una amplia oferta gastronómica mexicana.

Casa México y Koreatown, dos de los puntos más concurridos

Entre las opciones disponibles, Casa México se perfila como uno de los lugares más populares para seguir el partido gracias a su combinación de cultura, música y gastronomía mexicana. Los asistentes podrán disfrutar de bailes folclóricos de Nayarit, puestos de comida y una atmósfera que reúne a aficionados de distintas partes de California.

Música, comida y actividades especiales acompañarán la transmisión de México vs. Corea del Sur durante el Mundial 2026. | Crédito: Instagram @nikys_sports / @ponteyourmonos
Música, comida y actividades especiales acompañarán la transmisión de México vs. Corea del Sur durante el Mundial 2026. | Crédito: Instagram @nikys_sports / @ponteyourmonos

Por su parte, Koreatown ofrecerá una experiencia única con el festival que se desarrollará alrededor del Parque Internacional de Seúl. La celebración incluirá actividades durante todo el día, espacios para peatones, espectáculos culturales y una gran pantalla para seguir cada jugada del enfrentamiento entre mexicanos y surcoreanos.

Una fiesta futbolera para toda la comunidad

Más allá del resultado, estos eventos buscan convertir el Mundial 2026 en una experiencia comunitaria que reúna a familias, amigos y aficionados de distintas nacionalidades. Con entrada gratuita, música, comida y actividades para todas las edades, Los Ángeles demuestra una vez más por qué es una de las ciudades más apasionadas por el fútbol en Estados Unidos y uno de los principales escenarios de la Copa del Mundo.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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