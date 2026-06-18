La emoción del Mundial 2026 ya se siente con fuerza en Los Ángeles, una ciudad que se ha transformado en un enorme escenario futbolero donde miles de aficionados viven cada partido como una verdadera fiesta. Este jueves 18 de junio a las 6 p.m. de Los Ángeles, la atención estará puesta en el esperado encuentro entre México vs. Corea del Sur, correspondiente al Grupo A. Como ocurre cada vez que juega el Tri, decenas de negocios, organizaciones y espacios comunitarios han preparado eventos gratuitos para que los aficionados disfruten del partido rodeados de otros seguidores, con pantallas gigantes, música en vivo, gastronomía y actividades especiales que convierten cada transmisión en una experiencia inolvidable.
La selección mexicana suele movilizar a una enorme comunidad de seguidores en el sur de California, por lo que numerosos espacios han organizado reuniones especiales para seguir el encuentro. Desde festivales culturales y fan fests hasta fiestas callejeras y mercados gastronómicos, las opciones son variadas para quienes buscan compartir la pasión por el fútbol.
Eventos gratuitos para ver México vs. Corea del Sur en Los Ángeles
|Evento
|Ubicación
|Horario y actividades
|Mid City Mercado x Mariscos Marías
|5640 West Adams Blvd, Los Angeles, CA 90016
|Desde las 6 p.m. Habrá pantallas para ver el partido, comida, bebidas, micheladas y un espectáculo de comedia con Luis Galilei después del encuentro. Evento familiar y apto para mascotas.
|All Day Festival Seoul Park
|Parque Internacional de Seúl, Koreatown
|Actividades desde las 10 a.m. con espectáculos en vivo, puestos de comida, programación cultural y pantalla gigante al aire libre para seguir el partido.
|Casa México – La Plaza de Cultura y Artes
|501 N Main St, Los Angeles, CA 90012
|Transmisión en vivo del partido, gastronomía, arte y actividades culturales. El tema del día estará dedicado al estado mexicano de Nayarit.
|LA Galaxy Soccer Celebration
|Pine Ave., entre 3rd St. y Broadway, Long Beach
|Pantallas gigantes, presencia de exjugadores y futbolistas del Galaxy, además de sorteos y actividades para aficionados.
|Niky’s Sports
|524 S. Western Avenue, Los Angeles, CA
|Música en vivo con Danny Lux, regalos para los primeros asistentes y transmisión del partido en vivo.
|Eastwood LA
|611 S Western Ave, Los Angeles, CA 90005
|Ofertas especiales, música en vivo y ambiente futbolero desde las 4:30 p.m.
|1st Street Corridor
|Boyle Heights
|Fiesta callejera gratuita de 5 p.m. a 10 p.m. para apoyar negocios locales y reunir a la comunidad durante el Mundial.
|Northgate Mercado González x Ponte Your Monoz
|2300 Harbor Blvd, Costa Mesa, CA 92626
|Trenzado gratuito con colores de México de 4 p.m. a 7 p.m. y transmisión gratuita del encuentro junto a una amplia oferta gastronómica mexicana.
Casa México y Koreatown, dos de los puntos más concurridos
Entre las opciones disponibles, Casa México se perfila como uno de los lugares más populares para seguir el partido gracias a su combinación de cultura, música y gastronomía mexicana. Los asistentes podrán disfrutar de bailes folclóricos de Nayarit, puestos de comida y una atmósfera que reúne a aficionados de distintas partes de California.
Por su parte, Koreatown ofrecerá una experiencia única con el festival que se desarrollará alrededor del Parque Internacional de Seúl. La celebración incluirá actividades durante todo el día, espacios para peatones, espectáculos culturales y una gran pantalla para seguir cada jugada del enfrentamiento entre mexicanos y surcoreanos.
Una fiesta futbolera para toda la comunidad
Más allá del resultado, estos eventos buscan convertir el Mundial 2026 en una experiencia comunitaria que reúna a familias, amigos y aficionados de distintas nacionalidades. Con entrada gratuita, música, comida y actividades para todas las edades, Los Ángeles demuestra una vez más por qué es una de las ciudades más apasionadas por el fútbol en Estados Unidos y uno de los principales escenarios de la Copa del Mundo.
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