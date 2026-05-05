La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a tomar forma en el sur de California y el área de Los Angeles tendrá una programación especial para quienes quieran vivir el torneo fuera de los estadios. Las autoridades confirmaron la instalación de 10 Zonas de Aficionados distribuidas en distintos puntos de la región.

Estos espacios funcionarán durante los 39 días del campeonato y ofrecerán transmisiones en vivo de partidos, actividades temáticas, música, propuestas gastronómicas y experiencias pensadas para familias y fanáticos del fútbol.

De acuerdo con el comité organizador local, cada sede tendrá una identidad propia basada en la cultura de su comunidad. La idea es que cada visitante encuentre un ambiente distinto según la zona que elija.

Estos espacios ofrecerán pantallas gigantes, entretenimiento en vivo, comida internacional y actividades para toda la familia. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una de las primeras sedes será The Original Farmers Market, que operará del 18 al 21 de junio. El acceso costará $5 por día o $17 por pase de varios días, mientras que menores de 3 años ingresarán gratis. Allí se proyectarán partidos como Estados Unidos vs. Australia y México vs. Corea del Sur, además de áreas recreativas y oferta culinaria local.

El 20 de junio, la ciudad de Downey realizará un evento gratuito con opciones VIP. La jornada incluirá partidos, ceremonia de apertura, espacios interactivos, exhibiciones deportivas, recorridos artísticos, comida y cervecería al aire libre.

Del 25 al 28 de junio, Union Station en Los Ángeles será otra de las grandes sedes gratuitas. Allí habrá transmisiones simultáneas, presentaciones de DJ, desafíos interactivos, competencias y actividades inmersivas para el público.

Las actividades estarán repartidas en diferentes puntos de la región durante todo el torneo. (Foto: fifa.com)

Para inicios de julio, varias zonas abrirán con propuestas más amplias. Hansen Dam Recreation Area ofrecerá una experiencia al aire libre del 2 al 5 de julio con boletos desde $25, mientras que el Earvin Magic Johnson Park celebrará eventos comunitarios gratuitos el 4 y 5 de julio.

Otros puntos destacados incluyen Whittier Narrows Recreation Area, Venice Beach, Fairplex, West Harbor y el centro de Burbank. Dependiendo del lugar, habrá entradas gratuitas o boletos desde $5, además de paquetes VIP.

Entre semifinales, partido por el tercer puesto y la final del torneo, estas Zonas de Aficionados buscan convertir a Los Ángeles en uno de los principales puntos de encuentro del Mundial 2026 en Norteamérica, ofreciendo experiencias futboleras incluso para quienes no tengan boletos para los estadios.

Fan Fest: el Mundial fuera de los estadios

Según la FIFA, un Fan Fest es un evento oficial organizado durante grandes torneos deportivos, como la Copa Mundial, donde los aficionados pueden reunirse para ver los partidos en pantallas gigantes y vivir el ambiente del campeonato sin necesidad de estar en el estadio. Suelen realizarse en espacios públicos como parques o plazas y, en muchos casos, son de acceso gratuito.

En estos eventos se puede encontrar una experiencia completa: transmisión en vivo de los partidos, conciertos, actividades interactivas, juegos, zonas para fotos, además de una amplia oferta de comida y bebidas locales. También es usual ver tiendas oficiales, merchandising y activaciones de marcas relacionadas con el torneo.

El objetivo de los Fan Fest es acercar el Mundial a más personas, creando un ambiente festivo y comunitario donde se comparte la pasión por el fútbol.

Según la FIFA, estos espacios buscan que los aficionados “celebren juntos el torneo en un entorno seguro y accesible”.

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