La temporada de Navidad está por comenzar en Nueva York y, como cada año, la Gran Manzana se prepara para transformarse en un escenario lleno de luz, música y celebraciones para todas las edades. Con una afluencia estimada de 8 millones de visitantes, la ciudad vive uno de sus momentos más especiales: una época donde cada rincón brilla con la magia de las fiestas.
“Durante las navidades, la Ciudad de Nueva York se transforma como ningún otro lugar en el mundo, y este año la emoción es aún mayor al celebrar el 400.º aniversario de la ciudad”, señaló Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de New York City Tourism + Conventions.
Si estás planeando una visita o vives allí, aquí encontrarás los eventos y actividades imperdibles, muchas de ellas gratuitas, para disfrutar al máximo esta temporada navideña.
🎈 Festividades Anuales
Navidades en Rockefeller Center — Todo diciembre | Midtown Manhattan
El corazón de la Navidad neoyorquina late aquí:
- Encendido del Árbol de Rockefeller Center el 4 de diciembre.
- Patinaje sobre hielo en The Rink.
- Relajación en los encantadores Après Skate Chalets.
Encendido de las Menorás Más Grandes — 14 y 22 de diciembre | Brooklyn y Manhattan
Grand Army Plaza en ambos distritos celebrará Hanukkah con música, latkes calientes y obsequios para niños.
Celebración de Año Nuevo en Times Square — 31 de diciembre–1 de enero | Midtown
El descenso de la New Year’s Eve Ball es uno de los eventos más esperados del mundo: una experiencia inolvidable para recibir el año nuevo.
🎭 Actuaciones y shows
Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes — 6 de noviembre–4 de enero | Midtown
Una tradición navideña que regresa al Radio City Music Hall, celebrando su 100.º aniversario.
Big Apple Circus — 7 de noviembre–4 de enero | Upper West Side
Un espectáculo completamente renovado en Lincoln Center, con acrobacias, humor y asombro.
A Christmas Carol, varias producciones
- PAC NYC (23 nov–28 dic): puesta inmersiva creada por artistas ganadores del Tony.
- Merchant’s House Museum (25 nov–27 dic): versión íntima con John Kevin Jones, presentada en un salón auténtico del siglo XIX.
Nutcracker! Magical Christmas Ballet! — 28 de noviembre | Washington Heights
Una producción internacional con ballet de clase mundial, marionetas y acrobacias impresionantes en United Palace.
A Charlie Brown Christmas Live y Jinkx & DeLa Holiday Show — 28 de noviembre y 4 de diciembre | Brooklyn
Clásicos navideños en vivo en el Kings Theatre, con música, color y nostalgia.
The Nutcracker — 28 de noviembre–4 de enero | Upper West Side
El New York City Ballet presenta la icónica obra de George Balanchine, con nieve giratoria, personajes encantadores y la música de Chaikovski.
Alvin Ailey American Dance Theater — 3 de diciembre–4 de enero | Midtown
Una temporada de cinco semanas que inaugura una nueva era artística bajo la dirección de Alicia Graf Mack, con el legado de Alvin Ailey como guía.
It’s A Wonderful Life: A Live Radio Play — 3–31 de diciembre | Chelsea
El Irish Repertory Theatre revive el clásico de Frank Capra al estilo de un programa radial de 1946.
Cirque du Soleil: ’Twas the Night Before… — 4–28 de diciembre | Midtown
Un festín visual en el Madison Square Garden, lleno de acrobacias y una narrativa encantadora.
The Brooklyn Nutcracker — 6–7 y 13–14 de diciembre | Downtown Brooklyn
El Brooklyn Ballet fusiona tradición, hip hop, marionetas y diversidad cultural.
My First Nutcracker — 6–21 de diciembre | Midtown
Ideal para niños de 3 a 8 años, presentado por el New York City Children’s Theater.
Chris Botti’s Holiday Residency — 8 de diciembre–4 de enero | Greenwich Village
Más de 20 años de magia jazzística en el Blue Note Jazz Club.
Navidades con la New York Philharmonic — 10–20 de diciembre | Upper West Side
La directora Jane Glover conduce el Messiah de Handel en un espectáculo grandioso.
The Magic Flute — 11 de diciembre–3 de enero | Upper West Side
La encantadora producción de Mozart, en versión abreviada y en inglés, regresa al Met Opera.
Keith Michael’s The Nutcracker — 13 de diciembre | Queens
Versión de una hora del clásico, interpretada por New York Theatre Ballet.
Holiday Festivities en St. John the Divine — 13–31 de diciembre | Manhattan
Conciertos especiales como el Joy of Christmas y el New Year’s Eve Concert for Peace.
54 Celebrates Hanukkah y Christmas Lives Here — 15–24 de diciembre | Midtown
Espectáculos íntimos en 54 Below, con estrenos musicales y la presencia del nominado al Tony Norm Lewis.
Spotlight: The New York Nutcracker — 18 y 19 de diciembre | Lincoln Center
Una celebración alternativa con burlesque, marionetas, comedia y danza.
Winter Concert: Yale Strom & Hot Pstromi — 25 de diciembre | Lower East Side
Concierto klezmer anual en el Museum at Eldridge Street.
The Christmas Show y A Holiday Oldies Spectacular — Todo diciembre | Staten Island
Tres espectáculos navideños en el St. George Theatre.
Espectáculos en The Second City Williamsburg — Todo diciembre | Brooklyn
Comedia festiva con dos producciones especiales.
Christmas Tree Lighting e Illuminate the Farm — Todo diciembre | Queens
El Queens County Farm Museum recibe la temporada con encendido de árbol y un recorrido de luces inmersivo.
Holiday Jazz en Jazz at Lincoln Center — Todo diciembre | Midtown
Incluye la animada WeBop Family Jazz Party y el vibrante Big Band Holidays.
Conciertos festivos en Carnegie Hall — Todo diciembre | Midtown
Destacan:
- Chamber Ensemble de la Orchestra of St. Luke’s
- Programa navideño de Princeton Nassoons
- Messiah número 151 de la Oratorio Society of New York
- Christmas Night Opera Gala
❄️ Exposiciones y eventos culturales
Holiday Express: Toys and Trains from the Jerni Collection — 24 de octubre–8 de febrero | Upper West Side
En The New-York Historical Society, trenes, estaciones de juguete y maquetas muestran la evolución del diseño desde principios del siglo XX hasta mediados del XX, una exposición perfecta para familias y amantes de los ferromodelos.
Si buscas una Navidad llena de luz, arte, música y tradición, Nueva York en 2025 tiene más opciones que nunca. Desde espectáculos legendarios hasta celebraciones multiculturales, la ciudad vuelve a demostrar por qué es el destino navideño por excelencia.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!