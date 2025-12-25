Mientras muchas familias celebran la Navidad abrigadas y junto a la chimenea, en Colorado el panorama es totalmente distinto. Este 25 de diciembre llega con temperaturas más propias del verano, un contraste marcado con lo que ocurre en otras zonas del país, como California, donde las inundaciones y las fuertes lluvias han complicado las festividades.

Este 25 de diciembre se perfila como una jornada muy similar a la de días recientes: cielos mayormente soleados, condiciones secas y temperaturas que superan los 70°F, un escenario más propio del verano que del invierno.

En Colorado, el calor inusual pone en riesgo un récord histórico este 25 de diciembre. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

De acuerdo con Jose Luis Quevedo, meteorólogo de Univision Noticias Colorado, el calor previsto para hoy pone en riesgo un récord histórico. La marca de temperatura máxima para un 25 de diciembre es de 69°F, registrada en 2005. Si se superan los 70°F, Denver podría vivir la Navidad más cálida desde que existen registros oficiales.

Según explicó Quevedo, este patrón estable se mantendría también durante el viernes 26 de diciembre, con buenas condiciones en gran parte del estado y sin cambios bruscos en el tiempo. El ambiente seco y el sol seguirán siendo protagonistas en Colorado.

Colorado cerrará las festividades con clima seco y cielos mayormente soleados. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

El panorama comenzaría a modificarse hacia el sábado 27, cuando, según Quevedo, un frente frío alcanzaría las zonas montañosas y dejaría algo de nieve. No obstante, en el área metropolitana de Denver solo se espera un ligero descenso de temperaturas, con una probabilidad muy baja de nevadas.

Así, mientras muchas regiones del país enfrentan frío y tormentas invernales, Colorado cierra la Navidad con calor récord y una postal climática poco habitual para esta época del año.

