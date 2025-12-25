Mientras muchas familias celebran la Navidad abrigadas y junto a la chimenea, en varias ciudades del centro y sur de Estados Unidos el panorama es totalmente distinto. Este 25 de diciembre llega con temperaturas más propias del verano, un contraste marcado con lo que ocurre en otras zonas del país, como California, donde las inundaciones y las fuertes lluvias han complicado las festividades.

El inusual calor se debe a un potente sistema de alta presión, conocido como "domo de calor", que se ha instalado sobre gran parte del centro y sur del país. Este fenómeno está atrapando aire cálido y elevando las temperaturas a niveles poco comunes para esta época del año, al punto de permitir celebraciones navideñas en pantalones cortos y mangas cortas.

El clima extremo en EE.UU. muestra contrastes, con calor inusual en unas regiones y tormentas invernales en otras. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Este miércoles, Dallas alcanza una temperatura máxima cercana a los 82°F, casi 25 grados por encima de lo normal para un 25 de diciembre. En Houston, el termómetro sube hasta los 80°F, mientras que Denver, una ciudad acostumbrada al frío invernal, registra una máxima aproximada de 71°F.

El caso de Denver llama especialmente la atención. De mantenerse estas condiciones, la ciudad podría vivir la Navidad más calurosa de su historia, superando el récord anterior de 69°F registrado en esta fecha. Dallas también está bajo la lupa, ya que la máxima de hoy podría igualar el récord histórico para un 25 de diciembre.

Según explicó Joeseph Martínez, meteorólogo de Telemundo Washington D.C., este patrón cálido no se limitará solo al día de Navidad. En el norte de Texas, el calor por encima de los 80°F se extenderá durante el viernes y el sábado. Sin embargo, el alivio llegará pronto, ya que para el lunes se espera la entrada de un frente frío que provocará un descenso notable en las temperaturas.

Este 25 de diciembre, el clima en EE.UU. rompe esquemas y deja una Navidad muy distinta según la zona. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

El contraste climático es evidente. Mientras el centro del país vive una Navidad con sabor a verano, el noreste de Estados Unidos se prepara para un escenario completamente distinto. A partir del viernes por la tarde, una tormenta invernal podría dejar una mezcla de lluvia y hielo entre Washington D.C. y Filadelfia. Más tarde, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, el sistema avanzaría hacia el norte, con potencial de fuertes nevadas en ciudades como Nueva York y Boston.

