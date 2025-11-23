Si necesitas obtener o renovar tu pasaporte, el Departamento de Estado de EE.UU. ha facilitado el proceso para obtener este documento mediante Ferias de Aceptación de Pasaportes que se realizarán la última semana de noviembre de 2025. Debido a que está dirigido solamente para quienes se encuentren en un listado previo publicado, te doy a conocer a continuación cuáles son los requisitos, las fechas y lugares donde es posible realizar el trámite.

¿PARA QUIÉNES SON LAS FERIAS DE ACEPTACIÓN DE PASAPORTES?

Las ferias de aceptación de pasaportes están dirigida a ciudadanos que deben tramitar su pasaporte desde cero; es decir, para quienes no están renovándolo.

Estas personas no deben contar con, por ejemplo, con una licencia Real ID.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁN LAS FERIAS DE ACEPTACIÓN DE PASAPORTES?

Las ferias de aceptación de pasaportes se realizarán durante una semana, la última de noviembre: del 24 al 30. Para ello, el Departamento de Estado habilitado una lista de centros autorizados para que los ciudadanos puedan presentar en persona su solicitud a través del formulario DS-11. Estos son:

Lunes 24 de noviembre

UNCA Ramsey Library

Austin Community College

Lunes 24 y martes 25 de noviembre

North Carolina Central University

Martes 25 de noviembre

Sacred Heart University

Emory University, edificio de cafetería

Catawba College Student Center

Casa Alcadía

Miércoles 26 de noviembre

Passaic County Clerk’s Office

Wanaque

Jueves 27 de noviembre

Florida SW State College

Emory University Bookstore

Viernes 28 de noviembre

U of MI School of Social Work

Viernes 28 y sábado 29 de noviembre

Glenwood Post Office

Sábado 29 de noviembre

Travis County District Clerk (cerca del aeropuerto)

University of Texas

Domingo 30 de noviembre

Sullivan County Clerk

IMPORTANTE: Ten en cuenta que cada espacio es distinto, por lo que sus condiciones pueden variar de una a otra, ya que algunas requieren cita previa.

LOS DOCUMENTOS QUE NECESITAS LLEVAR

Si eres uno de los ciudadanos que tramitará su pasaporte en estas ferias, lleva lo siguiente:

El formulario DS-11 completamente rellenado.

Una prueba física de la ciudadanía estadounidense y una copia.

Identificación con fotografía (licencia de conducir válida) y una copia.

Una fotografía para pasaporte con los requisitos oficiales.

El pago de la tarifa que es US$195 para tramitar la libreta y la tarjeta de pasaporte.

Una vez que entregues la solicitud, recibirás un correo electrónico para confirmar que tu petición fue recibida. Solamente de esta forma podrás verificar el estado de tu trámite a través del sitio web oficial.

