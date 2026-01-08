Pensando en la salud de los ciudadanos y tras haber detectado que muchas personas y familias compran comida poco saludable con el dinero que reciben del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Nevada busca convertirse en el próximo estado en prohibir la compra de alimentos que no son beneficiosos. Para ello, espera la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con el fin de restringir el uso de la tarjeta EBT en determinadas adquisiciones consideradas dañinas en los supermercados. ¿Qué alimentos quedarían fuera de la lista? Averígualo a continuación.

¿QUÉ ALIMENTOS QUEDARÍAN FUERA DE LA LISTA DEL SNAP EN NEVADA?

De conseguir la aprobación de la medida, Nevada quitaría de la lista de compras del SNAP los alimentos considerados poco saludables, pero cuáles exactamente.

Bebidas azucaradas (refrescos) y energéticas.

“Estoy de acuerdo con eso porque no son saludables, sobre todo las bebidas energéticas, que solo provocan más malestar como la depresión, y no son buenas. Además, algunas personas desarrollan diabetes”, señaló el beneficiario de SNAP Leonardo Agustín a News 3.

Ciertos tipos de dulces: los que son 100% azúcar como gomitas o caramelos de goma.

“Los dulces que se añadieron a eso eran estrictamente dulces de azúcar, dulces que son 100% azúcar; no son barras de chocolate. No son barras, son estrictamente gomitas o caramelos de goma, ese tipo de azúcares”, señaló al mismo medio Robert Thompson, administrador de la División de Bienestar y Servicios de Apoyo de Nevada.

Al respecto, la senadora estatal Robin Titus apoyó la propuesta, pero al mismo tiempo solicitó ofrecer alternativas en las tiendas para comprar alimentos saludables.

Por su parte, el senador de Nevada, Fabián Doñate, pidió no avanzar hasta que la legislatura lo revise: “Creo que la principal pregunta que me causó preocupación y cautela fue que el Poder Ejecutivo tomara medidas para ciertas agencias sin la participación legislativa en cuanto a la restricción de beneficios públicos, y eso, para mí, es una preocupación mayor, porque ahora estamos empezando a cambiar el comportamiento del consumidor sin contar con la plena participación ciudadana”.

Si se aprueba la solicitud de exención de Nevada, que todavía no se ha presentado, se implementaría recién a inicios de 2028. De ser así, aproximadamente 505,500 beneficiarios del SNAP deberían acatar las disposiciones.

PEDIRÍAN AMPLIAR COMPRA DE ALIMENTOS CALIENTES

La División de Servicios Sociales de Nevada también anunció que el estado planea solicitar al USDA que amplíe la compra de alimentos calientes y preparados en favor de los beneficiarios, como pollos asados. Su finalidad es brindar facilidades a los ciudadanos y familias que no tienen dónde calentar sus comidas para que puedan comerlas ni bien las adquieren.

Si Nevada consigue la aprobación de exenciones del SNAP se uniría a otros 18 estados que en 2025 lograron dichos cambios sobre la prohibición al acceso de dulces y refrescos. Estos estados son Arkansas, Colorado, Florida, Hawái, Idaho, Indiana, Iowa, Luisiana, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental.

