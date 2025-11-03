Tan importante como asegurar el pavo y los ingredientes para preparar la cena, así como confirmar la asistencia de los familiares o comprar el pasaje para llegar antes de la fecha, es averiguar cómo estará el tiempo este jueves 27 de noviembre para no afectar el traslado o viaje en coche en carretera en búsqueda de los seres queridos. Este mes se realiza una de las celebraciones más esperadas en Estados Unidos y aquí te explico cuál es el pronóstico de nevada para el Día de Acción de Gracias 2025 o Thanksgiving Day y en qué lugares se espera que caiga nieve.

Si bien muchos se emocionan, sienten que le da un ambiente especial y complementa mejor la decoración navideña, hay quienes pueden ver afectados sus planes, así que es mejor tomar precauciones y saber dónde caerá y dónde habrá temperaturas más cálidas. Y es que, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), un gran número de personas prefiere viajar en auto que tomar un vuelo y esto los puede perjudicar.

Cada año, el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre, por lo que este 2025, el Thanksgiving Day será el jueves 27 de noviembre. (Foto: Kiwis / iStock) / Kiwis

¿Nevará cerca de ti? Este es el pronóstico del tiempo en Thanksgiving 2025

Cumpliendo con la tradición de realizarse el cuarto jueves de noviembre en todo Estados Unidos, este 2025 el Día de Acción de Gracias es el 27 de noviembre. Como cada año, la publicación especializada ‘The Old Farmer’s Almanac’ compartió un mapa que muestra el clima que enfrentarán las familias que busquen celebrar esta fecha.

El pronóstico del tiempo en Thanksgiving 2025 sugiere un clima variable en el país. Habrá temperaturas más cálidas en el este y sur del país, principalmente sobre Texas, el suroeste desértico y el sur profundo. El oeste espera la llegada de lluvia constantes, principalmente en el sur del Pacífico Noroeste, así como chubascos en California y Nevada.

Para el resto del país, las precipitaciones serán dispersas. El suroeste desértico y el sur de Texas podrían registrar chubascos aislados, mientras que el valle de Ohio y la región central del país experimentarán lluvias breves.

¿Dónde nevará en Thanksgiving 2025?

Para finales de noviembre se espera que la nieve esté presente en algunas zonas del país. Aquí el detalle de las regiones que se cubrirán con ella:

El norte de la región de Nueva Inglaterra

La zona del Alto Medio Oeste (Upper Midwest)

Las áreas de mayor altitud de la región Intermountain West (entre las Montañas Rocosas y la Cordillera de las Cascadas y Sierra Nevada)

Alaska

Será una semana fresca, y de clima templado para el Día de Acción de Gracias, con cielos despejados y soleados (Foto: UWMadison / iStock) / UWMadison

Para que las celebraciones del Día de Acción de Gracias 2025 no se vean afectadas así como los viajes o desplazamientos, es recomendable que los viajeros monitoreen constantemente los informes meteorológicos locales.

